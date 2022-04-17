banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
TMSF duyurdu! 'Evim şirketleri' kanunu yürürlükte
TMSF duyurdu! 'Evim şirketleri' kanunu yürürlükte
Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı sürüyor
Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı sürüyor
Meyan Şerbeti Ramazan’ın vazgeçilmezi oldu
Meyan Şerbeti Ramazan’ın vazgeçilmezi oldu
İsveç polisi provokatörlüğe soyundu
İsveç polisi provokatörlüğe soyundu

Bakan Varank şekerleme üreten tesiste gençlerle bir araya geldi

Togg Gemlik Tesisleri ve Çamlıca Camii Külliyesi’nde gençlerle bir araya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ürettiği bayram şekerlerini 50 ülkeye ihraç eden Mondelez’in Gebze’deki üretim merkezini gençlerle birlikte inceledi ve fabrika işçileriyle iftar yaptı.

Ekonomi 17.04.2022, 10:37
Bakan Varank şekerleme üreten tesiste gençlerle bir araya geldi

Togg Gemlik Tesisleri ve Çamlıca Camii Külliyesi’nde gençlerle bir araya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ürettiği bayram şekerlerini 50 ülkeye ihraç eden Mondelez’in Gebze’deki üretim merkezini gençlerle birlikte inceledi ve fabrika işçileriyle iftar yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ramazan ayında gençlerle iftar buluşmalarına devam ediyor. Togg Gemlik Tesisleri ve Çamlıca Camii Külliyesi’nde gençlerle bir araya gelen Bakan Varank, sosyal medyadan yeni bir çağrı yaparak, bu kez gençlerle hiç tahmin etmedikleri bir yerde buluştu. Varank, Ramazan bayramlarının ayrılmaz bir parçası olan bayram şekerlerinin üretilip 50 ülkeye ihracat yapan Mondelez’in Gebze’de bulunan üretim merkezini gençlerle inceledi, fabrika işçileriyle birlikte oruç açtı.

Türkiye’yi büyütmenin yolunun yatırım, üretim ve ihracattan geçtiğini vurgulayan Bakan Varank, “Türkiye’nin geleceği parlak. Pandemide bunu gördük. Rusya-Ukrayna savaşında bunu gördük. Türkiye, dünyanın en önemli üretim üslerinden biri olmaya aday. Şu anda yatırımlar devam ediyor. Bu trend böyle devam edecek” dedi.

Varank, gençlerin fikirlerini önemsediklerini anlatarak “Biz sadece sizin önünüzü açmak için varız. Biz size gerekli ortamı oluşturacağız. Siz Türkiye’yi o özlediğimiz muasır medeniyetler seviyesinin üstüne, o özlediğimiz dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma hedefine siz ulaştıracaksınız” diye konuştu.

Bakan Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu tweet’i cevaplayacak genç arkadaşlarımı 14 Nisan Gebze’de bir fabrikada gerçek üretim ortamını görmeye ve emekçi kardeşlerimizle beraber iftar yapmaya davet ediyorum. Kimler katılmak ister? Cevaplarınızda okulunuzu ya da mesleğinizi belirtmeyi unutmayın” ifadelerini kullanmıştı. Varank’ın paylaşımına yüzlerce genç yanıt vererek iftara katılma isteğini iletti. Şanslı 30 genç, Bakan Varank ile Kocaeli Gebze’de bulunan Mondelez International Kent Gıda’da bir araya geldi.

Varank’ın gençlere ilk sorusu, “Böyle bir fabrika bekliyor muydunuz?” oldu. “Hayır” yanıtını alan Varank, “Şeker gibi bir akşam olsun diye burayı seçtik. Yatırım uluslararası ama buradaki herkes Türk gördüğünüz gibi. Bizim üretim kabiliyetlerimiz ne kadar güçlü, neler yapabiliyoruz bunu da görmenizi istedim” dedi.

Üretim tesisinde gençlerle birlikte incelemelerde bulunan Varank’a fabrikada proses ve ambalaj olmak üzere toplam 67 hat bulunduğu, Gebze’deki tesisin Mondelez’in en kompleks, aynı zamanda en büyük şeker ve sakız fabrikası olduğu bilgisi verildi.

Varank, incelemeler sırasında ziyaretiyle ilgili bir değerlendirmede bulunarak, “Gençlerle buluşmayı çok önemsiyoruz. Gençlerin hem fikirlerini dinlemek hem de bakanlığımızı tanıtmak gerçekten hoşumuza gidiyor. Türkiye’nin geleceğinin teminatı olan gençlerle iftarlar vesilesi ile buluşmaya çalışıyoruz. Bir çağrı yapmıştım, gençlerimize bir fabrika ortamını göstermek, beraber iftar yapmak üzere. İşte benim çağrıma cevap veren gençlerimizle beraber Türkiye’deki en güçlü markalardan bir tanesi Mondelez’in üretim tesislerindeyiz” ifadelerini kullandı.

Gıda üretimi yapan fabrikada bin 200 kişinin çalıştığını anlatan Varank, “Çok ciddi ihracat yapan, dünyanın 50 farklı ülkesine ürünlerini gönderen bir firmadan bahsediyoruz. Bugün de çok farklı şekerlemeler ve diğer üretimlerini gördük. Burası 7/24 çalışan, 3 vardiya çalışan bir fabrika. Bayram öncesi üretimleri yetiştirebilmek için büyük bir kapasite ile çalışıyor. Emekçi kardeşlerimiz büyük bir emekle burada alın teri döküyorlar. Türkiye’yi üretimle büyütme hedefimizin en güzel örneklerinden bir tanesi“ diye konuştu.

Varank, fabrikanın 2021 yılında 69 milyon dolar ihracat yaptığını kaydederek, “Bu seneki hedefleri bunu iki katına çıkarmak. Düşünün sadece 2 senede iki kat ihracat yapabilmek, Türkiye’deki üretimin nerelere geldiğini göstermesi açısından çok değerli. Gençlerimize fabrikaları gösteriyoruz, üretim ortamı nasıl onu gösteriyoruz. Bu gençler ilerde buralarda çalışacaklar ya da kendi yollarını çizecekler, kendileri girişimci olacaklar. Dolayısıyla biz gençlerle buluşmaktan, beraber program yapmaktan, beraber vakit geçirmekten çok memnunuz. İnşallah onlar da bakan abilerinden memnundurlar. İftarımızı bonibonla açacağız” dedi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 17 Nisan 2022
İmsak 04:43
Güneş 06:16
Öğle 13:09
İkindi 16:52
Akşam 19:52
Yatsı 21:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 33 62
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 33 47
11. Sivasspor 33 42
12. Kayserispor 33 42
13. Kasımpaşa 32 41
14. Gaziantep FK 32 41
15. Galatasaray 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 33 30
18. Rizespor 33 30
19. Göztepe 33 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 31 55
4. İstanbulspor 30 54
5. Erzurumspor 30 50
6. Eyüpspor 30 50
7. Manisa Futbol Kulübü 31 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 30 41
11. Keçiörengücü 30 38
12. Gençlerbirliği 30 38
13. Altınordu 31 38
14. Menemen Belediyespor 30 36
15. Denizlispor 30 36
16. Kocaelispor 30 36
17. Boluspor 30 35
18. Bursaspor 30 31
19. Balıkesirspor 30 12
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 32 57
5. M. United 32 54
6. Arsenal 31 54
7. West Ham United 32 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Brighton 32 40
11. Brentford 33 39
12. Southampton 32 39
13. Crystal Palace 31 37
14. Aston Villa 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 32 57
6. Real Sociedad 32 55
7. Villarreal 32 49
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Osasuna 32 44
10. Valencia 32 42
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Elche 32 35
14. Rayo Vallecano 31 34
15. Getafe 32 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 32 29
18. Cadiz 31 28
19. Deportivo Alaves 32 25
20. Levante 31 22
12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur