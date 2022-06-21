Bakan Varank'tan CEO'ya tepki: 'Tweet atacağına dosyana odaklan'

Kontrolmatik Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan, geliştirdikleri kolaboratif robotlarla ilgili olarak, "Ülkemizde robotların büyük bir pazar olduğunu biliyoruz ve alternatif çözümlerin yabancı kaynaklı olduğunu göz önüne aldığımızda projemiz ile cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacağımıza inanıyoruz" demişti.

Bakan Varank bu paylaşıma sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

İşte Bakan Varank'ın o tepkisi: "Halka açık bir şirketin sahibi olarak uluorta twit atıp yatırımcılarınızı yanlış yönlendireceğinize, dosyanıza odaklanın!" "Düzgün bir yol haritası ortaya koysaydınız daha önce batarya projesinde olduğu gibi yine komiteyi ikna eder Hamle programına kabul edilebilirdiniz"

Kontrolmatik Teknoloji YK Başkanı Sami Aslanhan da Bakan Varank'ın tepkisi üzerine tweetini sildi.