Bakan Yanık: “2002 yılında kamuda çalışan engelli sayısı 5 bin 777 iken 2022’de 65 bin 662 oldu”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “2002 yılında kamuda çalışan engelli sayısı 5 bin 777 iken, Kasım 2022 itibariyle 65 bin 662 engelli birey kamuda istihdam eder duruma geldik” dedi.

Akademi Buluşmaları serisinin beşincisi “Engelli” temasıyla Ankara’da gerçekleştirildi. Son kez gerçekleştirilen Akademi Buluşmaları daha önce “Kadın” temasıyla Ankara’da, “Çocuk” temasıyla İstanbul’da, “Aile” temasıyla Ankara’da, “Yaşlı” temasıyla Ankara’da gerçekleştirilmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın katılımı ile gerçekleştirilen buluşmanın açılış konuşmasını Bakan Yanık gerçekleştirdi. Engellilere hem maddi hem manevi destek verdiklerini belirten Bakan bundan sonraki süreçte de engelli vatandaşları yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

“Hiçbir ayrımcılığa pirim vermiyoruz”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının politikalarını üretirken kapsayıcı ve kimseyi dışarıda bırakmayan bir anlayışla hareket ettiklerini söyleyen Bakan Yanık, “Hiçbir ayrımcılığa pirim vermiyoruz. Hedefimiz; toplumun her bir ferdinin eşit ve adil şartlarda, potansiyellerini ortaya koyabilecekleri ortamı sağlamak. Politikalarımızı bu vizyonla oluşturduk, hizmet modellerimizi bu bakışla geliştirdik ve nihayetinde hizmetlerimizi vatandaşlarımıza bu anlayışla ulaştırıyoruz. Kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı, engelli gibi ayrımları gözetmeksizin her bir bireyi toplumsal kalkınmamızın asli unsuru olarak görüyoruz. 2005 yılında çıkardığımız ve temel politikamızı ortaya koyan Engelliler Hakkında Kanun bu anlayışımızın en önemli göstergelerinden birisi. Her şeyden önce hukuki zemini güçlendirerek hizmetlerimizin daha etkili yürütülmesine ortam hazırladık. Engelliler Kanunu ve alt düzenlemeleriyle 1.500 maddelik engelliler mevzuatını oluşturduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 2007 yılında Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesini imzalayan ilk ülkelerin arasında yer aldık. Engellilere yönelik pozitif ayrımcılığı 2010 yılında anayasal güvence altına aldık” ifadelerini kullandı.

“Engelli bireylere bakım ve destek hizmetlerimizi etkin bir şekilde sürdürüyoruz”

Engelli vatandaşlar hakkında yapılan çalışmalara dair bilgilendirmelerde bulunan Bakan Yanık, “Engelli vatandaşlarımız ve refakatçileri şehir içi toplu taşıma ve şehirlerarası demir ve deniz yollarında ücretsiz seyahat edebiliyorlar. Evlerinden okullarına ücretsiz taşıdığımız engelli öğrenciler de özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yine ücretsiz olarak eğitim alabiliyorlar. Günlük hayatını devam ettirirken desteğe ihtiyaç duyan engelli bireylere bakım ve destek hizmetlerimizi etkin bir şekilde sürdürüyoruz. Farklı modellerle evde ailesi veya yakını tarafından bakımı mümkünse aileye veya bakım verenlere destek veriyoruz. Çünkü sosyal hizmetlerimizin merkezinde aile yer alıyor. Eğer mümkünse aile temelli hizmetleri sürdürmeyi önemsiyoruz. Ayrıca gündüz bakım hizmeti gibi çeşitli modellerle geçici ve yardımcı bakım hizmeti de sunuyoruz” diye konuştu.

“565 bin 55 engelli vatandaşımız için 1,9 Milyar TL ödeme yaptık”

Bakan Yanık, engelli vatandaşlar için maddi destek sağladıklarını da belirterek, “Bakıma ihtiyacı olan engelli bireyler için 2006 yılında başlattığımız Evde Bakım Yardımı kapsamında 565 bin 55 engelli vatandaşımız için Kasım 2022 itibariyle yaklaşık 1,9 Milyar TL ödeme yaptık” dedi.

“2002 yılında kamuda çalışan engelli sayısı 5 bin 777 iken 2022’de 65 bin 662 engelli birey kamuda istihdam eder duruma geldik”

Engelli vatandaşların kamuda istihdamı için yoğun çaba sarf ettiklerini söyleyen, “2002 yılında kamuda çalışan engelli sayısı 5 bin 777 iken, Kasım 2022 itibariyle 65 bin 662 engelli birey kamuda istihdam eder duruma geldik. 65 yaş üstü, çalışamayacak durumda olan veya iş bulamayan engellilere bağlanan aylıkları yüzde 200 ila yüzde 300 oranında artırdık. Toplumun bütün kesimlerini kucaklayan, insan odaklı ve hak temelli politikalarla vatandaşlarımızın önündeki hukuki, sosyal ve fiziki engelleri kaldırıyoruz. Bu vizyonu devam ettirmek için gerekli tüm çalışmaları da yapıyoruz” ifadelerine yer verdi.