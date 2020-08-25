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Bakan Varank: “İmalat sanayimiz Ağustos’ta güçlü bir performans gösterdi”
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK, AĞUSTOS AYI İMALAT SANAYİ VERİLERİNİ PAYLAŞTI.
Ekonomi 25.08.2020, 10:51 25.08.2020, 11:02
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ağustos ayı imalat sanayi verilerini paylaştı. Bakan Varank, “İmalat sanayimiz Ağustos’ta güçlü bir performans gösterdi” dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İmalat sanayimiz Ağustos’ta güçlü bir performans gösterdi. Reel sektör güveni, siparişler, yatırım harcamaları ve istihdama ilişkin olumlu beklentilerle yükseldi. Kapasite kullanım oranları da tüketim, ara ve yatırım mallarında arttı. Canlanmaya süreklilik kazandıracağız” ifadelerini kullandı.
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