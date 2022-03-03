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Bakan Varank: ’’Alüminyum sektöründe Avrupa’nın üretim üssü olmak istiyoruz’’

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ’’2008 küresel ekonomik krizi, ABD ile Çin arasında başlayıp dünyaya yayılan ticaret savaşları, pandemi derken şimdi de gerçek bir savaşla yüz yüzeyiz. Türkiye olarak krizlerden en az etkilenmek hatta oluşabilecek potansiyeli değerlendirebilmek için proaktif adımlar atmaya özen gösteriyoruz’’ dedi.

Ekonomi 03.03.2022, 15:22
Bakan Varank: ’’Alüminyum sektöründe Avrupa’nın üretim üssü olmak istiyoruz’’

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ’’2008 küresel ekonomik krizi, ABD ile Çin arasında başlayıp dünyaya yayılan ticaret savaşları, pandemi derken şimdi de gerçek bir savaşla yüz yüzeyiz. Türkiye olarak krizlerden en az etkilenmek hatta oluşabilecek potansiyeli değerlendirebilmek için proaktif adımlar atmaya özen gösteriyoruz’’ dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ALUEXPO - 7’nci Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı açılış törenine katıldı. Fuarın açılış programında konuşan Bakan Varank, alüminyum sektöründe Türkiye’nin, Avrupa’nın üretim üssü olmasını hedeflediklerini söyledi. Dünyada yaşanan savaş dahil olumsuz gelişmelere de değinen Bakan Varank, krizlerden en az etkilenmek adına proaktif adımlar atıldığını belirtti.

’’Krizlerden en az etkilenmek adına proaktif adımlar atmaya özen gösteriyoruz’’

Dünyada yaşanan olumsuz gelişmelerin etkisine ilişkin açıklama yapan Bakan Varank, ’’Dünya ekonomisi sürekli yeni sınamalarla karşı karşıya. 2008 küresel ekonomik krizi, ABD ile Çin arasında başlayıp dünyaya yayılan ticaret savaşları, COVID-19 pandemisi derken şimdi de gerçek bir savaşla yüz yüzeyiz. İşte bu konjonktürden Türkiye olarak maalesef biz de etkileniyoruz. Ekonomimiz etkileniyor, sanayicimiz etkileniyor, vatandaşımız etkileniyor’’ dedi.

Bakan Varank, sözlerine şöyle devam etti: ’’Bütün bu yaşananlara rağmen, krizlerden en az etkilenmek hatta oluşabilecek potansiyeli değerlendirebilmek için proaktif adımlar atmaya özen gösteriyoruz. Özellikle üreticilerimizin yaşanan süreçlerden en az hasarla çıkmasına katkı sağlayacak politikalar uyguluyoruz. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı önceleyen ekonomi anlayışımız ve fedakar sanayicilerimizle inşallah bu zorlu süreçleri de en kısa zamanda atlatacağız.’’

‘’Ülkemiz dünyadaki ilk 10 ekonomi olma hedefine kararlılıkla ilerleyecek’’

Türkiye’nin bölgede yaşanan tüm krizlere rağmen yoluna kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Bakan Varank, ’’Ekonomimiz 2021 yılının son çeyreğinde yüzde 9,1; yıl genelinde ise yüzde 11 büyüdü. G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme oranını yakalayan ülke olduk. Tabi burada sevindirici olan husus sanayimizin bu büyümeyi sırtlıyor olması. Sınai hasılamızdaki büyüme yüzde 16,6 olarak gerçekleşti. İstihdam tarafında da hamdolsun ciddi bir artış var. Geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre istihdam edilenlerin sayısı 3,2 milyon arttı. İşsizlik oranı yüzde 11,3’e geriledi. Yüzde 95’i sanayi ürünlerinden oluşan ihracatımız her ay yeni rekorlar kırıyor. Ocak ayında 17.5; şubat ayında ise 20 milyar dolarlık ihracat yaptık. İnşallah enflasyonun dizginlenmesiyle beraber ülkemiz dünyadaki ilk 10 ekonomi olma hedefine kararlılıkla ilerleyecek’’ şeklinde konuştu.

‘’Alüminyum sektöründe Avrupa’nın üretim üssü olmak istiyoruz’’

Alüminyum sektörüne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Varank, ’’Alüminyum sektöründe Avrupa’nın ikinci büyük tedarikçisi konumundayız. 2021 yılında sektör 5,1 milyar dolarlık ihracata imza attı. Tabi burada bir önceki yıla göre elde edilen yüzde 70’lik ihracat artışını da güçlü şekilde vurgulamamız gerekir. Alüminyum Döküm, Dövme ve Ekstrüzyon işi yapan bin 500’ü aşkın firma var. 35 bin emekçi kardeşimiz buralarda çalışıyor. 2021 yılı Mart ayından bu yana sektörün başarı grafiği sürekli artıyor. İthalat ihracat fiyat oranlarına bakıldığında ihracat birim fiyatının ithalat birim fiyatının oldukça üzerinde olduğunu görüyoruz. Bu katma değerli ürün satabildiğimizi gösteriyor. Alüminyum sektöründe Avrupa’nın üretim üssü olmak istiyoruz’’ dedi.

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