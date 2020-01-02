Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN 2019 EKOVİTRİN 2018
BİST
115932
ALTIN
292.656
DOLAR
5.9552
STERLİN
7.8280
EURO
6.6511

Bakan Varank: 2020'de yatırımlarla büyüyeceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni yatırımlar ve teşviklerle ilgili açıklamalarda bulundu ve Türkiye'nin 2020 yılında yatırımlarla büyüyeceğini açıkladı.

Bakan Varank: 2020'de yatırımlarla büyüyeceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni yatırımlar ve teşviklerle ilgili açıklamalarda bulundu ve Türkiye'nin 2020 yılında yatırımlarla büyüyeceğini açıkladı.

02 Ocak 2020 Perşembe 16:49
1239 Okunma
Bakan Varank: 2020'de yatırımlarla büyüyeceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ocak-Kasım 2019 döneminde 104 milyar liralık yatırıma tamamlama vizesi verildiğini ve 157 bin 374 kişilik istihdam oluştuğunu belirterek, "Yüzde 46'sı imalat sektöründe olmak üzere 116 milyar liralık yatırıma yeni teşvik belgesi verdik, 186 bin 394 ilave istihdam bekliyoruz. 2020 yılında yatırımlar öncülüğünde büyüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, sosyal medya hesabından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca geçen yıl kasım ayında ve ocak-kasım döneminde verilen yatırım teşvik belgelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Kasım 2019'da 6 milyar liralık yatırıma tamamlama vizesi verildiğini ve 14 bin 705 kişinin işbaşı yaptığını vurgulayan Varank, "Yüzde 45'i imalat sanayisinde olmak üzere 13,7 milyar liralık yatırımın önünü açtık, 20 bin 714 ilave istihdam öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ocak-Kasım 2019 dönemine ilişkin yatırım teşvik belgeleri hakkında da bilgi veren Varank, şunları kaydetti:

"Ocak-Kasım döneminde, 104 milyar liralık yatırıma tamamlama vizesi verdik, 157 bin 374 istihdam oluştu. Yüzde 46'sı imalat sektöründe olmak üzere 116 milyar liralık yatırıma yeni teşvik belgesi verdik, 186 bin 394 ilave istihdam bekliyoruz. 2020 yılında yatırımlar öncülüğünde büyüyeceğiz."

Teşviklerde en büyük payı imalat sektörü aldı

Bakan Varank'ın konuya ilişkin paylaştığı infografikte, sağlanan teşvik belgelerinin sektörel dağılımına ilişkin bilgi de yer aldı.

Buna göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca geçen yıl kasımda sağlanan yatırım teşvik belgelerinin yüzde 45'i imalat, yüzde 38'i hizmetler, yüzde 14'ü enerji, yüzde 2'si tarım ve yüzde 1'i madencilik alanındaki yatırımlara verildi.

Bu dönemde tamamlama vizesi verilen yatırımların ise yüzde 49'u hizmetler, yüzde 42'si imalat, yüzde 8'i enerji ve yüzde 1'i madencilik sektöründe gerçekleşti.

Ocak-Kasım 2019 döneminde sağlanan yatırım teşvik belgelerinin de yüzde 46'sı imalat, yüzde 33'ü hizmetler, yüzde 13'ü enerji, yüzde 6'sı madencilik ve yüzde 2'si tarım sektöründeki yatırımlara verildi.

Aynı dönemde tamamlama vizesi alan yatırımların yüzde 55'i hizmetler, yüzde 25'i imalat, yüzde 17'si enerji, yüzde 2'si madencilik ve yüzde 1'i tarım sektöründe gerçekleşti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Generali’den tekstil sektörüne özel modüler işyeri sigortası
Generali’den tekstil sektörüne özel modüler işyeri sigortası
"KDV indirimiyle mobilya sektörü vites büyütecek"
"KDV indirimiyle mobilya sektörü vites büyütecek"
PMI Endeksi değişmedi: 49,5
PMI Endeksi değişmedi: 49,5

banner349

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim