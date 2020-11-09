Bakan Pekcan: Pandemi sonrası daha da güçlü bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ekonomi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Pekcan, "Pandemi sonrasındaki yeni düzende, küresel ekonomi ve ticaretteki rolünü daha da güçlendirmiş bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz." dedi.

İşte Pekcan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Pandemi sonrasındaki yeni düzende, küresel ekonomi ve ticaretteki rolünü daha da güçlendirmiş bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz. OECD verilerine göre Türkiye, Çin ve Güney Kore'den sonra 2020'de pandemiden en az etkilenecek ülkeler arasında gösterilmektedir.

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