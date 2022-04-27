banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Ramazan bayramına ekmek zammıyla giriyoruz!
Ramazan bayramına ekmek zammıyla giriyoruz!
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Mersin'de üretilen üzümlerin kilosu '130 TL'
Mersin'de üretilen üzümlerin kilosu '130 TL'
Yurt genelinde hava durumu ( 28 Nisan 2022)
Yurt genelinde hava durumu ( 28 Nisan 2022)

Bakan Varank: “Yalova Makine İhtisas OSB şehrin parlayan yıldızlarından bir tanesi”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mesleki Eğitim Merkezi Projesi protokol töreninde yaptığı konuşmada, “Yalova Makine İhtisas OSB şehrin parlayan yıldızlarından bir tanesi” dedi.

Ekonomi 27.04.2022, 17:56
Bakan Varank: “Yalova Makine İhtisas OSB şehrin parlayan yıldızlarından bir tanesi”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mesleki Eğitim Merkezi Projesi protokol töreninde yaptığı konuşmada, “Yalova Makine İhtisas OSB şehrin parlayan yıldızlarından bir tanesi” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi etkinliğe katılmak için geldiği Yalova’da, Mesleki Eğitim Merkezi Projesi İmza Töreni’ne katıldı. Yalova Valiliği’nde gerçekleştirilen tören öncesi Varank, anı defterini imzaladı. Ardından Protokol törenine geçildi. Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, Bakan Varank huzurunda protokole imza attı. Burada konuşma yapan Bakan Varank, mesleki eğitim alanına çok ciddi katkı sağlayacak projenin imzalarının atıldığını söyledi.

Hedef 3 bin 500 kişiye mesleki eğitim

Bakanlık olarak yerel potansiyelleri ortaya çıkaracak projeleri desteklediklerini söyleyen Varank, 13 milyon liralık bir destekle projeye katkı sunacaklarını anlattı. Yapılacak merkezde özellikle Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde istihdam edilecek personel başta olmak üzere, nitelikli insan kaynağı yetiştireceğine vurgu yapan Bakan Varank, şöyle konuştu:

“Merkezde vatandaşlarımızın meslek sahibi olmalarını sağlayacak eğitimler verilecek. Yaklaşık 3 bin 500 kişiye bu proje çerçevesinde eğitim vermek ve bunların büyük bir kısmının OSB içinde istihdam edilmesini sağlamak istiyoruz. Bu imza ile aynı zamanda bir sürekli eğitim merkezini de hayata geçireceğiz. Sürekli eğitim merkezinde de kariyerlerinde hiçbir formal eğitim almamış olan, mesleki eğitim tecrübesi bulunmayan vatandaşlarımızı sürekli eğitim merkezinde eğitip onları da istihdama nasıl katarız diye bir projeyi de hayata geçirmiş olacağız.”

Marmara’nın üretim üssü Yalova

Bakan Varank, Osmangazi Köprüsü’nün açılmasıyla Yalova’nın Marmara Bölgesi’nde çok ciddi bir üretim üssü olarak ön plana çıktığını dile getirerek, “Yalova Makine İhtisas OSB şehrin parlayan yıldızlarından bir tanesi. Bir çok firmamız buradan tahsislerini yaptırmış durumda. Kısa zamanda burada temel atmalar, fabrikaların inşaatları başlamış olacak. OSB’deki firmalarımızın ihtiyaç duyacağı personelleri de işte bu mesleki eğitim merkezi projesiyle sağlamış olacağız. Bu imzanın ajansımıza, Yalova’mıza ve tabi ki yeni kurulmakta olan Makine İhtisas OSB’ye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yalova’yı kalkındıracak projelerin biz ne olduğunu biliyoruz. Bunları kararlılıkla uygulamaya alıp inşallah Yalova’mızı, bu güzel şehrimizi ekonominin de öncü şehirlerinden bir tanesi haline geleceğiz. İmzamız hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Törene Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar ve YTSO Başkanı Tahsin Becan da katıldı.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 28 Nisan 2022
İmsak 04:22
Güneş 06:00
Öğle 13:07
İkindi 16:56
Akşam 20:04
Yatsı 21:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 34 76
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 34 64
4. Başakşehir 34 57
5. Adana Demirspor 34 52
6. Alanyaspor 34 52
7. Beşiktaş 34 51
8. Antalyaspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Hatayspor 34 49
11. Kasımpaşa 34 47
12. Galatasaray 34 47
13. Sivasspor 34 45
14. Kayserispor 34 43
15. Gaziantep FK 34 42
16. Giresunspor 34 40
17. Altay 34 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 34 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 33 66
2. Ümraniye 32 63
3. Bandırmaspor 32 55
4. Erzurumspor 32 54
5. İstanbulspor 32 54
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 33 46
8. Samsunspor 32 46
9. Tuzlaspor 32 45
10. Adanaspor 33 44
11. Gençlerbirliği 32 42
12. Keçiörengücü 32 41
13. Altınordu 33 41
14. Kocaelispor 32 40
15. Denizlispor 32 39
16. Boluspor 32 38
17. Menemen Belediyespor 32 37
18. Bursaspor 32 35
19. Balıkesirspor 32 12
Takımlar O P
1. M.City 33 80
2. Liverpool 33 79
3. Chelsea 32 65
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 33 58
6. M. United 34 54
7. West Ham United 34 52
8. Wolverhampton Wanderers 33 49
9. Newcastle 34 43
10. Leicester City 32 42
11. Brighton 34 41
12. Brentford 34 40
13. Southampton 34 40
14. Crystal Palace 33 38
15. Aston Villa 32 37
16. Leeds United 33 34
17. Burnley 33 31
18. Everton 32 29
19. Watford 33 22
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 33 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Rayo Vallecano 33 40
12. Celta Vigo 33 39
13. Espanyol 33 39
14. Elche 33 38
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
20°
açık