Bakan Varank:’’2023’e kadar 10 unicorn çıkarma hedefine hızla ilerliyoruz’’

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ’’Start-up’ların aldığı yatırımlar, 2021 yılı sonu itibarıyla bir önceki yıla göre 9 kat artarak 1,5 milyar dolara ulaştı. Girişimcilik ekosistemimiz tam bir fırsatlar dünyası. Kapımız Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen tüm teknoloji şirketlerine her zaman açık’’ dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Microsoft AR-GE Merkezi Açılış Töreni’ne katıldı. Açılış Bakan Varank’ın yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, Microsoft EMEA Başkanı Ralph Haupter’in katılımıyla gerçekleşti.

Açılışta konuşma gerçekleştiren Bakan Varank, ’’Dünyada yaşanan tüm krizlere rağmen Türkiye yatırımlarla büyümeye devam ediyor. 2021 yılını yüzde 11 büyümeyle kapattık. G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme kaydeden ülke olduk. Bir ülkenin refahı söz konusu olduğunda büyüme rakamlarında en önemli husus sanayinin payıdır. İmalat sanayinin büyümeye olan katkısıdır. Bu yüzden sanayi faaliyetlerindeki 16,6’lık artışı ülkemiz açısından oldukça değerli buluyorum’’ dedi.

Yüksek teknoloji ürünler üretmenin öneminden de bahseden Bakan Varank, ’’Dikkatle takip ettiğimiz ihracatta orta yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerin payı söz konusu. Eğer dünyada ilk on ülke arasına girmek istiyorsak, öncelikli olarak orta ve yüksek teknolojili ürünlerde ivmelenmemiz gerekiyor. Bu payları yüzde 35’leden en az yüzde 50’lere taşımak zorundayız’’ diye konuştu.

Microsoft Ar-Ge Merkezi’nin ülkemizin inovasyon ekosistemine katkı sağlayacağını aktaran Bakan Varank, ’’Microsoft 1993 yılından bu yana ülkemizde satış, destek, ürün geliştirme ve lokalizasyon gibi hizmetlerde bulunuyor. Yüzlerce istihdama ev sahipliği yaptı, hala devam ediyor. Ayrıca dünyanın her tarafından start-up’lara yatırım yapıyor. Microsoft, Türkiye’de kurulup, dünyaya açılan Citus Data şirketini geçtiğimiz yıllarda satın alarak veri uygulamalarında stratejik bir hamle yapmıştı. Bu satın alma sonrası, Citus Data ailesi Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden mezun mühendislerle genişledi. Microsoft’un bilhassa veri alandaki yenilikçi çalışmalarının sorumluluğunu işte bu mühendisler üstlenecek. Ar-Ge Merkezinde, yüksek performanslı PostgreSQL hizmeti sunmak için çalışmalar gerçekleştirilecek’’ diye konuştu.

’’2023’e kadar 10 unicorn çıkarma hedefine hızla ilerliyoruz’’

Türkiye’de milyar dolar değerlemeye ulaşan şirketler olduğunu ifade eden Bakan Varank, ’’Türkiye’de milyar dolar değerlemeye ulaşan girişimlere her gün yenileri ekleniyor. 2023’e kadar 10 unicorn çıkarma hedefine hızla ilerliyoruz. Şu ana kadar 6 Türk girişim milyar dolarlık değerlemeyi geçen şirketler arasına girdi. Peak Games, Getir, Dream Games, Hepsiburada ve Trendyoldan sonra işte en son Insider da bu listeye adını yazdırdı. Avrupa ülkeleri arasında en çok yatırım çeken 10’uncu ülke olduk’’ şeklinde konuştu.

’’Kapımız Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen tüm teknoloji şirketlerine her zaman açık’’

Bakan Varank konuşmasını şöyle sürdürdü: ’’Start-up’ların aldığı yatırımlar, 2021 yılı sonu itibarıyla bir önceki yıla göre 9 kat artarak 1,5 milyar dolara ulaştı. Özellikle oyun sektörü bu noktada başat aktör olarak göze çarpıyor. Bütün bu söylediklerimi tek bir cümleyle özetlemem gerekirse; girişimcilik ekosistemimiz tam bir fırsatlar dünyası. Bu bağlamda Ar-Ge Merkezi ile birlikte ülkemize olan güvenini göstermiş olan Microsoft’un yeni yatırımlar yapması için şartlar elverişli. Tabi ben doğrudan Microsoft’a seslendim ama bizim kapımız Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen tüm teknoloji şirketlerine her zaman açık’’

’Tüm zorluklara rağmen yoluna devam eden bir Türkiye var’

Ar-Ge’nin teknolojinin konuşulduğu ortamda karamsarlıktan olumsuzluktan bahsedenler olduğunu da vurgulayan Bakan Varank, ’’Tüm zorluklara rağmen tökezlemeden yoluna devam eden bir Türkiye var. Yaptıkları tek şey altı boş, cahilce yorumlarla zihinleri bulandırmak. Türkiye saygı duyulan bir ülke konumunda. Herhangi bir konuda ne söyleyecek diye adeta ağzının içine bakılan güçlü bir ülke. İşte bu gücün sürekli olarak Ar-Ge’yle, inovasyonla, sanayiyle, teknolojiyle tahkim edilmesi gerekiyor. Çünkü ülkemizin güçlü yarınları araştırma, geliştirme ve yenilikte gizli. Biz ülkemizin geleceğini yüksek teknolojide görüyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye idealine, bilim ve teknolojideki atılımlarımızla ulaşacağımızı biliyoruz. Biz bu ülkeye güvenip yatırım yapan herkesle birlikte yolumuza devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Varank, açılışı yapılan Ar-Ge merkezini gezerek bilgi aldı.