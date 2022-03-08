Bakan Varank: "Firmalarımız, ürünlerini dijitalleştirebilecekler, e-ticaret platformlarına, e-ihracat platformlarına taşıyabilecekler"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Dijital Dönüşüm Merkezi’ni ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, hazır giyim sektöründe moda tasarım, üretim ve planlama çalışmalarında dijital dönüşüme geçiş kapsamında sektöre deneyim, gelişim ve katma değer sunacak İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Dijital Dönüşüm Merkezi’ni ziyaret etti. Türkiye ve Avrupa Birliği’nin ortaklaşa finanse ettiği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürüttüğü, "Rekabetçi Sektörler Programı" ile desteklenen Dijital Dönüşüm Merkezi ziyaretinde Bakan Varank’a, TİM Başkanı İsmail Gülle ve İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe eşlik etti.

Bakan Varank, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak TİM ve İHKİB’le beraber yaptıkları projeleri ziyaret ettiklerini dile getirdi. Hazır giyimin ülkenin en dinamik sektörlerinden olduğunu vurgulayan Varank, "Hazır giyim sektörünün dijital dönüşüm merkezi diyebileceğimiz bu proje ile Avrupa Birliği’yle birlikte özellikle güçlü olduğumuz tekstil, konfeksiyon, hazır giyim sektörünün dijital dönüşümüyle ilgili bir merkezi İstanbul’umuza kazandırdık. Burada geleneksel yöntemlerle üretim yapan firmalarımız, özellikle KOBİ’lerimiz kendilerini dönüştürecek eğitimleri ve danışmanlıkları alabilecekler. Burada buranın imkanlarını kullanarak ürünlerini dijitalleştirebilecekler, e-ticaret platformlarına, e-ihracat platformlarına taşıyabilecekler" dedi.

Projenin bu ay itibarıyla başlayacağını ve firmaların bu merkezden faydalanma imkanına kavuşacağını aktaran Varank, "Bildiğiniz gibi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak biz endüstrilerin hem yalın üretime geçişiyle hem de dijital dönüşümüyle ilgili destekler veriyoruz. Model fabrika projelerimiz şu anda devam ediyor. İşte burası da model fabrikaların bir örneği olacak şekilde işletmelerimizi dijital dönüşüme taşıyacak, onlara danışmanlık hizmeti verecek, eğitim verecek bir merkez" ifadelerine yer verdi.

Bakan Varank, Dijital Dönüşüm Merkezi’ndeki son teknoloji ürünlerin kendilerini etkilediğini belirterek, şunları söyledi:

"Bildiğiniz gibi tekstil, konfeksiyon hazır giyim sektörleri ülkemizin en önemli sektörleri arasında. Geçen sene 31 milyar dolara yakın ihracat yaptığımız ve dış ticaret fazlası verdiğimiz, milyonlarca vatandaşımıza istihdam sağlayan ve her geçen gün de dünyada etkimizi daha fazla gösterdiğimiz sektörler. Bu manada hem TİM başkanımıza hem Birlik başkanımıza ben çok teşekkür ediyorum. Biz bu şekilde özellikle STK’larla, sektörleri değiştirecek, dönüştürecek, onlara rekabet avantajı sağlayacak projeleri uygulamayı çok önemsiyoruz. İşte buradaki projeyi de Avrupa Birliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İHKİB ve TİM’le beraber gerçekleştirdik. Böyle projelerle sektöre dönüştüreceğiz. Türkiye’yi üreterek büyüteceğiz ve inşallah önümüzdeki dönemde dünyanın en büyük on ekonomisi arasına sokmayı başaracağız."

Dijital Dönüşüm Merkezi’nin özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeleri dijital dönüşüme hazırlayan bir merkez olduğuna dikkati çeken Bakan Varank, şunları kaydetti:

"Firmalar buraya gelerek iplikten son ürüne, satışa kadar ürünlerini tasarlayabiliyorlar, planlayabiliyorlar, süreçlerini nasıl dijitalleştirerek daha verimli hale getirebilirler, bunu öğreniyorlar. Dolayısıyla burada firmalarımıza büyük bir maliyet avantajı sağlanmış oluyor. Örnek ürünü ortaya koymadan, sadece dijitalde ürün geliştirerek firmalarımız, bu ürünleri pazarlamayı başarabilecekler. İşte onun bütün yöntemlerini ve süreçlerini bu merkezde firmalarımız kolayca öğrenecek ve uygulayacaktır."