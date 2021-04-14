Bakan Pekcan: Kuyum işletmeleri 2021 sonuna kadar yetki belgesi alacak

Kuyumcular için yeni dönem resmen başladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Yeni dönemde kuyum ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılacak" dedi.



Pekcan, "Kuyum işletmeleri 2021 sonuna kadar yetki belgesi alacak. Belge için işletmede en az 1 kişinin ustalık belgesi sahibi olması gerekecek" ifadelerini kullandı.



Bakan Pekcan, "Düzenlemeyle kuyumculukta hizmet kalitesinin artmasını, haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçlıyoruz" diye konuştu.