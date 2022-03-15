Bakan Soylu: "Türkiye ve Senegal 1 milyar dolar konusunda önemli bir hedefe doğru yürümektedir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-Senegal Karma Ekonomik Komisyonu 5. Dönem Toplantısı Protokol Metni İmza Töreninde “Türkiye ve Senegal 1 milyar dolar konusunda önemli bir hedefe doğru yürümektedir” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi ziyareti kapsamında Türkiye’de bulunan Senegal Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Senegalliler Bakanı Aissata Tall Sall ile makamında bir araya geldi. Heyetler arası görüşmenin ardından Soylu ile Tall Sall, Bakanlığın toplantı salonunda düzenlenen Türkiye-Senegal Karma Ekonomik Komisyonu 5. Dönem Toplantısı Protokol Metni İmza Töreni’ne geçti. Soylu burada yaptığı konuşmada ikili görüşmelerin çok iyi geçtiğini ifade etti. Çok pozitif bir karma ekonomik toplantı geçirdiklerini belirten Soylu, “İkili görüşmelerimizin de çok iyi geçtiğini ifade etmek isterim. Senegal Türkiye arasındaki birçok meseleyi ele alabildik. Çok pozitif bir karma ekonomik toplantıyı gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall hakikaten çok iyi bir dostluğa sahipler. Bugün 540 milyon dolar olan toplam ticaret hacmimizi 1 milyar dolara da 2 lider tarafından ulaştıracağına inancımız tamdır. Biz Senegal ziyaretimizde gördük ki büyük bir moral ve motivasyon var. Özellikle yükselen Senegal konseptinde yükselen Senegal idealine yükselen Senegal projesine sizin inancınız kadar bizim inancımız da var. Biz bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Senegal Türkiye ilişkileri hem Afrika’ya büyük moral vermektedir hem de dünyaya rol model bir ilişki ortaya koymuştur” diye konuştu.

“Türkiye ve Senegal 1 milyar dolar konusunda önemli bir hedefe doğru yürümektedir”

2003 yılında Türkiye, Afrika toplam ticaret hacmi 5.4 milyar dolar olduğunu şuanda ise 34 milyar dolara yükseldiğinin bilgisini veren Soylu, “O tarihten bu tarihe kadar Afrika’da ortaya koyduğumuz etkinliklerin tutarı 80 milyar doları aşmıştır. 43 ülkede büyükelçilik var 26 ülkede ticaret müşavirliğimiz var. İlişkilerimizin altyapısını da geliştirdik. Türkiye ve Senegal 1 milyar dolar konusunda önemli bir hedefe doğru yürümektedir. Bunu da başaracak güçtedir. Senegal’de 60’dan fazla yatırımcı var. Biz Türk yatırımcılarının Senegal’de artmasını istiyoruz. Yaklaşık 1.5 milyar doların üzerinde de yatırım oldu. Yaklaşık 34 proje üstlendiler” şeklinde konuştu.

2017 yılından bugüne kadar 11 anlaşma imzalandığını aktaran Soylu şu ifadeleri kullandı:

“Çifte vergilendirme hususu anlaşması son noktaya geldi. İslam işbirliği teşkilatı üye ülkeler arasında imzalanan ticari anlaşmaları aramızda ilişkileri çok büyük güven kazandıracak. Gümrük konularında karşılıklı idari yardım anlaşması demiryolu idari anlaşması gibi imzaladığımız, KEK zaptına koyduğumuz ve kendimize de hedeflediğimiz adımlar var. Uzlaşmaya vardığımız konular arasında tarım, sağlık, enerji gibi kritik önemlere sahip sektörlerdeki iş birliği konuları var bunlar da mutabakat zaptı ile anlaşmış oluyoruz."

Soylu, FETÖ ile mücadelede ilk reaksiyonu verenin Senegal olduğunu, FETÖ’nün oradaki yapılanmasını ortadan kaldırmak için ortaya koyulan çabaya minnettar kalındığını belirtti.

Senegal Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Senegalliler Bakanı Aissata Tall Sall ise burada yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna savaşına arabulucu olmasından dolayı Türkiye’ye teşekkür ettiklerini belirtti. Ayrıca Saal, Batı’nın sadece Ukrayna’da savaş olduğunda ayağa kalkmamasını, gerektiğinde Mali’de bir olay olduğunda da ayağa kalkması gerektiğini vurguladı. Sall, ticaretin 15 milyondan 300 milyondan üzerine çıktığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bunu 1 milyarın üzerine çıkarmak istediğini aktardı.