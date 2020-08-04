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Bakan Varank: "Üretim cephesinde beklentiler olumlu"
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK, "EKONOMİK GÜVEN VE KAPASİTE KULLANIMINDAN SONRA, İSO İMALAT SANAYİ SATIN ALMA YÖNETİCİLERİ ENDEKSİ DE YÜKSELDİ" DEDİ.
Ekonomi 04.08.2020, 11:25
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ekonomik güven ve kapasite kullanımından sonra, İSO İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi de yükseldi" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) grafik tablosu ve ülkeler arası Temmuz ayı karşılaştırma grafiğini yayımlayarak, "Reel sektör temmuzda hız kazandı. Ekonomik güven ve kapasite kullanımından sonra, İSO İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi de yükseldi. Şubat 2011’den bu yana endekste en yüksek seviyeyi görerek pek çok ülkeden pozitif ayrıştık. Üretim cephesinde beklentiler olumlu" ifadelerine yer verdi.
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