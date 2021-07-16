banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde!
“İBB, YARDIMLAŞMA İÇİN EN DOĞRU ADRESTİR”
“İBB, YARDIMLAŞMA İÇİN EN DOĞRU ADRESTİR”
Gergerlioğlu 4 ay aradan sonra vekilliğe iade ediliyor
Gergerlioğlu 4 ay aradan sonra vekilliğe iade ediliyor
Rusya'da uçak radardan kayboldu!
Rusya'da uçak radardan kayboldu!

Bakan Yanık: “Rize’de sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1 milyon TL kaynak aktardık”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Rize’de sel felaketinde zarar gören ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak için 1 milyon TL nakdi destek sağlandığını duyurdu.

Ekonomi 16.07.2021, 14:07
Bakan Yanık: “Rize’de sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1 milyon TL kaynak aktardık”
banner502

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Rize’de sel felaketinde zarar gören ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak için 1 milyon TL nakdi destek sağlandığını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Rize’de uzun sağanak yağışların ardından ortaya çıkan sel felaketinden etkilenen aileler için maddi ve manevi destek verileceğini duyurdu. Sel felaketinden etkilenen ailelerin ihtiyaçlarının giderilmesi 1 milyon TL maddi destek aktarıldığını ifade eden Bakan Yanık psikososyal destek gruplarının da sahada olduğunu duyurdu.

Bakan Yanık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Rize’de sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza 1 milyon TL kaynak aktardık. Maddi katkılarımızın yanında 5 psikososyal destek grubumuz sahada 7 gün 24 saat esasıyla çalışmalarını sürdürüyor.”
Yorumlar (0)
32°
açık
banner501