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Bakan Varank ve Bakan Nebati Gemlik tesislerinde ’Togg’un direksiyonuna geçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Togg’un direksiyonuna geçerek deneme sürüşü yaptı. TOGG Ceo’su Gürcan Karakaş’ın da eşlik ettiği test sürüşünde, bakanlar pistin tozunu attırdı. Doğuştan elektrikli olan TOGG Gemlik’teki fabrikanın yanında kurulan pistte 100 kilometre hıza 4 saniyede ulaşarak müthiş bir görüntü sergiledi.

Ekonomi 06.04.2022, 12:48
Bakan Varank ve Bakan Nebati Gemlik tesislerinde ’Togg’un direksiyonuna geçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Togg’un direksiyonuna geçerek deneme sürüşü yaptı. TOGG Ceo’su Gürcan Karakaş’ın da eşlik ettiği test sürüşünde, bakanlar pistin tozunu attırdı. Doğuştan elektrikli olan TOGG Gemlik’teki fabrikanın yanında kurulan pistte 100 kilometre hıza 4 saniyede ulaşarak müthiş bir görüntü sergiledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Togg’un Gemlik tesisine bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette bakanlara Bursa Valisi Yakup Canbolat, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, AK Parti Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Zafer Işık, Ahmet Kılıç, Osman Mestan, Emine Yavuz Gözgeç, Vildan Yılmaz Gürel, Atilla Ödünç ve Refik Özen, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Bakan Varank’ın yardımcıları Hasan Büyükdede, Çetin Ali Dönmez ile Mehmet Fatih Kacır, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da eşlik etti.

İki bakan, TOBB Başkanı ve Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Togg heyeti ile yaptıkları toplantı sonrası inşaatta incelemelerde bulundu. Yetkililer, bin 491 personelin çalıştığı Togg’un Gemlik tesislerinin makine ve hat kurulumları hariç yüzde 76’sının tamamladığı ve test pistinde de sona yaklaşıldığı bilgisini verdi.

İncelemelerinin ardından iki bakan, Togg’un ilk üretilecek SUV modelinin en üst versiyonunun kırmızı beyaz renkli test aracının direksiyonuna geçti. İlk olarak Togg’un koltuğuna oturan Bakan Nebati, “Türkiye’de, Bursa’da, Gemlik’te kendi üretimimiz olan ToggSUV modelinin en üst versiyonunda genel müdür ve milletvekillerimizle birlikte oturuyoruz. Bu müthiş bir duygu” dedi.

Togg CEO’su Gürcan Karakaş’ın yardımcı pilotluğunu yaptığı Bakan Nebati’ye AK Parti Bursa milletvekilleri Ahmet Kılıç, Refik Özen ile Atilla Ödünç de eşlik etti. Bakan Nebati, test pistinde iki tur attı. Bakan Varank, kabine arkadaşı Nebati için “Gördüğünüz gibi arabayı bırakmıyor. Aslında bir iki tur da ben atacaktım ama müsaade etmiyor” esprisini yaptı. Bakan Nebati’nin deneme sürüşü sonrası yaptığı ilk yorum, “Harika, çok çok iyi. Benim testimi geçti. Allah hayırlısını kılsın inşallah” oldu.

Daha sonra Bakan Varank, Togg CEO’su Karakaş eşliğinde şoför koltuğuna oturdu. Togg’un arka koltuğunda Bakan Varank’ın sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı sonucu davet edilen iki öğrenci de yer aldı. Uludağ Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri Sena Bahadıroğlu ve Ferit Yiğit Balaban, Varank’ın test sürüşüne eşlik etti. Aracın direksiyonunda değerlendirmelerde bulunan Bakan Varank, “Dışardan da, içeriden de albenisi var. İnsan içine girince kendini güvende hissediyor. Son teknoloji bir ürün olduğu için gurur duyuyor. Bunu Türkiye’den mühendislerin, teknik insanların yapmış olması, bunun baştan sona Türkiye’den çıkmış olması çok değerli bir iş gerçekten. Araç piyasaya çıktığında sadece biz değil, 84 milyon gurur duyacak” dedi.

Varank’ın sürüş sonrası ilk değerlendirmesi ise, “Uçtuk gerçekten. İvmelenmesi çok iyi, arkadaşlarımızı tebrik ediyorum yani bu işi böyle başarmış olmaları, bu kadar başarılı bir otomobil üretmiş olmaları gerçekten gurur verici” oldu.

Mobilite ekosisteminin çok hızlı dönüştüğünü ifade eden Varank, “Dünyada endüstri çok hızlı dönüşüyor. İşte bu araç, aslında Türkiye’nin dönüşen endüstriye verdiği cevap. Biz Togg’la birlikte Türkiye’deki özellikle tedarikçileri, yan sanayiyi, bütün üreticileri de dönüştürmüş olacağız. Endüstrimizi dönüştürmüş olacağız. Böyle işaret fişeği bir projenin içinde arkadaşlarımızla birlikte yer almak gerçekten gurur verici” dedi.

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