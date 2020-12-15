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Bakan Pekcan: “Salgın sebebiyle küresel ekonomide hem talep, hem arz yönünde önemli şoklar yaşanmıştır”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul Rekabet Forumunda konuştu. Bakan Pekcan, “Salgın sebebiyle küresel ekonomide hem talep, hem arz yönünde önemli şoklar yaşanmıştır” dedi.

Ekonomi 15.12.2020, 16:42
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Bakan Pekcan: “Salgın sebebiyle küresel ekonomide hem talep, hem arz yönünde önemli şoklar yaşanmıştır”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul Rekabet Forumunda konuştu. Bakan Pekcan, “Salgın sebebiyle küresel ekonomide hem talep, hem arz yönünde önemli şoklar yaşanmıştır” dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan bu yıl Covid-19 sebebiyle online gerçekleşen forumun, farklı ülkelerdeki rekabet otoriteleri arasında fikir alışverişi imkanı sağlaması ve iyi uygulama örnekleri üzerinde paylaşımlarda bulunulması bakımından oldukça faydalı bir etkinlik olduğunu değerlendirdiğini söyledi. Bakan Pekcan ayrıca, piyasa etkinliğine yönelik rekabet hukuku uygulamaları ile ilgili önemli fikirlerin değerlendirildiği bu tür imkanların, hem şirketler hem de tüketiciler için oldukça değerli olduğunu vurguladı.

“Dijitalleşme, hayatımızın birçok alanını iyi yönde değiştirmiştir”

Dijitalleşme, işgücü piyasaları ve Covid-19 salgını sırasında rekabet uygulamaları konularını ele alan forumda konuşan Bakan Pekcan, “Dijitalleşme, hayatımızın birçok alanını iyi yönde değiştirmiştir. Aynı zamanda, tartışmamız ve anlamamız gereken pek çok yeni meseleyi de beraberinde getirmiştir. Rekabet Kurumları da, düzenlenmesi ve çözümlenmesi gereken yeni alanlar ile karşı karşıya kalmıştır. Bu çerçevede, dijitalleşmenin getirdikleri ve getirecekleri hakkında değerlendirmelerimize etraflıca devam etmeliyiz. Öte yandan, forumun bir diğer odak noktası olan işgücü piyasalarında rekabet, sürdürülebilir büyümenin sağlanması ve gelir eşitsizliklerinin ele alınması bakımından oldukça önemlidir” ifadelerini kullandı.

“Salgın sebebiyle küresel ekonomide hem talep, hem arz yönünde önemli şoklar yaşanmıştır”

Forumda yaptığı konuşmasında salgının etkilerine de değinen Bakan Pekcan, “İşgücü piyasalarında, şirketlerin artan pazar gücüne ilişkin tartışmalar, sadece antitröst açısından değil, vatandaşlarımızın refahı açısından da önemli tartışmalardır. Bu konuların yanı sıra, güncel uluslararası koşullar göz önünde bulundurulduğunda, mevcut salgının etkilerinin incelenmediği bir tartışma her haliyle eksik ve tutarsız bir tartışma olacaktır. Nitekim, salgın sebebiyle küresel ekonomide hem talep, hem arz yönünde önemli şoklar yaşanmıştır” diye konuştu.

“Zorluklar karşısında diyalogumuzun ve işbirliğimizin devam etmesini umuyorum”

Bu olağanüstü durumda rekabet otoritelerinin, rekabet sorunlarını saptayabilmesi ve piyasaların işleyişini sağlamak üzere çalışmaya devam etmesi özellikle önemli olduğunu vurgulayan Pekcan, “Bu çerçevede, İstanbul Rekabet Forumu’nun tüm oturumlarında, değerli fikir alışverişlerinin sağlanacağına ve son günlerde yaşanan zorluklar karşısında yeni bakış açılarının sergileneceğine inanıyorum. Gelecekte, bu tür zorluklar karşısında diyalogumuzun ve işbirliğimizin devam etmesini umuyorum” şeklinde konuştu.

Covid-19 nedeniyle online olarak gerçekleşen foruma Rekabet Kurumu Başkanı Erol Küle, Rekabet Kurumu yöneticileri, uzmanlar, akademisyenler ve hukukçular katıldı.
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