Bakan Selçuk: '402 bin engellimizin özel sektörde işe yerleşmesine aracılık ettik'

HAYALLERİNDEKİ İŞİ KURMALARI İÇİN DESTEK VERİYORUZ

“Bakanlığımız, engellilerin hayallerindeki işi kurması için de destek sağlıyor.” diyen Selçuk, kendi işini kurmak isteyen engellilere yönelik sağladıkları hibe desteğinden 2014 yılından bugüne kadar 2.291 kişiyi faydalandırdıklarını belirterek, 2020 yılı itibariyle 65 bin TL’ye kadar destek sağladıklarını söyledi.

2017’de hayata geçirilen ve sayısı 74’e ulaşan İş Kulüpleri’nde engelli bireylerin kendilerini tanımalarına ve iş arama becerilerini geliştirmelerine yardım ettiklerini kaydeden Bakan Selçuk, buna ek olarak 69 ayrı birimde yürütülen Engelli İş Koçluğu projesiyle de sürdürülebilir istihdam için her türlü desteği sağladıklarını ifade etti.

Bakan Selçuk, İş ve Meslek Danışmanlığı hizmeti kapsamında engelli vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda imkânları sonuna kadar kullandıklarını belirterek, “2012 yılından bu yana toplamda 1 milyon 583 bin engelli vatandaşımızla birebir iş ve meslek danışmanlığı görüşmesi gerçekleştirdik.” açıklamasını yaptı.