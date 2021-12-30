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Bakan Yanık: “Bugüne kadar devlet koruması altında yetişmiş 56 bin 726 gencimiz kamuda istihdam edildi”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Bugüne kadar devlet koruması altında yetişmiş 56 bin 726 gencimiz kamuda istihdam edildi” dedi.

Ekonomi 30.12.2021, 17:54
Bakan Yanık: “Bugüne kadar devlet koruması altında yetişmiş 56 bin 726 gencimiz kamuda istihdam edildi”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Bugüne kadar devlet koruması altında yetişmiş 56 bin 726 gencimiz kamuda istihdam edildi” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlığın kuruluşlarında koruma ve bakım altında bulunan 985 gencin kamuya atanma törenine katıldı. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında atanan 985 gencin atama töreni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi. Atamalar, gençlerin eğitim durumlarına uygun kadrolara noter huzurunda gerçekleştirildi. Atama töreninde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti hükümetinin iktidarında koruma altında yaşayan çocukların imkanlarının daha da geliştiğini söyledi. Çocukların kurumlardan ayrıldıktan sonra da desteklenmeye devam edildiğini belirten Bakan Yanık, atanacak olan gençlere seslenerek ülkenin geleceğinin ellerinde olduğunu söyledi.

“Bütün çocuklarımızın, hakları olan bakım, korunma ve eğitim imkanlarına ulaşmaları için her türlü desteği sunduk”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak 2002’den bugüne çok önemli sosyal çalışmalar ve sosyal hizmetleri yerine getirdiklerini söyleyen Bakan Yanık, “Kurum ve kuruluş bakımımızın yanında uygun durumlarda uygun modellerde aile odaklı hizmet anlayışımızı geliştirdik. Aileyi merkeze alan hizmetlerimizden yararlanan çocuklarımızın oranı bu süre içerisinde yüzde 39’dan yaklaşık yüzde 92’ye yaklaşık ulaştı. Bu, elbette sizlerin zaten içinde olduğu çok yakından takip ettiği çok büyük bir değişimi ifade ediyor. Bununla beraber istisnasız bütün çocuklarımızın, hakları olan bakım, korunma ve eğitim imkanlarına ulaşmaları için her türlü desteği sunduk, sunmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Gençlerimizi, çocuklarımızı önlenebilir risklerden koruyarak huzurlu ve güvenli koşullarda yetişmelerini sağlayabilmek için çalışmalarımızı çeşitlendirerek devam ettiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kabiliyetleri ve eğilimleri doğrultusunda iyi eğitim alabilmeleri için büyük gayret sarf ediyoruz”

Devlet korumasında yetişen çocukların gelişimine önem verdiklerini belirten Bakan Yanık, “Bizim hükümetlerimiz döneminde koruma ve bakım altındaki çocuklarımız için yurt ve koğuş tipi kuruluşlar yerine ev tipi kuruluşları hayata geçirerek yeni bir dönem başlattık. Bugün halihazırda 13 bin 470 çocuğumuza en fazla 5-6 arkadaşımızın bir arada yaşadığı çocuk evleri ve çocuk evleri sitelerimizde barınma ve bakım imkanı sağlıyoruz. Çocuklarımızın donanımlı ve özgüvenli bireyler olarak yetişmelerinin, sosyal ve ahlaki değerlerle desteklenmiş güçlü nesiller olmalarını çok önemli görüyor ve çalışmalarımızı da bu doğrultuda yoğunlaştırıyoruz. Bunun için sokakta, okulda, yayın dünyasında çocuklarımızı ilgilendiren ahlaki ve psikososyal riskler ile ilgili denetimlerimizi sıkı bir şekilde sürdürüyoruz. Ayrıca kabiliyetleri ve eğilimleri doğrultusunda iyi eğitim alabilmeleri için büyük gayret sarf ediyoruz ki işte aramızda biraz önce performans sergileyen arkadaşlarımız, spora yatkın kardeşlerimiz ki aralarında çok ciddi milli sporcularımız var. Bu anlamda da bu tür sosyal faaliyetleri de çocuklarımızın gelişimi ve hayata hazırlanmaları için çok elzem görüyor ve destekliyoruz. Nitekim 2021 yılında 18 kardeşimiz LGS’de yüzde 15’lik dilime girdi ve bu hepimiz için büyük bir iftihar vesilesi oldu. Devlet korumasından faydalanmış çocuklarımızdan 241’i, bu yıl bir yükseköğretim programına yerleşme başarısı gösterdi. Gençlerimizin eğitim alanındaki başarılarını çalışma hayatında da sürdürebilmeleri için gerekli olan desteği yine vermeye devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.

“Bugüne kadar devlet koruması altında yetişmiş 56 bin 726 gencimiz kamuda istihdam edildi”

Reşit olduktan sonra kuruluş bakımından ayrılan çocuklara sosyal ve ekonomik destek sağlamaya devam ettiklerini söyleyen Yanık, “Gençlerimizin istihdam imkânlarını artırabilmek için iyileştirebilmek için de yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Mühendis, öğretmen, hemşire, avukat gibi sizlerin mezun olduğunuz alanlara göre atanmanızı sağlayabilmek ve en iyi imkânlara kavuşmanızı sağlayabilmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu sebeple istihdam hakkına sahip gençlerimizin başvuru süresini bildiğiniz üzere 2 yıldan 5 yıla çıkardık. Bugüne kadar devlet koruması altında yetişmiş 56 bin 726 gencimiz kamuda istihdam edildi. Ayrıca gençlerimizin özel sektörde istihdamını arttırmak için de teşvikler veriyoruz. Bu amaçla 2018’de Sosyal Güvenlik Kurumu primlerinin tamamını işe giriş tarihinden itibaren 5 yıl süreyle devlet olarak biz karşılamaya başladık. Uygulamayla bugüne kadar 7 bin 380 gencimizin özel sektörde istihdamını sağlamış olduk” diye konuştu.

Bugün atanan öğrenciler ile birlikte kamuya atanan genç sayısı toplam 57 bin 711’e ulaştı.

Tören kura çekiminin ardından toplu hatıra fotoğraf çekilmesiyle son buldu.

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