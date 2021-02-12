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Bakan Pekcan: ”Serbest bölgelerde yabancı sermayeli firmalar tarafından 2,5 milyar doları aşkın yatırım yapılmıştır”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, serbest bölgelerde yabancı sermayeli firmalar tarafından bugüne kadar 2,5 milyar doları aşkın yatırım yapıldığını belirterek, “Özel sektörümüze ve yabancı yatırımcıya seslenerek, kendilerini yeni nesil İhtisas Serbest Bölgelerimizde yatırım yapmaya davet ediyorum” dedi.

Ekonomi 12.02.2021, 12:01
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Bakan Pekcan: ”Serbest bölgelerde yabancı sermayeli firmalar tarafından 2,5 milyar doları aşkın yatırım yapılmıştır”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, serbest bölgelerde yabancı sermayeli firmalar tarafından bugüne kadar 2,5 milyar doları aşkın yatırım yapıldığını belirterek, “Özel sektörümüze ve yabancı yatırımcıya seslenerek, kendilerini yeni nesil İhtisas Serbest Bölgelerimizde yatırım yapmaya davet ediyorum” dedi.

Ticaret Bakanlığında düzenlenen “İhtisas Serbest Bölgeleri Tanıtım Toplantısı”na Bakan Pekcan’ın yanı sıra Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur da katıldı. Bakan Pekcan, konuşmasında İhtisas Serbest Bölgeleri’nin temel amacının katma değerli üretim ve ihracatı destekleyici yatırımlara ev sahipliği yapmak olduğunu belirtti. Pekcan, serbest bölgelerde 2020 yılında 11 milyar dolar tutarında ticaret hacmi sağlanırken, ihracat oranının pandemi sürecine rağmen yüzde 62 seviyesinde gerçekleştiğini vurguladı. Bakan Pekcan, ”35 yılı aşkın süredir faaliyette bulunan serbest bölgelerimiz, gerek sağladığımız vergi ve vergi dışı teşvikler ile gerekse bürokrasinin azaltılması noktasında atılan birçok adım çerçevesinde sektörlerinde önde gelen birçok uluslararası şirketin yatırımlarının bu bölgelerimize çekilmesine olanak sağlamıştır. Tüm serbest bölgelerde yabancı sermayeli firmalar tarafından bugüne kadar toplam 2,5 milyar doları aşkın yatırım yapılmıştır. Burada General Electric, Hugo Boss, Pratt&Whitney, TPI Kompozit gibi uluslararası şirketlerin serbest bölgelerimizde aktif yatırımları bulunmakta” diye konuştu.

Bakan Pekcan, yeni nesil İhtisas Serbest Bölgesi Modeli ile Ar-Ge yoğun yüksek katma değerli, inovasyon ve teknoloji odaklı mal ve hizmete sektörlerinde uzmanlaşma temelinde serbest bölgeler kurulabilmesini amaçladıklarını vurguladı. Pekcan, ”İhtisas Serbest Bölgeleri’nde sektörel bazda oluşacak ve firmaların bölgelerimize yatırım kararlarını etkileyecek temel ihtiyaçların desteklenmesi amacıyla kira, nitelikli istihdam, faiz ve kâr payı unsurlarına yönelik ilave destek mekanizmaları sağlanmıştır. Halihazırda sunulan mevcut serbest bölge desteklerine ilave olarak firmaların istihdam ettikleri 10 nitelikli personelin her birinin yıllık 15 bin dolara kadar olan brüt ücretlerinin yarısı ile ihtisas serbest bölgelerinde kiraladıkları arazi ve binalara ilişkin 75 bin dolara kadar olan kira harcamalarının yarısını 5 yıl süresince destekleyeceğiz” şeklinde konuştu.

“Türkiye olarak yazılım ve yazılım hizmetlerinde 3 milyar doları aşkın bir ihracat rakamını yakalamış bulunmaktayız”

Türkiye’nin yazılım ve yazılım hizmetlerinde 3 milyar doları aşkın bir ihracat rakamını yakaladığını belirten Bakan Pekcan, İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi’nin 2020 yılı içinde fiili kuruluşunun hızla tamamlandığını, yazılım ve bilişim sektörlerinde 30 firmanın bölgede faaliyetlerine başladığını kaydetti. Bakan Pekcan, ”Birkaç ay gibi kısa bir süre içerisinde bu kadar firmanın İhtisas Serbest Bölgesi’ne rağbet göstererek faaliyetlerine başlamış olması, İhtisas Serbest Bölge modelinin ne kadar doğru ve yerinde bir model olduğunu teyit eden, memnuniyet verici bir gelişmedir. Türkiye olarak yazılım ve yazılım hizmetlerinde 3 milyar doları aşkın bir ihracat rakamını yakalamış bulunmaktayız. Yazılım ve bilişim alanında ihtisaslaşan İstanbul İhtisas Serbest Bölge sayesinde bu rakamın önümüzdeki dönemlerde hızla çok daha yüksek noktalara çıkacağını ümit ediyorum” dedi.

“Yeni nesil İhtisas Serbest Bölgeleri, ulusal hedeflerimize ulaşmamız için elimizi oldukça güçlendirecektir”

Türkiye’deki yüksek teknoloji ihracat oranının yüzde 3,4, serbest bölgelerde ise yüzde 9 düzeyinde olduğunu ifade eden Pekcan, ”Ülkemiz için çok önemli bir kazanım olan ve Ticaret Bakanlığı olarak büyük heyecan duyduğumuz yeni nesil İhtisas Serbest Bölgeleri, ülkemizde katma değer üretecek teknoloji odaklı yatırımlara yeni destek ve teşvikler sunarak, ulusal hedeflerimize ulaşmamız için elimizi oldukça güçlendirecektir. Bu toplantımız vesilesiyle yeni nesil İhtisas Serbest Bölgeleri modelimizin ve halihazırda faaliyetlerine başlayan İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi’nin ülkemize, milletimize, tüm ihracat ailemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan, İstanbul İhtisasa Serbest Bölgesi’nin haricinde farklı noktalarda yeni İhtisas Serbest Bölgelerinin kurulması çalışmalarına devam ettiklerini ve Ticaret Bakanlığına iletilen projeleri değerlendirdiklerini belirterek, ”Bu vesileyle özel sektörümüze ve yabancı yatırımcıya seslenerek, kendilerini yeni nesil İhtisas Serbest Bölgelerimizde yatırım yapmaya davet ediyorum” diye konuştu.
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