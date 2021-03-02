Bakan Selçuk: 'Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Mart'ta hesaplara yatırıyoruz'

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, “Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Mart 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız” açıklamasını yaptı.