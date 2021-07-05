Bakan Varank, Kapıkule Sınır Kapısı’nda gurbetçilerle buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’yi Bulgaristan’a bağlayan Kapıkule Sınır Kapısı’nda gurbetçilerle buluştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Edirne’deki programının ardından hem verilen hizmetleri yerinde görmek hem de gurbetçilere “Hoş geldiniz.” demek amacıyla Kapıkule Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulundu. Bakan Varank’a Edirne Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti Edine İl Başkanı Belgin İba eşlik etti.

Gurbetçilerle sohbet eden Bakan Varank, gurbetçilere hediye olarak Edirne’nin saray lezzetlerinden olan badem ezmesi ve Kavala kurabiyesi verdi. Bakan Varank, çocuklara da TÜBİTAK’ın Bilim Çocuk dergisini armağan etti.

Yurt dışından ülkeye giriş yapanların ihtiyaçlarının karşılandığı ve onlara çeşitli ikramların yapıldığı karşılama noktasındaki görevlileri de ziyaret eden Varank, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) standına da ziyarette bulundu. YTB’nin yeleğini giyen Bakan Varank, gurbetçileri YTB’nin sınır kapısındaki görevlileri ile birlikte karşıladı.

Bakan Varank, PTT Mobil Şubesi’nden HGS kartı almak için bekleyen bir ailenin yanına gitti. Bu sırada aile büyüğü kadın, Varank’ı karşısında görünce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a selam götürmesini istedi. "Erdoğan’ı çok seviyorum" diyerek ağlayan ve Konya’ya gideceğini anlatan kadın, "Menderes’e çok ettiler, Erdoğan’ı çok seviyorum" dedi. “Çok çok dua et” diyen Varank’a yaşlı kadın, "Her dakika ediyorum. Tuttuğu altın olsun" diye karşılık verdi.

Mobil aşı noktası

Sağlık Bakanlığının sınır kapılarına kurduğu Mobil Aşı Noktasını da ziyaret eden Varank, aşı olan bir tır sürücüsüne şifa dileğinde bulundu. Bakan Varank, sınırda 24 saat esaslı görev yapan polis, jandarma ve sağlıkçılara da kolaylıklar dilerken hatıra fotoğrafı çektirdi.

Geliş gidişler yoğunlaştı

Ziyaretinin ardından bir açıklama yapan Bakan Varank, özellikle yaz aylarından itibaren Türkiye’ye yoğun geliş ve gidişlerin başladığını anlatarak, “Sınır kapılarımızda bu manada hem vatandaşlarımızın hem de yurt dışındaki Türk vatandaşlarının ilk geldikleri yer olması hasebiyle onlara en iyi hizmeti sunabilmek için hükümetimiz büyük bir gayret gösteriyor” açıklamasında bulundu.

Türkiye’ye giriş yapanların memnun olduğunu görmekten mutluluk duyduğunu söyleyen Varank, "Uzun süreler araba kullanarak buraya geliyorlar. Bundan sonra da Türkiye’nin içerisinde uzunca süre araba kullanacaklar. En güzel şekilde karşılayıp en güzel şekilde memleketlerine göndermiş oluyoruz” diye konuştu.

Varank, sınır kapılarının Türkiye’nin dünyaya açılan yüzü olduğunu belirterek özellikle ihracat ve ithalat açısından Türkiye ekonomisinin en önemli noktalarından biri olduğunu vurguladı.

Sınır kapılarında hem ticareti geliştirmek hem insanların işlerini kolaylaştırmanın öncelikleri olduğunu vurgulayan Varank, "Bundan sonra da burada oluşturulan park alanlarıyla, karşılama merkezleriyle çok daha güzel bir hizmeti hem ticaret yapan vatandaşlarımıza hem de tatil için Türkiye’ye gelen vatandaşlarımıza sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.