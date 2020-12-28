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Bakan Selçuk: “Asgari ücret 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmiştir”

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmiştir. Böylece, geçen yıla göre net asgari ücret 500 TL artmış, yüzde 21,56 oranında yükselmiş oldu" dedi.

Ekonomi 28.12.2020, 13:10
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Bakan Selçuk: “Asgari ücret 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmiştir”

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmiştir. Böylece, geçen yıla göre net asgari ücret 500 TL artmış, yüzde 21,56 oranında yükselmiş oldu" dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılı asgari ücretini belirlemek üzere 4’üncü kez toplandı. Bakanlık Reşat Moralı Konferans Salonu’ndaki toplantıya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Burak Akkol ile komisyon üyeleri katıldı.

2021 Yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kapanış Toplantısı’nda konuşan Bakan Selçuk, ”Çalışanlarımız başta olmak üzere, toplumun tüm kesimlerini salgının bu olumsuz etkilerinden koruyabilmek için hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ilk aydan itibaren birçok destek ve teşvik programı başlattı. Biz de, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak; Sosyal Koruma Kalkanı’nı hızlı ve etkin bir şekilde hayata geçirerek, vatandaşlarımıza 45 milyar lirayı aşkın bir desteği ulaştırmış olduk” dedi.

Salgının çalışma hayatı üzerindeki negatif etkilerini azaltmak adına Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı, Nakdi Ücret Desteği, Normalleşme Desteği gibi uygulamaları devreye alarak çalışanların ve işverenlerin arasındaki iş ilişkisinin sürdürülebilmesini ve mevcut istihdamın korunmasını sağladıklarını belirten Bakan Selçuk, ”Yaptığımız düzenlemelerle Kısa Çalışma Ödeneği’nin kapsamını genişlettik, şartlarını kolaylaştırdık ve süreci daha da hızlandırdık. Kısa çalışmadaki çalışan sayımız her ay değişmekle beraber, bugüne kadar toplamda 3,5 milyonun üstünde çalışanımıza 23 milyar lirayı aşkın kısa çalışma ödeneği aktardık. Son olarak, Kısa Çalışma Ödeneği’ne yeniden başvuru almaya başladık. Ve son başvuru tarihini de 31 Ocak 2021’e kadar uzattık” diye konuştu.

Ücretsiz izinde olan işçilere Nakdi Ücret Desteği sağlandığını hatırlatan Selçuk, ”Nisan ayından bugüne kadar 2 milyonun üstünde çalışanımıza 6,5 milyar liraya yakın Nakdi Ücret Desteği ödedik. İşverenlerimizin kısa çalışmadan çıkarak normal çalışma sistemine hızla dönmesini de teşvik etmek için Normalleşme Desteği’ni başlattık. Bu kapsamda, 422 bin işverenimiz ve 3 milyondan fazla çalışanımız için yaklaşık 2,5 milyar lira tutarındaki primlerine mahsuplaşma imkanı sağladık. Normalleşme Desteğinin uygulanma süresini de 3 aydan 6 aya çıkartıldı” ifadelerini kullandı.

Selçuk, ”2002’de 184 lira olan net asgari ücret, 2020’de 2 bin 324 Lira 71 kuruşa ulaştı. Böylelikle 2020 Ocak itibariyle 18 yılda net asgari ücret, reel olarak/yani enflasyondan arındırılmış olarak yaklaşık 1,5 kat arttı. 2019da, gerçekleşen enflasyonun 5,8 puan üzerinde yüzde 26,06, 2020de, gerçekleşen enflasyonun 3,2 puan,1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 3 bin 577Lira 50 Kuruş net 2 bin 825 Lira 90 Kuruş olarak belirlenmiştir. Böylece, geçen yıla göre net asgari ücret 500 TL artmış, yüzde 21,56 oranında yükselmiş oldu. 2020 Kasım ayında enflasyon yüzde 14,03 gerçekleşmişti. Bu oranın yaklaşık 7 puan üstünde bir artış sağlayarak, işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair sözümüzü bir kere daha tutmuş olduk” açıklamasında bulundu.

Açıklanan net asgari ücretin bekar ve çocuksuz bir çalışan için geçerli olduğunu belirten Bakan Selçuk, ”3 çocuklu ve evli bir işçi için net asgari ücret ise 3 bin 13 Lira 72 kuruş olacak. 2021 yılında uygulanacak asgari ücret belirlenirken, ekonomik dengelerin yanı sıra salgının olumsuz etkileri de dikkate alınmıştır. Hükümet olarak işçilerimizi her daim korumaya devam ettik devam edeceğiz de. İşçilerimizin, işverenlerimizin teklif ettiği rakamdan daha yüksek bir ücret artışını sağlamadık adına da verdiğimiz asgari ücret desteğini bu sene tüm işletmelerimiz için 75 lira olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Bu da yaklaşık toplamda 6.5 milyar lira tutarındaki ilave desteği ifade etmektedir” dedi.

Buna göre; net asgari ücret bekar ve çocuksuz çalışan için 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenirken, evli eşi çalışmayan çalışan için 2 bin 879 lira 57 kuruş, evli eşi çalışmayan 1 çocuklu çalışan için 2 bin 919 lira 81 kuruş, evli eşi çalışmayan 2 çocuklu çalışan için 2 bin 960 lira 6 kuruş, evli eşi çalışmayan 3 çocuklu çalışan için 3 bin 13 lira 72 kuruş olarak belirlendi.
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