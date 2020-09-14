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Bakan Varank: "Sanayi üretiminde küresel ekonomide pozitif ayrışmaya devam ederek ilk 3’te yerimizi aldık"
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK, "TEMMUZ SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 8,4 VE YILLIK YÜZDE 4,4 ARTTI. AYLIK BAZDA TÜM ALT KALEMLER POZİTİF GERÇEKLEŞTİ. ÜRETİMDE KÜRESEL EKONOMİDE POZİTİF AYRIŞMAYA DEVAM EDEREK, İLK 3'TE YERİMİZİ ALDIK" DEDİ.
Ekonomi 14.09.2020, 11:23
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Temmuz sanayi üretimi aylık yüzde 8,4 ve yıllık yüzde 4,4 arttı. Aylık bazda tüm alt kalemler pozitif gerçekleşti. Üretimde küresel ekonomide pozitif ayrışmaya devam ederek, ilk 3’te yerimizi aldık" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Temmuz sanayi üretimi aylık yüzde 8,4 ve yıllık yüzde 4,4 arttı. Aylık bazda tüm alt kalemler pozitif gerçekleşti. Üretimde küresel ekonomide pozitif ayrışmaya devam ederek, ilk 3’te yerimizi aldık. Uyguladığımız tedbirler reel sektörü canlandırdı. 3. çeyrekte yüksek büyüme bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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