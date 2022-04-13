banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Vatandaşlık için konuta 400 bin dolar kriteri
Vatandaşlık için konuta 400 bin dolar kriteri
MSÜ Adayları dikkat! Taban puanları ve kontenjanlar açıklandı mı? Tercihler ne zaman?
MSÜ Adayları dikkat! Taban puanları ve kontenjanlar açıklandı mı? Tercihler ne zaman?
MSÜ Sınav Sonuçları Açıklandı!
MSÜ Sınav Sonuçları Açıklandı!
Duysiad'ın iftarına büyük ilgi!
Duysiad'ın iftarına büyük ilgi!

Bakan Yanık: “Mart ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 6,6 milyar liralık nakdi yardımda bulunduk”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, mart ayı içerisinde ihtiyaç sahiplerine 6,6 milyar liralık nakdi yardımda bulunduklarını açıkladı.

Ekonomi 13.04.2022, 11:24
Bakan Yanık: “Mart ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 6,6 milyar liralık nakdi yardımda bulunduk”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, mart ayı içerisinde ihtiyaç sahiplerine 6,6 milyar liralık nakdi yardımda bulunduklarını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, mart ayı boyunca bakanlık olarak verdikleri nakdi desteklere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bakan Yanık, düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan hanelere mart ayı içerisinde yaklaşık 231 milyon liralık Elektrik Tüketim Desteği verdiklerini ifade etti. Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik şubat ayında hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteğinin ilk ödemelerinin de başladığını belirterek 80,5 milyon lira ödeme yaptıklarını ifade etti.

“SGK’ya ödemesi gereken 2,6 milyar liralık Genel Sağlık Sigortası primini Bakanlık olarak üstlendik”

Bakan Yanık, sağlık güvencesi olmayan ya da sağlık sigortası primleri Bakanlıkça karşılanan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için destekte bulunduklarını ifade etti. Bu doğrultuda Genel Sağlık Sigortası primlerinin karşılandığını kaydeden Bakan Yanık, “Vatandaşlarımızın SGK’ya ödemesi gereken 2,6 milyar liralık Genel Sağlık Sigortası primini Bakanlık olarak biz üstlendik. Ayrıca 2,8 milyon liralık hastane, ilaç, reçete, optik katılım payı adı altında ödenen tutarı da hak sahiplerine iade ettik” dedi.

Engelli vatandaşlar aileleri ile destekleniyor

Engelli vatandaşlara yönelik politikalar geliştirmenin yanı sıra ekonomik destek de verdiklerini belirten Bakan Yanık, bu kapsamda 653 milyon lira engelli aylığını, 836 Milyon lira yaşlı aylığını ve 1 milyar 260 milyon lira evde bakım yardımını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti.

İhtiyaç sahibi ailelerin aile bütünlüğünü korumayı hedeflediklerini belirten ve bu doğrultuda Sosyal Ekonomik Destek sunduklarını belirten Bakan Yanık, şu ifadeleri kullandı:

“Ekonomik nedenlerle çocukların ailelerinden uzaklaşmalarının, farklı ortamlarda büyümelerinin önüne geçerek onların kendi aileleriyle bir arada, sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz. Bu kapsamda SED ile ihtiyaç sahibi aileler, çocuklarının başta eğitim olmak üzere diğer ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Mart ayı içerisinde ailelerimize toplamda 236 milyon lira destekte bulunduk.”

“Hak sahiplerinin hesaplarına toplamda 292 milyon lira hesaplara yatırdık”

Bakan Yanık, "Şartlı Eğitim Yardımı" ile çocukların okula devam etmesi kaydıyla, ilk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan ve sosyal güvencesi olmayan ailelere eğitim desteğinde bulunduklarını, "Şartlı Sağlık Yardımı" ile de 0-6 yaş arasında çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelere, Sağlık Bakanlığının belirlediği zamanlarda sağlık kontrollerini yaptırmaları kaydıyla düzenli nakdi yardımda bulunduklarını belirtti. Çoklu doğum ile dünyaya gelen 0-2 yaş aralığında çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelerin beslenme ve öz bakım ihtiyaçlarına yönelik olarak destekte bulunduklarını belirten Bakan Yanık, bu üç yardım kapsamında hak sahiplerinin hesaplarına toplamda 292 milyon lira hesaplara yatırdıklarını söyledi.

Bakan Yanık, doğum sonrasında talep eden her Türk vatandaşı ve Mavi Kartlılar için Doğum Yardımı kapsamında, mart ayında yaklaşık 32 milyon lira tutarında destek sağladıklarını bildirdi.

SYDV’lere Ramazan ayı için ek kaynak aktarıldı

Bakan Derya Yanık, Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gereksinimlerini karşılayabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yaklaşık 224 milyon lira ek kaynak aktardıklarını açıkladı. Bakan Yanık, 202,5 milyon lira SYDV’lere periyodik pay aktarımının da yapıldığını belirterek toplamda 426,5 milyon liranın ihtiyaç sahibi vatandaşların kullanımına ilişkin vakıflara gönderildiğini belirtti.

Pandemi destekleri sürüyor

Bakan Yanık, Covid-19 pandemisi nedeniyle hayata geçirilen Salgın Sosyal Destek Programı ile dönemsel ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmaya devam ettiklerini bildirdi. E-Devlet üzerinden Faz-3 destek başvurusunun sürdüğünü belirten Bakan Yanık, mart ayında 8,5 Milyon lira tutarında ödeme gerçekleştirildiğini kaydetti. Bakan Yanık, kış ayları nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşların barınma koşullarının iyileştirilmesine yönelik yardımlarının da bulunduğunu belirtti. Yanık, “Bu ay içerisinde aktardığımız 3,5 milyon lira’lik Barınma Yardımı ile oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerinin yapımı bakım-onarımını gerçekleştirdik” dedi.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik nakdi desteklerin düzenli bir şekilde devam ettiğini ifade eden Bakan Yanık, şunları söyledi:

“Elektrik Yardımından Barınma Yardımına, Evde Bakım Yardımından Sosyal Ekonomik Desteğe, Genel Sağlık Sigortası Yardımından Eğitim Yardımına kadar birçok başlıkta vatandaşımızı yalnız bırakmadık. Bu doğrultuda mart ayı içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik 6,6 milyar lirayı aşan lira nakdi yardımda bulunduk.”

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 14 Nisan 2022
İmsak 04:49
Güneş 06:20
Öğle 13:10
İkindi 16:51
Akşam 19:49
Yatsı 21:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 32 72
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 32 48
9. Antalyaspor 32 47
10. Karagümrük 32 46
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 32 41
13. Gaziantep FK 32 41
14. Galatasaray 32 41
15. Kayserispor 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 32 29
18. Rizespor 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 29 51
5. Eyüpspor 30 50
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 29 38
11. Keçiörengücü 29 38
12. Gençlerbirliği 29 38
13. Boluspor 29 35
14. Menemen Belediyespor 29 35
15. Altınordu 30 35
16. Denizlispor 29 33
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 29 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 31 56
6. Real Sociedad 31 54
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 31 42
10. Osasuna 31 41
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Rayo Vallecano 30 34
14. Getafe 31 32
15. Elche 31 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 31 22
20. Deportivo Alaves 31 22
12°
açık