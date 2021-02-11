banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Habertürk, Hande Sarıoğlu'nun işine neden son verdi?
Habertürk, Hande Sarıoğlu'nun işine neden son verdi?
Şanlıurfalılar gizemli metal bloku geri istiyor
Şanlıurfalılar gizemli metal bloku geri istiyor
Enis Berberoğlu yeniden milletvekilli!
Enis Berberoğlu yeniden milletvekilli!
Doğu Türkistanlı ailelerin eylemine engel
Doğu Türkistanlı ailelerin eylemine engel

Bakan Pekcan’dan esnafa müjde

Şanlıurfa’ya bir ziyaret gerçekleştiren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, pandemi nedeniyle sıkıntılı günler geçiren esnafa müjde verdi. Bakan Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı ve kira desteklerine ilişkin şu ana kadar 1 milyon 400 binin üzerinde başvurunun onaylandığını belirterek lokanta, restoran ve kafe gibi işletmelere yönelik ciro kaybı ödemelerinin de en kısa zamanda gerçekleştirileceğini kaydetti.

Ekonomi 11.02.2021, 14:27
1
Bakan Pekcan’dan esnafa müjde

Şanlıurfa’ya bir ziyaret gerçekleştiren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, pandemi nedeniyle sıkıntılı günler geçiren esnafa müjde verdi. Bakan Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı ve kira desteklerine ilişkin şu ana kadar 1 milyon 400 binin üzerinde başvurunun onaylandığını belirterek lokanta, restoran ve kafe gibi işletmelere yönelik ciro kaybı ödemelerinin de en kısa zamanda gerçekleştirileceğini kaydetti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Şanlıurfa’ya bir ziyaret gerçekleştirdi. TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve milletvekillerinin de aralarında bulunduğu heyetle Şanlıurfa Valiliğini ziyaret eden Pekcan, şeref defterini imzalayarak gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ziyareti kapsamında Şanlıurfa’da esnaf ve sanatkarlar, sanayiciler ve oda temsilcileriyle bir araya geleceklerini belirten Pekcan, ilgili tüm kesimlerin taleplerini dinleyeceklerini dile getirdi. Bütün dünyanın pandemiden hem sağlık hem de ekonomik anlamda çok etkilendiğini ifade eden Pekcan, iş adamları ile esnafın da bundan fazlasıyla etkilendiğini ancak Türkiye’nin hem sağlık alanında hem de ekonomik alanda diğer ülkelerden pozitif ayrıştığını aktardı.

Dünya küçülürken Türkiye büyüdü

IMF verilerine göre dünya ekonomisinin yüzde 3.5 küçüldüğü bir dönemde Türkiye’nin üçüncü çeyrekte yüzde 6.7 büyüme gerçekleştirdiğini belirten Pekcan Pekcan, Türkiye’nin 2020 yılını pozitif büyüme ile kapatacak çok az sayıdaki ülkelerin arasında gösterildiğini söyleyerek, “Çok şükür Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlık altyapımız sayesinde bu süreci temkinli ve başarılı bir şekilde geçiriyoruz. İnşallah aşıların da yaygınlaştırılmasıyla hem sağlık ve hem ekonomik alanda dünyadan ayrışarak yolumuza devam edeceğiz. PMI, Kapasite kullanım oranı gibi göstergeler de önümüzdeki dönemde ekonomik iyileşmenin devam edeceğinin göstergeleri. Türkiye’nin ilk defa çeyrek dönem ihracatı 50 milyar doların üzerine çıkarak, 2020 yılında 51,2 milyar dolar oldu. 2020’yi hedeflerin ötesinde 169,5 milyar dolarlık ihracatla kapattık” dedi.

2020 yılında 42.6 milyar lira düşük faizli kredi

Pandemi sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı İstikrar Kalkanı ile beraber iş dünyasına istihdam, finansman ve vergi kolaylıkları getirildiğini hatırlatan Pekcan, TESKOMB’ın esnaf ve sanatkarlara toplam 68 milyar TL tutarında düşük faizli kredi kullandırdığını bunun 42.6 milyar lirasının sadece 2020 yılında kullandırıldığını söyledi. Pekcan, geçen hafta esnaf ve sanatkarın ESKOMB’a olan kredi borçlarının haziran sonuna kadar ertelendiğini hatırlatarak, bu süreçte gerekli tedbirleri almaya devam ettiklerini söyledi.

Yeni destekler geliyor

Esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik üç ay süreyle bin TL gelir kaybı desteği, büyükşehirlerde 750, diğer şehirlerde de 500 TL kira desteği ödemelerinin başladığını hatırlatan Pekcan, gelir kaybı ve kira destekleri için şu ana kadar 1 milyon 400 binin üzerinde başvurunun onaylandığını bildirdi. Pekcan, destekler için Şanlıurfa’dan da 15 bin 842 esnafın başvuruda bulunduğunu ve 14 milyon 300 bin liralık da ödeme gerçekleştirildiğini kaydetti.

Bakan Pekcan, ciro kaybı desteğine de değinerek, “Geçtiğimiz haftalarda yine Cumhurbaşkanımızın açıkladığı üzere özellikle pandemi döneminde en çok etkilenen kafe ve restoranlara yönelik ciroları 3 milyon lira ve altı olan işletmelere yönelik 2020 yılında 2019’a nazaran yüzde 50 ve üzerinde ciro kaybı olan işletmelerin ciro kayıplarının %3’ü oranında kendilerine destek verilecek. Bu da minimum 2 bin lira maksimum 40 bin lira olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın bu yönde çalışmaları tamamlandı. Çoğu işletmenin 40 bin lira (destek) alacağını öngörüyoruz. İnşallah en kısa zamanda ödemeleri gerçekleştireceğiz“ ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa’da ihracat desteği

Bakan Pekcan, Şanlıurfa’ya son 2 senede 1,7 milyon lira ihracat desteği verdiklerini vurgulayarak, Eximbank tarafından da Şanlıurfa’ya 5,7 milyon dolar ihracat desteği sağlandığını kaydetti. Bakanlığın ihracatı tabana yaymak için 81 ilde ihracata ilk adım programını başlattıklarını ve 78 ilde çalışmaları tamamladıklarını anlatan Pekcan, Şanlıurfa’da ihracat potansiyeli olduğu halde ihracat yapamayan firmaların bulunduğunu bu kapsamda 513 firma tespit ettiklerini söyleyerek, “Bu firmalarımızın ihtiyaçlarını ve niçin ihracatçı olamadıklarının tespitlerini yapacağız ve 6 ay süreyle onlara taleplerine en uygun mentörle eşleştirerek 6 ay süreyle eğitimler vereceğiz. Eximbank’tan da bu firmalarımıza destekler vereceğiz ve bu firmalarımızı da ihracat ailemize dahil edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Bakan Pekcan, daha sonra sanayi ve ticaret, esnaf ve sanatkar odaları, iş insanlarının katılımıyla istişare toplantısına katıldı. Pekcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde hükümetin esnaf ve sanatkarların, işletmelerin, KOBİ’lerin her zaman yanında olduklarını sözlerine ekledi.
Yorumlar (0)
17°
açık
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 48
2. Beşiktaş 23 48
3. Fenerbahçe 23 48
4. Trabzonspor 23 42
5. Alanyaspor 23 41
6. Hatayspor 23 38
7. Gaziantep FK 23 38
8. Karagümrük 23 37
9. Antalyaspor 23 31
10. Malatyaspor 23 29
11. Sivasspor 23 28
12. Göztepe 23 26
13. Rizespor 23 26
14. Kasımpaşa 23 26
15. Konyaspor 22 24
16. Kayserispor 23 24
17. Başakşehir 23 24
18. Erzurumspor 23 22
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 22 18
21. Denizlispor 23 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 20 44
2. İstanbulspor 20 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Tuzlaspor 20 36
6. Altay 20 35
7. Ankara Keçiörengücü 20 34
8. Altınordu 20 34
9. Bursaspor 20 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 20 24
12. Ümraniye 20 24
13. Boluspor 20 19
14. Akhisar Bld.Spor 20 19
15. Balıkesirspor 20 19
16. Menemen Belediyespor 20 19
17. Ankaraspor 20 13
18. Eskişehirspor 20 4
Takımlar O P
1. Man City 22 50
2. M. United 23 45
3. Leicester City 23 43
4. Liverpool 23 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 21 37
8. Tottenham 22 36
9. Aston Villa 21 35
10. Leeds United 22 32
11. Arsenal 23 31
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 23 29
14. Wolverhampton 23 27
15. Brighton 23 25
16. Newcastle 23 25
17. Burnley 22 23
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 23 12
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 20 51
2. Real Madrid 22 46
3. Barcelona 21 43
4. Sevilla 21 42
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Real Betis 22 30
8. Granada 22 30
9. Levante 21 27
10. Celta de Vigo 22 26
11. Athletic Bilbao 21 25
12. Valencia 22 24
13. Getafe 22 24
14. Cádiz 22 24
15. Osasuna 22 22
16. Deportivo Alaves 22 22
17. Eibar 22 20
18. Real Valladolid 22 20
19. Elche 20 18
20. Huesca 22 16