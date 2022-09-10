Bakan Varank ve Dönmez, Bilecik’te 160 milyon dolarlık yatırımı olan fabrikanın temelini attı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 160 milyon dolara inşa edilecek fabrikanın temel atma törenine katıldı.

Bu yıl 741’incisi kutlanan Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri için Bilecik’e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Osmaneli ilçesinde Akgün Seramik Fabrikası’na ait yeni fabrikanın temel atma törenine katıldı. Burada konuşan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Akgün, fabrika hakkında bilgi vererek, "Osmaneli seramik ve vitrifiye fabrikamızın açılışı için buraya geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca özellikle de bugün burada bizi şereflendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank beye çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Fabrikamız tam kapasite işletmeye geçtiğinde bin kişiye burada istihdam sağlayacak"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise konuşmasında, "Akgün Şirketler Grubu tarafından hayata geçirilen Osmaneli Seramik ve Vitrifiye Fabrikası’nın temel atma töreninde sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bugün Bilecik’te sayın bakanımızla birlikte yoğun bir gündemimiz var. 3 fabrikamızın temel atma törenini yapacağız inşallah bugün. Tüm bu yatırımlar uyguladığımız yeni ekonomik modelin ne denli isabetli olduğunu gösteriyor. Hamdolsun fabrikalarımızı işler, işçilerimizi çalışır, ürünlerimizi dünyanın dört bir yanında görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bugün temelini atacağımız Osmaneli Seramik ve Vitrifiye Fabrikamız 160 milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçecek. Fabrikamız tam kapasite işletmeye geçtiğinde bin kişiye burada istihdam sağlayacak. Fabrikamız aynı zamanda bizim en çok kıymet verdiğimiz tasarım ve katma değeri yüksek ürün konusunda da önemli bir boşluğu dolduracak. Bilecik biliyorsunuz seramik ve mermer üretimiyle öne çıkan bir şehrimiz. Özellikle mermer rezervinde ilk 10, üretiminde ilk 15 şehir arasında yer alıyor. İnşallah bu yatırımlarla şehrimizin bu alandaki gücü ve konumu daha da pekişecek" dedi.

"Avrupa hem tedarik hem de fiyatlandırma konusunda ciddi bir darboğazdan geçiyor"

Bakan Dönmez, "Biliyorsunuz son dönemde Avrupa’da bir enerji krizi yaşanıyor. Avrupa hem tedarik hem de fiyatlandırma konusunda ciddi bir darboğazdan geçiyor. Medyadan takip ediyorsunuzdur doğal gazın tüketimiyle ilgili konularda çeşitli yaptırımlar hayata geçirdiler. Gerek boru hatlarımız, gerek LNG ve FSRU tesislerimiz, gerekse de yer altı doğal gaz depolama tesislerimizle bu anlamda oldukça iyi bir durumdayız. Doğal gaz tedarikçileri sevkiyat programlarına uyduğu taktirde bu kışı sıkıntı yaşamadan geçireceğiz inşallah. Fiyatlar konusunda maalesef biz de dünyadaki gelişmelerden olumsuz yönde etkileniyoruz. Burada da artışın vatandaşlarımız üzerindeki etkisini en aza indirmek için sübvansiyonlarımız bir başka deyişle vatandaşa desteğimiz artırarak devam ediyoruz. Doğal gazda yüzde 80 oranında sübvansiyon uyguluyoruz. Yani 100 liralık bir faturanın 80 lirasını biz devlet olarak karşılıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Daha az enerjiyle daha yüksek verimlilik sağlayan ürünler ve yapılar tercih etmeliyiz"

Bakan Dönmez, son dönemde verimliliğe ilişkin düzenlemeleri hayata geçirdiklerini anlatarak, "En son biliyorsunuz hanelerde ısı yalıtımına yönelik 50 bin liralık bir kredi paketi açıkladık. Sanayicilerimize enerji verimliliği konusunda teşvik ve destekler veriyoruz. Bütün gayretimiz elimizdeki imkânları en verimli, en etkili şekilde kullanmak. Enerji ithal ettiğimiz bir ürün. O nedenle bu kaynakları kullanırken daha az enerjiyle, daha yüksek verimlilik sağlayan ürünler ve yapılar tercih etmeliyiz" dedi.

"Türkiye, ’Resesyona girecek’ diyenlere inat büyümeye devam ediyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise yaptığı konuşmada, gruba ait seramik üretim fabrikasının 7’ye, vitrifiye fabrika sayısının ise 5’e çıkacağını söyledi. Girişimcinin havayı iyi kokladığını vurgulayan Varank, "Ağustos ayında 21 milyar doların üzerindeki ihracat rakamıyla tarihi bir eşiği daha geçtik. 12 aylık ihracat 250 milyar doları aştı. İşsizlik oranı yüzde 10,3’e geriledi. Bu arada bir güzel haber de büyüme rakamlarından geldi. Türkiye, ’Resesyona girecek’ diyenlere inat büyümeye devam ediyor. Hamdolsun 7 çeyrektir devam eden büyüme zincirine bir halka daha eklendi" dedi.

"Şu anda doluluk oranları her geçen gün artan 341 OSB’miz var"

Makine ve teçhizat yatırımlarının son çeyrekte yüzde 17,8’lik artışla güçlü bir şekilde sürdüğünü belirten Varank, sözlerine şöyle devam etti:

"’Fabrika yok, üretim yok’ diyenlere sesleniyorum. Allah aşkına bir sorun kendinize. Durum dediğiniz gibiyse bu makine ve teçhizat yatırımları nasıl artıyor? Cevabı bilmiyorsa ben söyleyeyim. Ülkemizin dört bir tarafındaki müteşebbisler harıl harıl kapasite artıracak yatırımlar yapıyorlar da ondan. İnanın yatırımcılarımız yer bulmakta zorlanıp her gün kapımızı çalıyor. Şu anda doluluk oranları her geçen gün artan 341 OSB’miz var. Bunun yanında Edirne’den Diyarbakır’a, Samsun’dan Adana’ya 44 yeni OSB için yer seçim çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca birçok bölgede ilave alan çalışmaları var."

"Şu anda seramik alanındaki 6 fabrikasında 45 milyon metrekarelik üretim hacmine sahip"

Bakan Varank, Osmaneli OSB’nin sınırlarına ilave edilmesi talep edilen yaklaşık 199 hektar alanın yer seçim çalışmalarını tamamlayıp ilgili taraflara bildirdiklerini anlatarak, "Akgün Şirketler Grubunun 5 binin üzerinde çalışanı var. 1925 yılında tuğla üretimiyle yazmaya başladıkları başarı hikayesi, bugün tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda seramik alanındaki 6 fabrikasında 45 milyon metrekarelik üretim hacmine sahip. Yapılan üretiminin yaklaşık yüzde 50’si, Amerika ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 54 ülkeye ihraç ediliyor. Aynı şekilde vitrifiye alanındaki 4 fabrikasıyla sektörün önemli üreticilerinden biri durumunda. Bugün temelini attığımız seramik ve vitrifiye fabrikalarının ilk etap yatırım bedeli 100 milyon dolar. İkinci etap yatırımlarıyla beraber bu miktar 160 milyon doları aşacak. Üretimin yüzde 60’ı ihraç edilecek. İstihdam, öncelikli olarak 500’e, sonrasında bine ulaşacak" dedi.

"Birileri Osmanlı ile Cumhuriyet’i kavga ettirmeye çalışıyor"

Bakan Varank, 4 gün önce Bilecik’in kurtuluşunun kutlandığını, dün de İzmir’in kurtuluşunun yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "İzmir’in Yunan işgalinden kurtuluşunun yıl dönümüydü. Bilmiyorum oradaki törenlere bakma fırsatınız oldu mu? Oradaki törenlerde ilin belediye başkanı çıktı. 10 dakika konuşma yaptı. 9 Eylül yani İzmir’in Yunan mezaliminden, Yunan işgalinden kurtuluşuyla ilgili bir konuşma yaptı ama 10 dakika boyunca bir kere bile Yunan’dan bahsetmedi, Yunanistan’dan bahsetmedi. Değerli kardeşlerim, işte bunun şuurunda olmamız lazım. Burası Osmanlı’nın kurulduğu topraklar. Ertuğrul Gazi’nin, Osman Bey’in toprakları. Birileri Osmanlı ile Cumhuriyet’i kavga ettirmeye çalışıyor. İşte birileri o kavgayı başardığında Yunan gelip sizin ülkenizi işgal ediyor. Biz bunlara fırsat vermeyeceğiz. Biz ülkemizi seviyoruz, bayrağımızı seviyoruz. Bin yıldır bu topraklarda beraber olarak bu mücadeleyi verdik. İşte hep beraber bu mücadeleyi de vermeye devam edeceğiz. Türkiye’nin geleceği aydınlık. Türkiye’nin geleceği gerçekten parlak" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından fabrikanın temel atma töreni gerçekleştirildi.