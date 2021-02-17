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Bakan Pekcan: "İstenmeyen SMS, sesli arama ve e-posta gibi ticari elektronik iletilerin önüne geçmek amacıyla 7 Ocak’ta hizmete açtığımız Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi’ne (İYS) vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdi."
Bakan Pekcan: "İstenmeyen SMS, sesli arama ve e-posta gibi ticari elektronik iletilerin önüne geçmek amacıyla 7 Ocak’ta hizmete açtığımız Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi’ne (İYS) vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdi."
Ekonomi 17.02.2021, 10:43
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Bakan Pekcan: "İstenmeyen SMS, sesli arama ve e-posta gibi ticari elektronik iletilerin önüne geçmek amacıyla 7 Ocak’ta hizmete açtığımız Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi’ne (İYS) vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdi."