banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Hamsi karaya vurdu!
Hamsi karaya vurdu!
Motorine öyle bir zam geliyor ki vatandaşın ağzı açık kalacak!
Motorine öyle bir zam geliyor ki vatandaşın ağzı açık kalacak!
Diyarbakır’da büyük patlama! Yaralılar var...
Diyarbakır’da büyük patlama! Yaralılar var...
Bugün hava nasıl olacak? 24 Mart 2022
Bugün hava nasıl olacak? 24 Mart 2022

Bakan Varank, Türkiye’nin en modern deri işleme tesisini hizmete açtı

Türkiye’nin en modern deri işleme tesisini Uşak’ta hizmete açan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Dericilik sektörünün lokomotif ili Uşak’a böyle vizyoner bir proje yakışırdı” dedi.

Ekonomi 24.03.2022, 11:51
Bakan Varank, Türkiye’nin en modern deri işleme tesisini hizmete açtı

Türkiye’nin en modern deri işleme tesisini Uşak’ta hizmete açan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Dericilik sektörünün lokomotif ili Uşak’a böyle vizyoner bir proje yakışırdı” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği’nin ortaklaşa finanse ettiği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürüttüğü Rekabetçi Sektörler Programı bünyesinde desteklenen Uşak Büyükbaş Deri İşleme Tesisi (UBDİT), Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından hizmete açıldı.

Uşak’ın Türk ve dünya deri sektöründe yaklaşık 800 yıllık bir geçmişe sahip olduğuna dikkat çeken Bakan Varank, “Biz, ilk önce şehirlerin sahip olduğu potansiyelleri adeta bir terzi usulüyle analiz ediyoruz. Sizlerle yakın istişare halinde, şehrin güçlü ve zayıf yönlerini belirliyor, ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Sonrasında bu potansiyeli harekete geçirecek projeleri yerel, ulusal ve hatta uluslararası paydaşlarımızla birlikte geliştirip uyguluyoruz. İşte bugün de bu çalışmaların ürünü olan projelerin açılışları vesilesiyle huzurunuzdayız. Bütçeleri toplamı 150 milyon lirayı bulan 5 önemli projeyi Uşak’a kazandırıyoruz. İlk olarak burada, Uşak Deri OSB’de, ilimizin deri sektöründeki öncü konumunu perçinleyecek büyükbaş deri işleme tesisinin resmi açılışını yapacağız. Ardından, öğleden sonraki programımızda tekstil OSB’nin gücüne güç katacak altyapı yatırımlarını ve Teknoparkı açacağız. Her biri birbirinden kıymetli bu projeler, Uşak’ın üretim ve ihracat kapasitesini çok daha üst noktalara taşıyacak. Ben bu vesileyle açılışını yapacağımız tüm projelerin ilimiz ve ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Emeği geçen tüm kurumlara şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Ulusal kaynaklarla birlikte uluslararası kaynakları da etkin şekilde kullanmaya özen gösterdiklerine dikkat çeken Bakan Varank, “Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı IPA’nın önemli bileşenlerinden olan Rekabetçi Sektörler Programı da bu kaynaklardan bir tanesi. Avrupa Birliği ile ortak finansman sağladığımız ve Bakanlığımızın yürütücü olduğu bu programla, bugüne kadar 800 milyon avroluk kaynak oluşturduk. Ar-Ge altyapılarından dijital dönüşüme, sürdürülebilir enerjiden yenilikçi endüstrilere, tarımdan girişimciliğe kadar farklı alanlardaki 88 projeye destek olduk. Bu projelerle KOBİ ve işletmelerimizin, daha verimli, daha rekabetçi ve daha yeşil bir ekosistemin parçası olmalarını sağlıyoruz. İşte, Uşak Büyükbaş Deri İşleme Tesisi de bu projelerin en güzel örneklerinden bir tanesi. Uşak Deri OSB ve Zafer Kalkınma Ajansı iş birliğinde geliştirilen bu projeye 100 milyon lirayı bulan destek sağladık. Beni kişisel olarak da oldukça heyecanlandıran bu projenin içeriğine ve sonuçlarına baktığımda, bu desteği sonuna kadar hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü bu projeyle Uşak, Türkiye’nin en modern deri işleme tesisine kavuştu. 8 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 10 bin metrekare alana sahip bu tesisteki 35 adet son teknoloji makine ve ekipman sayesinde burada, günde yaklaşık 20 ton büyükbaş deri işlenebilecek. Malumunuz deri sektörü, çevresel kaygılar dolayısıyla eleştirilere açık bir konumda. Ancak, kurulan gelişmiş atık yönetimi sistemi sayesinde bu tesis, çevre duyarlılığıyla da çok güzel bir örnek teşkil ediyor. Avrupa Birliği normlarına göre ÇED Raporu olan bu tesiste 24 bin metreküp kapasiteli bir atık su arıtma tesisi çalışıyor. Her yönüyle özel ve örnek olan bu tesis Uşak’taki hatta ülkemizdeki deri sektörüne yeni bir soluk getirecek” şeklinde konuştu.

“Dericilik sektörünün lokomotif ili Uşak’a böyle vizyoner bir proje yakışırdı”

Uşak’ın dericilikte marka olmuş bir şehir olduğuna dikkat çeken Bakan Varank, sözlerine şöyle devam etti:

“Uşak zaten ülkemizdeki küçükbaş hayvan derilerinin yüzde 65’inin işlendiği, dericilikte marka olmuş bir şehir” şeklinde konuştu. İçinde bulunduğumuz Organize Sanayi Bölgesi’nde, deri sektöründe faaliyet gösteren 133 işletme bulunuyor. Bu işletmelerin bir kısmı doğrudan bir kısmı da dolaylı olarak önemli bir ihracat performansı sergiliyor. Ancak, küçükbaş hayvan derisinin ağırlıklı olarak giysi imalatında kullanılması ve bu giysilere olan talebin giderek azalması sektörü zamanla bir darboğaza doğru sürüklüyor. Biz de bu projeyle, şehrimizin küçükbaş dericiliğindeki tecrübesini ekonomik değeri daha yüksek olan büyükbaş dericiliğine transfer ediyoruz. Kurduğumuz tesis ve sunduğumuz teknik destekler sayesinde buradaki işletmeler, herhangi bir yatırım yapmadan, çok düşük maliyetlerle büyükbaş deri işleme olanağına sahip olacaklar. Şu anda yılda en fazla 8 ay çalışabilen deri sektörünün 12 ay boyunca sürekli üretim yapması sağlanacak. İşletmelerimiz zamanlarını çok daha verimli kullanıp, karlılıklarını artırabilecekler. Böylece, rekabet güçlerini artırıp yurtiçinde ve yurtdışında yeni pazarlara ulaşabilecekler. Tabi bu daha başlangıç. Tesis çatısı altında faaliyet gösteren sanayicilerimizin zamanla tedarik, üretim ve pazarlama alanlarında birlikte hareket edeceğini öngörüyoruz. Burada oluşacak kümelenme sayesinde, işletmelerimiz kümelere verilen devlet desteklerinden de yararlanabilecekler. Uzmanlıklarını ve kapasitelerini katlayarak önümüzdeki dönemlerde mobilya ve otomotiv gibi karlılığı çok daha yüksek sektörlere ürün sağlayabilecekler. Dericilik sektörünün lokomotif ili Uşak’a böyle vizyoner bir proje yakışırdı. Burada edinilen tecrübenin diğer sektörlerimize ve şehirlerimize örnek olmasını temenni ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.”

Bakan Varank, konuşmasının ardından protokol üyeleriyle birlikte Uşak Büyükbaş Deri İşleme Tesisinin açılışını gerçekleştirdi. Kendisine plaket ve Uşak’a özgü deri çanta hediye edilen Varank, açılışın ardından tesiste incelemelerde bulundu.

Bakan Varank’a açılışta Vali Funda Kocabıyık, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Karahallı, milletvekilleri ve davetliler eşlik etti.

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19