Bakan Pekcan: ”Uluslararası standartlar kadar kendimizle yarışmalı, dünyaya örnek olabilecek uygulamalar geliştirmeye devam etmeliyiz”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ”Uluslararası standartlar kadar kendimizle yarışmalı, dünyaya örnek olabilecek uygulamalar geliştirmeye devam etmeliyiz. Sizlerin de bildiği üzere gümrük süreçlerindeki hizmet kalitesinin üst seviyede tutulması ve her daim geliştirilmesi için ileri teknolojiyi yakinen takip ediyor, teknoloji odaklı pek çok projemizi sizlerle hayata geçiriyoruz. Sahadaki uygulamaları sizlerden gelen reaksiyonları dikkate alıyor, değişiklikler yapıyoruz “ dedi.

26 Ocak Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla bir program düzenlendi. Programda 2016 yılında Atatürk Havalimanı’nda görev yapmakta iken teröristlerin açtığı ateşle şehit düşen muhafaza memuru Umut Sakaroğlu ve Çanakkale’de gemi arama vazifesi esnasında şehit düşen muhafaza memuru Ahmet Serken Yarımoğlu’nun ailelerine ödül verildi. Programda ayrıca 20 gümrük çalışanına liyakat ödülü verildi.

Bakan Pekcan, ”Uluslararası geçerliliği olan, sınırları aşan nitelikte öneme sahip mesleği icra ediyorsunuz. Tarihsel gelişim itibarıyla oldukça köklü bir geleneğe sahip olan bu meslek günümüzde de geçerliliğini, önemini artırarak sürdürmektedir. Gümrük süreçleri gerek küresel ekonomi, ticaretin gelişmesi açısından gerekse insan sağlığının ve ulusların güvenliğinin gözetilmesi açısından günümüzde de kritik önem arz etmeye devam etmektedir. Ülkemiz gibi çok sayıda komşuya sahip insan ve ürün hareketliliğinin çok yoğun olduğu bir ülkede bu işi icra ediyor olmanın getirdiği mesleki heyecan ve tatmini hepiniz yaşayarak biliyorsunuz. Yorgunluğunun yanında. Muhafaza memurundan yöneticisine her birinizin etkin çalışma ve katkılarıyla ülkemizde mümkün olan en modern en etkin gümrük uygulamalarını temin etme bilinciyle çalışıyoruz” diye konuştu.

“Özellikle salgının ülkemize yansıdığı mart ayı ve takip eden aylarda gümrüklerde görevli personelimiz bu sürecin olağanüstü bir başarıyla yönettiler”

Gümrük çalışanlarının vatandaşlara layık bir biçimde görev yapma sorumluluğu ve onuruna sahip olduklarını belirten Bakan Pekcan, ”Sorumluluğumuz bilinci gereği ve doğrultusunda özveriyle hele de bu pandemi şartlarında çalıştığınızın farkındayım. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıl itibarıyla dünya gündemine oturan Covid-19 pandemisi gümrüklerin işleyişi bakımından çok büyük zorluklar getirdi. Ülke olarak oluşan yeni şartlara çok hızlı bir reaksiyon gösterdik. Başta temassız ticaret uygulamamız olmak üzere yeni yöntem ve uygulamalarımızla gümrüklerimizin etkinliğini sizlerin de özverili çalışmaları sayesinde koruduk. Ürün sevkiyatlarının o zor koşullarda devamını sağladık ve sağlamaya da devam ediyoruz. Özellikle salgının ülkemize yansıdığı mart ayı ve takip eden aylarda gümrüklerde görevli personelimiz bu sürecin olağanüstü bir başarıyla yönettiler. Biz şubat ayında önlemlerimizi almaya başlamıştık, sınır kapılarımızda biliyorsunuz, koruyucu önlemlerle ilgili. Temassız ticaret uygulamalarımızın başarıyla yürütmesini temin ettiniz” şeklinde konuştu.

“Uluslararası standartlar kadar kendimizle yarışmalı, dünyaya örnek olabilecek uygulamalar geliştirmeye devam etmeliyiz”

Ticaret Bakanlığı olarak uluslararası niteliği yüksek bir iş yaptıklarını anımsatan Bakan Pekcan, ”Hem gümrüklerde hem uluslararası ilişkilerde, uluslararası ticarette, ticaret diplomasisinde bu çerçevede pek çok açıdan Dünya Gümrük Günü, Dünya Gümrük Örgütü ile AB ile ilgili diğer uluslararası kurum ve kuruluşlar ile iş birliği ve eş güdüm halinde çalışıyoruz tüm Bakanlık olarak. Çalışmalarımızın uluslararası kabul görmüş kural, standart ve tahammüllere uyumlu olması elimizi en çok güçlendiren hizmet kalitemizin garanti altına alan unsurdur. Bu anlamda bugüne kadar büyük kazanımlar sağladık. Operasyonel çıtamızı oldukça ileri taşıdık. Bundan sonraki süreçte de aynı ciddiyetle çalışmalarımıza sürdüreceğiz. Çoğu zaman uluslararası standartları karşılamanın da ötesine geçerek kendimize özgün yenilikçi yaklaşımların işlerimize yansıtıyoruz. Bu doğrultuda da ben genç çalışma arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Çok üretken proje önerilerini kendilerinden alıyorum. Bu projelerin önünü açmak için de ben de Bakan olarak her türlü desteği ve gayreti vermeye hazır olduğumuzu herhalde artık söylememe gerek yok, herkesin bilmesi lazım. Böyle de olması gerekiyor. Uluslararası standartlar kadar kendimizle yarışmalı, dünyaya örnek olabilecek uygulamalar geliştirmeye devam etmeliyiz. Sizlerin de bildiği üzere gümrük süreçlerindeki hizmet kalitesinin üst seviyede tutulması ve her daim geliştirilmesi için ileri teknolojiyi yakinen takip ediyor, teknoloji odaklı pek çok projemizi sizlerle hayata geçiriyoruz. Sahadaki uygulamaları sizlerden gelen reaksiyonlar alıyor, değişiklikler yapıyoruz. Bu çalışmalarımızı sürdürerek, en başta kağıtsız gümrük uygulamalarımızın kapsamını genişletmeye devam edeceğiz. Tarama sistemleri başta olmak üzere pek çok ileri teknoloji cihaz ve yazılıma kaynak aktarmayı sürdüreceğiz. Bir taraftan da personelimizin bilgi ve becerilerini artırmak üzere insan kaynağımıza yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.

“Teknoloji sadece sizin hizmetinizde ve sizin yardımınızda olduğu sürece sizin tecrübenizle, bilgi birikiminizle, liyakatinizle birleştirdiğimiz zaman bir anlamı var”

Teknoloji ile saha tecrübesinin harmanlandığında etkin sonuçlar ortaya çıkacağını aktaran Pekcan, ”Ülkemizin dört bir köşesinde fiziki olarak bulunmaya devam edeceğiz ancak bir taraftan da bizlerle arka planda sahip olduğumuz teknolojileri çalışıyor ve sizleri destekliyor olacağım. Akıllı gümrük anlayışı ve risk analiz ve tespit yöntemlerimiz başta olmak üzere hemen her çalışmamızda teknolojik imkanlardan elde ettiğimiz verilerden istifade etmeyi sürdüreceğiz. Bu anlamda Veri Analitiği Mükemmeliyet Merkezi gibi projelerimiz sayesinde elimizin her geçen gün daha da güçleneceğini, sizlere daha fazla yardımcı olabileceğimize inanıyorum. Elbette teknoloji sahadaki tecrübenin hiçbir şekilde ikamesi olamaz. Teknoloji sadece sizin hizmetinizde ve sizin yardımınızda olduğu sürece sizin tecrübenizle bilgi birikiminizle liyakatinizle birleştirdiğimiz zaman bir anlamı var. Bu bağlamda teknolojiyi sahadaki tecrübemizle harmanlayarak etkin sonuçlar almaya devam edeceğimize olan inancım tam” ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan, konuşmasının ardından liyakat ödülü verilen gümrük çalışanları ile fotoğraf çektirdi. Gümrük çalışanlarının ardından şehit muhafaza memurları Umut Sakaroğlu’nun ablasına ve Ahmet Serken Yarımoğlu’nun ailesine ödül takdim etti.