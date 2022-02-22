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Bakan Varank: "Türkiye elektrikli araçlarda Avrupa’nın üretim üssü olma hedefine hızla ilerleyecek"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Otomotiv sanayinde halihazırda ciddi bir kapasiteye sahibiz. Türkiye 30 milyar dolarlık otomotiv ihracatı yapabilen Avrupa’nın en önemli üreticilerinden bir tanesidir. Elektrikli, otonom ve bağlantılı araç teknolojileri üzerinde çalışıyoruz. TOGG’un dünyanın en büyük teknoloji fuarında gördüğü ilgiyi hepimiz takip ettik. Yerli ve milli aracımız piyasaya çıktığında çok daha büyük bir etki oluşturacak. Türkiye elektrikli araçlarda Avrupa’nın üretim üssü olma hedefine hızla ilerleyecek" dedi.

Ekonomi 22.02.2022, 13:32
Bakan Varank: "Türkiye elektrikli araçlarda Avrupa’nın üretim üssü olma hedefine hızla ilerleyecek"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Otomotiv sanayinde halihazırda ciddi bir kapasiteye sahibiz. Türkiye 30 milyar dolarlık otomotiv ihracatı yapabilen Avrupa’nın en önemli üreticilerinden bir tanesidir. Elektrikli, otonom ve bağlantılı araç teknolojileri üzerinde çalışıyoruz. TOGG’un dünyanın en büyük teknoloji fuarında gördüğü ilgiyi hepimiz takip ettik. Yerli ve milli aracımız piyasaya çıktığında çok daha büyük bir etki oluşturacak. Türkiye elektrikli araçlarda Avrupa’nın üretim üssü olma hedefine hızla ilerleyecek" dedi.

Elektrikli otomobillerin yarıştığı uluslararası motor sporları organizasyonu FIA Elektrikli Touring Otomobilleri Dünya Şampiyonası’nın 2022 takviminin ikinci ayağı 20-22 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek. Türkiye yarışının tanıtım toplantısı Beyoğlu Belediyesi ev sahipliğinde Haliç Tersanesi’nde düzenlendi. Toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, FIA-ETCR Seriler Direktörü Xavier Gavory ve EMSO Sportif CEO’su Mert Güçlüer katıldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Elektrikli Otomobil Yarışları Dünya Kupası’nın bu seneki ikinci ayağının 20-22 Mayıs’ta İstanbul’da düzenleneceğini hatırlatarak, "Otomotiv endüstrisindeki değişim ve dönüşüme paralel olarak, hatta TOGG sebebiyle belki dünyadan da daha erken bir şekilde ülkemizde elektrikli araçlara yönelik giderek artan bir ilgi oluştu. Şüphesiz bu durum otomobil sporlarında da karşılığını buluyor. Bu tarz yarışmalarda vatandaşların ilgisi ile beraber, kamunun desteğinin büyük önem arz ettiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Türkiye artık gelişmiş teknoloji ve inovasyon altyapısı sayesinde yeni trendlere yönelik hızlı şekilde aksiyon alabiliyor"

21. yüzyıl elektrikli araçların yüzyılı olacağının altını çizen Bakan Varank, "Elektrikli araçlar aslında mobilite sektöründe topyekûn bir dönüşümü de beraberinde getiriyor. Şarj altyapıları, batarya teknolojileri gelişiyor, araç aksamlarında elektroniğin payı her geçen gün artıyor. Türkiye olarak geçmişte yaşanan dönüşümlere maalesef seyirci kaldığımız dönemler oldu. Bugün ise bu durum bariz şekilde değişti. Türkiye artık gelişmiş teknoloji ve inovasyon altyapısı sayesinde yeni trendlere yönelik hızlı şekilde aksiyon alabiliyor. Teknoparklara, modern teknoloji altyapılarına, test merkezlerine, araştırma kurumlarına yaptığımız yatırımlar sayesinde özellikle son dönemde büyük bir ivme yakaladık. İşte dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST’te Türkiye’nin bu potansiyeline hep birlikte şahit oluyoruz. İnsansız hava araçları teknolojilerinde yakaladığımız başarı ve dünyanın bize gösterdiği ilgiyle Türkiye’nin bu potansiyeline hep birlikte şahit oluyoruz" diye konuştu.

"Türkiye 30 milyar dolarlık otomotiv ihracatı yapabilen Avrupa’nın en önemli üreticilerinden bir tanesidir"

Artık doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yapan bir Türkiye’nin olduğunu vurgulayan Bakan Varank, "Bu manada elektrikli araçlarda da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hızlı bir şekilde yol alıyoruz. Otomotiv endüstrisinde esen değişim rüzgarlarının en bariz şekilde hissedildiği ülkelerden biriyiz. Otomotiv sanayinde halihazırda ciddi bir kapasiteye sahibiz. Burada rakamlarla sizleri sıkmak istemem ama her yıl üstüne koyarak gelişen üretim ve ihracat performansımız hepinizin malumu. Türkiye 30 milyar dolarlık otomotiv ihracatı yapabilen Avrupa’nın en önemli üreticilerinden bir tanesidir. İşte bu kapasiteyi daha da öteye taşımak için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Elektrikli, otonom ve bağlantılı araç teknolojileri üzerinde çalışıyoruz. Akıllı ulaşım sistemleri, paylaşımlı mobilite, yeni nesil malzemeler ve hatta mobilite yaşam alanları üzerine yoğunlaşıyoruz. İşte TOGG’un dünyanın en büyük teknoloji fuarında gördüğü ilgiyi hepimiz takip ettik. İnşallah yerli ve milli aracımız piyasaya çıktığında çok daha büyük bir etki oluşturacak. Diğer birçok firmanın da Türkiye’de bu kervana katılma planları olduğunu biliyoruz. Türkiye elektrikli araçlarda Avrupa’nın üretim üssü olma hedefine hızla ilerleyecek" açıklamalarında bulundu.

Dünyanın bir iklim krizi ile karşı karşıya kaldığını belirten Bakan Varank, "Küresel ısınmanın yıkıcı etkisini her geçen gün hayatlarımızda daha fazla hissediyoruz. Bununla mücadele etmenin yolu, karbon salınımını azaltmaktan geçiyor. Temiz enerjiye dayanan, karbon salınımı yapmayan teknolojileri hayatımıza adapte etmek mecburiyetindeyiz. Otomotiv endüstrisinin mevcut hali tükettiği fosil yakıtlar sebebiyle dünyaya en fazla zarar veren sektörlerin başında geliyor. Sadece bu alanda tam bir dönüşümü yakalasak bile oluşacak çarpan etkisi ve tetiklenecek batarya teknolojileri gibi alanlarla dünyayı daha yaşanabilir bir hale getirebiliriz. İşte Elektrikli Otomobil Yarışları Dünya Kupası gibi organizasyonlar kamuoyunda farkındalık oluşturmak, insanları dünyanın geleceği açısından bilinçlendirebilmek açısından önemli fırsatlar. Bu yarış, 127 ülkede yüz milyonlarca izleyiciye erişme potansiyeline sahip. Global ekonomik etkisinin yanında İstanbul’un tanıtımında pozitif bir rol oynayacak. Bu sayede Türk markalarına dünya ölçeğinde bilinirlik kazandırabiliriz. Geleceğin teknolojilerine yönelik önemli bir spor etkinliğinin yanında Türkiye’yi dünya vitrinine taşıyacak bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Bu bakımdan FIA Elektrikli Otomobil Yarışları Dünya Kupası’nın ülkemize katacağı çok şey olduğuna inancım tam. Biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak gerek otomotiv firmalarımızı bu etkinliğe dahil etmek gerekse kalkınma ajansımız vasıtasıyla organizasyona destek olmak açısından her türlü katkıyı sağlayacağız" dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise "Beyoğlu, tarihi kimliğini korurken çağa ayak uydurmayı da başarmıştır. Bugün Beyoğlu’nda, gençlerimizin bilim yuvası olan Bilim Beyoğlu, yakın zamanda hizmete açacağımız İnovasyon Merkezi, robotik, kodlama, tasarım atölyeleri Beyoğlu gençlerini, yarının dünyasına hazırlayan modern birer teknoloji hamleleridir. Aynı şekilde Beyoğlu, karbon ayak izinin en aza indirilmesi, sürdürülebilirlik ve geri dönüşümün tüm gereklerini yerine getirmeyi hedefleyen projeler üretmektedir. Beyoğlu Belediyesi olarak şehrin sağlığını da insan sağlığı kadar önemsiyor, insan sağlığının, şehrin sağlığı ile doğrudan ilişkili olduğuna inanıyoruz. Sporun, teknolojinin ve enerjinin buluştuğu Elektrikli Araçlar Yarışı, şehrin sağlığına farkındalık oluşturmak için en özel ve sempatik fırsatlardan biridir. Karbon Ayak İzi’ne dikkat çekmek, daha yeşil, daha sağlıklı şehirler oluşturmak için elektrikli araçların ve karbon salınımının farkındalığını pekiştirmek insani ve vicdani sorumluluğumuzdur" ifadelerini kullandı

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