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Bakan Varank: Sanayi üretimi ekimde beklentilerin üzerinde arttı
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretiminin ekimde piyasa beklentilerinin üzerinde yıllık yüzde 10,2 arttığını belirterek, "Ekim verisi açıklanan ülkeler arasında en güçlü görünüm ülkemize ait" dedi.
Ekonomi 14.12.2020, 13:41 14.12.2020, 13:44
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sanayi üretiminin ekimde piyasa beklentilerinin üzerinde yıllık yüzde 10,2 arttığını belirtti.
Bakan Varank, "Ekim verisi açıklanan ülkeler arasında en güçlü görünüm ülkemize ait. Önümüzdeki dönemde kredi artış hızındaki düşüş ve salgının 2’nci dalgası nedeniyle sanayi üretiminde bir miktar yavaşlama bekliyoruz. Hedefimiz çok net; sanayide teknolojik ve dijital dönüşümü hızlandırarak katma değerli üretimi yaygınlaştırmak. Bu hedeflere ulaşmak için ekonomi yönetiminde güçlü koordinasyon ile öngörülebilirliği daha da iyileştirerek finansal istikrarı güçlendireceğiz" ifadesini kullandı.
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