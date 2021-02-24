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Bakan Pekcan: “Türkiye-AB ilişkilerinde oluşturulacak pozitif gündemin kilit unsurlarından biri Gümrük Birliği’nin güncellenmesidir”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, her fırsatta stratejik hedefin Avrupa Birliği’ne tam üyelik olduğunun altını çizdiklerini belirterek, “Türkiye-AB ilişkilerinde oluşturulacak pozitif gündemin kilit unsurlarından biri Gümrük Birliği’nin güncellenmesidir” dedi.

Ekonomi 24.02.2021, 13:00
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Bakan Pekcan: “Türkiye-AB ilişkilerinde oluşturulacak pozitif gündemin kilit unsurlarından biri Gümrük Birliği’nin güncellenmesidir”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, her fırsatta stratejik hedefin Avrupa Birliği’ne tam üyelik olduğunun altını çizdiklerini belirterek, “Türkiye-AB ilişkilerinde oluşturulacak pozitif gündemin kilit unsurlarından biri Gümrük Birliği’nin güncellenmesidir” dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Avrupa Komisyonu’nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Olivér Vrhelyi ile dün bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile AB arasındaki ikili ve ticari ilişkiler ile iki taraf arasındaki iş birliğinin karşılıklı çıkar ve anlayış temelinde geliştirilmesine yönelik öncelikli gündem konuları ele alındı. Türkiye’nin AB’ye aday ülke ve Gümrük Birliği ortağı olarak AB ile ilişkilerine büyük önem verdiğini aktaran Pekcan, Türkiye’nin hâlihazırda AB ile ileri seviyede bir bütünleşme tesis etmiş olduğunu vurguladı. Pekcan, “Her fırsatta stratejik hedefimizin Avrupa Birliği’ne tam üyelik olduğunun altını çiziyoruz. AB ile ilişkilerimize bu anlayış içinde yaklaşıyoruz” dedi.

İki taraf arasındaki tam üyelik sürecinin bir aşaması olan Gümrük Birliği’nin bu zamana kadar karşılıklı birçok kazanım sağladığını belirten Bakan Pekcan, mevcut yapının artık günümüz gereklerine cevap vermekte yetersiz kaldığını anımsattı. Pekcan, uluslararası ekonomik ve ticari gelişmeler karşısında Türkiye ile AB arasındaki ekonomik ilişkileri ileri taşımanın Avrupa bölgesindeki değer zincirlerinin güçlendirilmesi ve rekabetçiliklerinin artırılması bakımından fırsatlar sunduğunu ifade etti.

“Gümrük Birliği’nin güncellenmesini AB ülkelerindeki iş dünyası da destekliyor”

Bakan Pekcan, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde pozitif bir gündem için fırsat olduğunu belirterek, bunun için çalışmaya hazır olduklarını açıkladı. Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği’nin pandemi döneminde önem kazanan hizmetler ve e-ticaret gibi yeni alanları kapsayacak şekilde genişletilmesinin ve mevcut yapısal sorunların giderilmesinin önemine dikkat çeken Pekcan, sürecin hem Türkiye’deki hem de AB ülkelerindeki iş dünyası tarafından desteklediğini belirtti. Türkiye’nin AB ile ilişkilerinde en önemli ve nihai hedefinin tam üyelik olduğunu vurgulayan Bakan Pekcan, bu amaçla Türkiye-AB ilişkilerinde oluşturulacak pozitif gündemin kilit unsurlarından birinin Gümrük Birliği’nin güncellenmesi olduğunu kaydetti. Bakan Pekcan, mart ayında gerçekleştirilecek AB Liderler Zirvesi’nde Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif gündemin oluşturulmasını hedefleyen somut adımların atılmasına yönelik beklentilerini aktardı. Gümrük Birliği ortağı olarak AB’nin üçüncü ülkelerle yaptığı STA’lara Türkiye’nin taraf olamamasının doğurduğu sorunlara da değinen Pekcan, Gümrük Birliği’nin işleyişini doğrudan etkileyen AB teknik komitelerine Türkiye’nin de katılım sağlaması gerektiğini vurguladı.

AB’nin çelik ürünlerinde uyguladığı önlemlere ilişkin endişe ve beklentilerini de gündeme getiren Ticaret Bakanı Pekcan, AB’nin önlemlerinin iki taraf arasındaki anlaşmalara ve ortaklık ruhuna uygun şekilde gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Bakan Pekcan, artık AB’den ikili ilişkinin önemine yakışan bir yaklaşım benimseyerek, Türk çeliğinin rekabet kurallarına uygun olarak AB piyasasına sunulmasının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Avrupa Yeşil Mutabakatı

Komiser Varhelyi ile Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın Gümrük Birliği’ne etkilerini de değerlendiren Bakan Pekcan, bu kapsamda AB tarafından atılacak adımların ticarette bir korunma aracına dönüşmemesi, bunun yerine AB’nin stratejik hedeflerine katkı sağlayacak bir işbirliğinin geliştirilmesine odaklanılması gerektiğinin altını çizdi. Pekcan, bu süreçte Türkiye’nin hem aday ülke statüsü hem Gümrük Birliği ortağı olarak üye ülkelerin yeşil dönüşümü için oluşturulan finansman imkânlarına erişim sağlamasının kritik öneme sahip olduğuna da dikkati çekti. Bakan Pekcan, ticaretin güvenli ve daha hızlı işleyişini hedefleyen Ticaret Bakanlığı projelerinin IPA-III fonlarından desteklenmesini de talep ettiğini açıkladı. Covid-19 pandemisi ile mücadelede işbirliği ve dayanışmanın önemli olduğuna dikkat çeken Pekcan, AB’nin Covid-19 aşılarına dönük son dönemde hayata geçirdiği ön izin uygulamasına ilişkin olarak, Türkiye’nin de ortaklık ilişkisine uygun bir şekilde muaf ülkeler arasına eklenmesi gerektiğini belirtti.

Bakan Pekcan, Türkiye’nin AB’de yerini alması gerektiğine işaret ederek, bu kapsamda Türkiye’nin AB’ye üyelik hedefine katkı sağlayacak ortak çalışmaların büyük öneme sahip olduğunu kaydetti.
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