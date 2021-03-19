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Bakan Selçuk: "Salgın sürecinde vatandaşlarımıza aktardığımız miktar 57 milyar lirayı aşmış durumda”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Salgının olumsuz etkilerini azaltmak için salgın döneminde vatandaşlarımıza doğrudan aktardığımız kaynağın toplam miktarı 57 milyar lirayı aşmış durumda” dedi.

Ekonomi 19.03.2021, 17:40
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Bakan Selçuk: "Salgın sürecinde vatandaşlarımıza aktardığımız miktar 57 milyar lirayı aşmış durumda”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Salgının olumsuz etkilerini azaltmak için salgın döneminde vatandaşlarımıza doğrudan aktardığımız kaynağın toplam miktarı 57 milyar lirayı aşmış durumda” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu yıl 3’üncüsü düzenlenen ’Değer Zirvesi ve Türkiye’ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni’ne katıldı. Toplantıda açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, “İnsana yapılan yatırım aslında üretime, gelişime, değerlerimize ve geleceğimize yapılan yatırımdır. Biz de son 19 yılda hayata geçirdiğimiz politikalarda insan odaklı, insanı merkeze alan bir yaklaşımla hareket ettik. Bakanlık olarak hedefimiz her daim insana değer, aileye değer, Türkiye değer oldu. Son bir yılda insan odaklı hizmetlerimizin önemini bir kez daha anladık” dedi.

"Salgın sürecinde vatandaşlarımıza aktardığımız miktar 57 milyar lirayı aştı”

Salgının sosyal yaşam ve çalışma hayatını etkilediğini de belirten Selçuk, “Salgının olumsuz etkilerini azaltmak ve vatandaşlarımızı yani değerlerimizi korumak için STK’larımızla iş dünyamızla sürekli istişareler halinde bulunarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde birçok uygulamayı hayata geçirdik. Maddi ve manevi tüm kaynaklarımızı seferber ederek değerlerimizi, insanımızı korumayı hedefledik. Bakanlık olarak biz bu süreçte hepinizin bildiği gibi Sosyal Koruma Kalkan’ını hayata geçirdik. Ve sosyal koruma kalkanı altında hem çalışma hayatına yönelik yani buradaki tüm markalarımızın, girişimcilerimizi korumaya yönelik uygulamalar başlattık. Onun haricinde sosyal güvenlikte, sosyal yardımlarda, sosyal hizmetlerde birçok tedbirler başlattık. Hedefimizi bireyden aileye, aileden topluma uzanan tüm süreçlerde tüm vatandaşlarımızı koruyabilmekti. Bu süreç zarfında vatandaşlarımıza doğrudan aktardığımız kaynağın toplam miktarı 57 milyar lirayı aşmış durumda. Salgın bize aynı zamanda Türkiye’nin alt yapısının son 18 yılda yaptığımız bütün yatırımların aynı zamanda GSS sistemimizin Sosyal güvenlik sistemimizin de dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarımızda yaptığımızın bütün yatırımların bir değer olduğunu bir kez daha ispat etti” dedi.

“Orta ve uzun vade de planlar yapan bir ülkeyiz”

Salgın döneminde bütün markaları koruyabilmenin önemli olduğundan da bahseden Selçuk, “Çalışma hayatında kısa çalışma ödeneğimiz, nakdi ücret desteğimiz, fesih kısıtıyla hem işverenimizi hem de çalışanlarımızı korumak istedik. Biliyorduk ki istihdam için işçimiz ve işverenimiz ülkemizin bir değeriydi, bu değeri korumamız gerekiyordu. Değer üretmek anlık bir kazanım değil, sürekli çalışmayı yenilenmeyi gerektiriyor. Son 19 yıldır Türkiye’nin başarı hikâyesinin sırrı da işte burada Türkiye artık ürettiği her hizmeti bir değere dönüştürme kapasitesine sahip. Artık kısa vadede değil orta ve uzun vadeli planlar yapan bir ülkeyiz. Dolayısıyla bütün markalarımız ülkemiz için bir değer. Hepsinden öte insanımız insan kaynağımız bir değer. Bu değerleri biz hep beraber daha üst noktalara taşıyacağız. Biz hep bakanlık olarak diyoruz insana değer, aileye değer, Türkiye’ye değer” diye konuştu.
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