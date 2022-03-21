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Bakan Varank: “Tersine beyin göçü ile 47’si Türk 63 yeni araştırmacıyı daha Türkiye’ye getiriyoruz”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tersine beyin göçü programları ile 47’si Türk 63 yeni araştırmacıyı daha Türkiye’ye getirdiklerini bildirdi.

Ekonomi 21.03.2022, 13:37 21.03.2022, 13:52
Bakan Varank: “Tersine beyin göçü ile 47’si Türk 63 yeni araştırmacıyı daha Türkiye’ye getiriyoruz”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tersine beyin göçü programları ile 47’si Türk 63 yeni araştırmacıyı daha Türkiye’ye getirdiklerini bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Ufuk Avrupa Açılış Etkinliği’ne video konferans yöntemiyle katıldı. Bakan Varank, burada Türkiye’ye beyin göçü olarak da bilinen Ulusal, Uluslararası Lider ve Genç Araştırmacılar Programı’nın ikinci çağrısına ilişkin sonuçları açıkladı. Etkinliğe, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve Avrupa Komisyonunu temsilen Yenilik, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlikten Sorumlu Komiseri Mariya Gabriel de katıldı.

Varank konuşmasında, pandemiye karşı her boyutta mücadele ile geçen son 2 yılın, iş birliği ve dayanışmanın önemini tüm ülkelere gösterdiğini belirterek, salgının kontrol altına alınmasından, aşı ve tedavi geliştirme çalışmalarına kadar insanlık olarak aynı gemide olunduğuna ve Türk sanayicilerinin en büyük yatırım ve ticaret ortağı olan AB ülkelerine taahhütlerini eksiksiz yerine getirmek için olağanüstü gayret gösterdiklerine vurgu yaptı.

Bakan Varank, şimdiye kadar Türkiye’nin dahil olduğu platformlar aracılığıyla yüzden fazla ülkedeki araştırmacıların, Türk araştırmacılarla iş birliği geliştirebilmesine olanak sağladıklarını dile getirdi.

Ufuk 2020 kapsamında, bin 349 Türk yürütücünün dahil olduğu 948 farklı projenin Avrupa Birliği’nden (AB) 300 milyon avro fon almayı başardığını ifade eden Varank, “Böylece, 2004 yılından bu yana ilk kez, katılım sağladığımız AB Programlarına ödediğimiz ulusal katkı payından daha fazlasını ülkemize geri kazandırdık” dedi.

“Şimdiye kadar 30 araştırmacımız Avrupa Araştırma Konseyi tarafından desteklendi”

Avrupa’nın en prestijli araştırma desteği olarak kabul edilen Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) fonunda faydalanan Türk araştırmacıların oranın son dönemde artış gösterdiğine dikkati çeken Varank, “Şimdiye kadar 30 araştırmacımız Avrupa Araştırma Konseyi tarafından desteklendi. Ülkemiz adına çok önemli bir kazanım” diye konuştu.

“Tersine beyin göçü ile 47’si Türk 63 yeni araştırmacıyı daha Türkiye’ye getiriyoruz”

Türk kökenli bilim insanları başta olmak üzere alanının en iyisi araştırmacılara yönelik başlatılan Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ile dünyanın en prestijli üniversitelerinden Araştırma-Geliştirme’ye (Ar-Ge) en çok yatırım yapan global şirketlerden ve uluslararası araştırma enstitüleirnden 127 bilim insanının çalışmalarını Türkiye’ye taşımayı başardıklarını belirten Varank, “Uluslararası Lider ve Genç Araştırmacılar Programları kapsamında, daha anlaşılır ya da popüler bir ifadeyle tersine beyin göçü programları kapsamında, biz 47’si Türk 63 yeni araştırmacı olmak üzere araştırmacıları Türkiye’ye getiriyoruz” dedi.

Bakan Varank, ilk kez ilan edilene Ulusal Lider Araştırmacılar Programı kapsamında halihazırda Türkiye’de araştırmalarını sürdüren 42 araştırmacıyı da destekleyeceklerinin altını çizerek, “Böylece toplamda 105 lider ve genç araştırmacının katkılarıyla ülkemizin bilim, yenilikçilik ve inovasyon ekosistemini daha da güçlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

Üniversite ve sanayicilere çağrı

Bakan Varank, üniversitelerden ve sanayicilerden beklentileri olduklarını belirterek, onlara şu çağrıda bulundu:

“Düzenlediğimiz yüz yüze görüşme, bilgi günleri, uluslararası proje pazarı etkinliklerine mutlaka katılın. Açılan çağrıları sadece yakından takip etmekle kalmayın, mutlaka çevrenize de duyurun. Ulusal irtibat noktalarımızla iletişimi hiç kesmeyin. Teşvik amaçlı tasarladığımız destek ve ödül programlarına mutlaka başvurun. Böylece, en gelişmiş araştırma altyapılarında alanındaki en yetkin aktörler ile çalışma imkanına erişin. Daha çok başarılarla hem ülkemize hem de AB’ye kazandırın.”

Gümrük Birliği’nin düzenlemesine vurgu

Bakan Varank, 1996 yılında Gümrük Birliği anlaşmasının kabulü ile başlayan ticari birlikteliğin yeni dönemde çok daha ileri taşınacağını ifade ederek, bunun yanı sıra karşılıklı doğrudan yatırımların da hız kazanacağına inançlarının tam olduğunu söyledi.

“Avrupalı dostlarımızdan da aynı gayreti görmek istiyorum”

Varank, zaman zaman duraksamalar olmasına karşın, Türkiye’nin adaylık başvurusu yaptığı günden bugüne AB üyelik hedefinden hiç sapmadığını belirterek, “Süreçte karşılaştığımız zorluklar, kararlılığımızı etkilemedi. Avrupalı dostlarımızdan da aynı gayreti görmek istediğimizi burada yeniden dile getirmek isterim” dedi.

Bakan Varank’ın konuşmasının ardından, Ufuk 2020’de başarılı olan Türk paydaşlar için ödül töreni düzenlendi. Etkinlik, ödül töreninin ardından hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

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