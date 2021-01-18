Bakan Pekcan: 'Yeniden Asya' demenin tam zamanıdır

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEİK Başkanı Nail Olpak'ın moderatörlüğünde düzenlenen Yeniden Asya Girişimi Toplantısı'na katıldı.

Bakan Pekcan yaptığı konuşmada, "Asya-Pasifik ülkelerini ihracat pazarı olarak görmenin vakti geldi, geçiyor.

Bu ülkeler ithalat için uzak değilse, ihracat için hiç değil. Asya’ya yönelik yeni atılımlar yapmanın tam zamanı.

Orta sınıfı gittikçe genişleyen, tüketim alışkanlıkları hızla çeşitlenen, teknoloji ve yenilikçilik altyapısı hızla gelişen devasa bir pazardan bahsediyoruz.

Bu nedenle 'Yeniden Asya' demenin tam zamanıdır." ifadelerini kullandı.

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