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Bakan Selçuk duyurdu! Bugün hesaplara yatırılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk duyurdu! Bugün hesaplara yatırılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.

22 Mayıs 2020 Cuma 10:16
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Bakan Selçuk duyurdu! Bugün hesaplara yatırılacak

Bakan Selçuk, ilave tediyelerin 56 günlük olduğunu ve yılda 2 kez yayınlanıp ikişer taksitte ödendiğini anımsatarak, 26 günlük zorunlu ödemede ilk taksitin 31 Ocak'ta yatırıldığını, ikinci taksitin de bugün ödeneceğini kaydetti.

6772 sayılı kanun gereği kamu işçisine ödenen ilave tediyelere, 2017 yılında taşerondan kadroya geçen işçilerinin de dahil edildiği bilgisini paylaşan Selçuk, “Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi Türkiye'mizin geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Ödemelerin Bayram öncesinde yapıldığına dikkat çeken Bakan Selçuk, tüm işçilerin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

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