Bakan Pekcan: ”Hedefimiz 2021 yılında ihracat desteğimizi bir önceki yıla göre yüzde 11 oranında artırarak 50 milyar doların üzerine çıkarmaktır”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank’ın 2020 yılında ihracatçılara yüzde 7 artışla 28,5 milyar dolar nakdi kredi ile 17,1 milyar dolar ihracat kredi sigortası temin etiğini belirterek, bu yıl ihracat desteğini yüzde 11 oranında artırarak 50 milyar doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Pekcan, son 1 yılda banka desteklerinden ilk defa yararlanan 953 ihracatçı firmanın yüzde 90’ının KOBİ olduğunu da kaydetti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türk Eximbank 2020 Değerlendirmesi ve 2021 Hedefleri" konulu toplantıya katıldı. Toplantıya Bakan Pekcan’ın yanı sıra Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney de katıldı. Bakan Pekcan, konuşmasında Türk Eximbank’ın 2020 yılında ihracatçılara sağladığı destek, Türk Eximbank tarafından alınan Covid-19 tedbirleri ve 2021 yılında ihracat potansiyelini artıracak projelere değindi. Bakan Pekcan, bir yandan çeşitli destek ve finansman imkanları ile pandemiden zarar gören esnaf ve sanatkarların ve küçük işletmelerin yanında olurken, bir yandan da benzer gerekçelerle ortaya çıkan küresel talep daralmalarına karşı dış ticarette gösterilen güçlü performansı sürdürebilir kılmak üzere tüm imkanlarını sefer ettiklerini belirtti. Pekcan, ”Türk Eximbank, 2020 yılında açıklanan son verilere göre bankacılık sektörünün aktif büyüklüğünde 9. ve kredi büyüklüğünde 8. büyük bankası olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Eximbank toplam ihracat kredilerinin yüzde 53,9’unu kullandırmıştır. Alacak sigortasında ise ülkemizin en büyük şirketi konumundadır. Banka, uluslararası kredi derecelendirme kurumları tarafından bankacılık sektörünün 1 not üzerinde derecelendirilmiştir. Türk Eximbank, 2020 yılında ihracatçılarımıza yüzde 7 artışla 28,5 milyar dolar nakdi kredi ile 17,1 milyar dolar ihracat kredi sigortası temin etmiştir. Eximbank’ın toplam desteği bir önceki yıla göre dolar bazında yüzde 4 artışla 45,6 milyar dolara yükselmiştir. İhracatı destekleme oranı yüzde 24,3’ten yüzde 26,9’a çıkmıştır” diye konuştu.

“Son 1 yılda banka desteklerinden ilk defa yararlanan 953 ihracatçı firmanın yüzde 90’ı KOBİ olmuştur”

Bakan Pekcan, Eximbank’ın destek verdiği ihracatçı firma sayısının bir önceki yıla göre yüzde 4’ün üzerinde artarak 13 bin 102’ye ulaştığını belirtti. Pekcan, Eximbank’ta en önemli gelişmenin daha fazla KOBİ ihracatçısına destek veriyor olması olduğunu vurgulayarak, son 1 yılda banka desteklerinden ilk defa yararlanan 953 ihracatçı firmanın yüzde 90’ının KOBİ olduğunun altını çizdi. Pekcan, ”2020 yılında 4,4 milyar dolar tutarındaki 5 bin 526 adet kredinin vadesi uzatılmıştır. Döviz Reeskont Kredilerinde maksimum vade 360 günden 720 güne çıkartıldı. Bu şekilde uzun vadeli 4 milyar dolar döviz Reeskont Kredisi kullandırımı yapılmış bulunmakta. Salgının ekonomiye etkilerini hafifletmek amacıyla ihracatçılarımıza sunulan TL Reeskont Kredisi Programı ile 7,9 milyar TL kullanım gerçekleştirdik. Ayrıca, TL Reeskont Kredisi ve Stok Finansman Kredisi programlarını KGF teminatıyla da kullandırarak bu zor dönemde ihracatçılarımıza teminat çeşitliliği sağlamış olduk. İhracat taahhüt sürelerini de 12 ay uzattık. Küresel belirsizliklerin arttığı salgın döneminde ihracatımızın olumsuz etkilenmemesi adına Türkiye’den alım yapan ithalatçıların konkordato, iflas gibi durumlar gerçekleşmediyse limitlerini koruyarak risklerini almaya devam ettik. Böylece ihracatçılarımızın Türk Eximbank güvencesiyle ihracatlarını sürdürmelerine katkıda bulunduk. Alıcı firma limitlerinin vadelerini ücretsiz uzattık” şeklinde konuştu.

“Hedefimiz 2021 yılında toplam ihracat desteğimizi bir önceki yıla göre yüzde 11 oranında artırarak 50 milyar doların üzerine, ihracat destek oranını da yüzde 27,7’ye çıkarmaktır”

2021 yılının ihracatçıların finansman ihtiyaçlarının karşılanmaya devam edileceği bir yıl olacağını vurgulayan Bakan Pekcan, "Türk Eximbank’ın bu yıl da ihracatı destekleme misyonunu layıkıyla yerine getireceğinden kuşkunuz olmasın. Eximbank 2021 yılında ihracatçılarımıza sağladığı nakdi kredi ve sigorta desteğini artırarak sürdürecektir. Hedefimiz 2021 yılında toplam ihracat desteğimizi bir önceki yıla göre yüzde 11 oranında artırarak 50 milyar doların üzerine, ihracat destek oranını da yüzde 27,7’ye çıkarmaktır. Öte yandan, bu yıl sigorta programları tanıtım faaliyetleri ile Türk Eximbank sigorta koruması altına alınan ihracatçı sayısını artıracağız. Hizmet ihracatını da alacak sigortası kapsamına alıyoruz. Ayrıca, uygulamaya aldığımız 3 yeni programın kullanımını yaygınlaştıracağız. Kadın ve genç girişimcilerimize desteğimiz hız kesmeden devam edecek olup, bu çerçevede 2021 yılında da bankalar aracılığıyla kullandırdığımız yabancı para kredilerinde 25 baz puan indirim uygulamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredi Programı’nı azami 5 yıl vadeyle, İhracata Yönelik Yatırım Kredi Programı’nı ise 2 yılı geri ödemesiz toplam 10 yıla varan vadelerle ihracatçılarımıza sunmaya devam edeceğiz”

Ticaret Bakanlığının İhracat Ana Planı ile uyumlu olarak büyüyen, rekabetçi, yüksek katma değerli ve orta-yüksek teknolojili sektörleri önceliklendireceklerini belirten Bakan Pekcan, ”Öncelikli sektörlerde ihracat potansiyeli ve rekabet avantajı yüksek coğrafyalarda ihracatı artıracak çalışmalar yaparak sürdürülebilir ihracata katkı sağlayacağız. Örneğin, önümüzdeki aylarda gemi inşa sektörünün yapacağı ihracatçılara yönelik Finlandiya ihracat destek kuruluşu Finnvera ile ortak bir destek paketi açıklayacağız. Bankacılık süreçlerinin verimli ve etkin hale getirilmesi için dijitalleşme kapsamında süreç iyileştirmelerine ve otomasyon çalışmalarına hız kesmeden devam edilecek. Uygun maliyetli yurtdışı kaynak teminine devam edeceğiz. Savunma sanayimiz ve yatırım malı ihracatçılarımızın gerçekleştirdiği ihracatlar ile, gemi inşa firmalarımız ve müteahhitlerimizin yurtdışında gerçekleştirdiği projelere ilişkin mevcut ve yeni pazarlarda rekabet gücü sağlamaları amacıyla alıcı kredilerimizi de artıracağız. İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredi Programı’nı azami 5 yıl vadeyle, İhracata Yönelik Yatırım Kredi Programı’nı ise 2 yılı geri ödemesiz toplam 10 yıla varan vadelerle ihracatçılarımıza sunmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Bakan Pekcan, sürdürülebilir bir ekonomik büyümenin öneminin bilincinde olarak yatırımlara rekabetçi üretim ve katma değeri yüksek ihracata dönüştürülmesi için faaliyet gösteren Türk Eximbank’ın ihracatçıların her daim yanında olacağının altını çizdi. Pekcan, ayrıca ihracatçıların ilerleyen zamanlarda da Türk Eximbank’ın sunduğu imkanlardan daha fazla yararlanarak ihracatlarını artıracaklarına inancının tam olduğunu aktardı. Pekcan, bu etkinlik vesilesiyle 2021 yılında Türkiye’nin ihracatında rekorlar kırılacağı bir yıl olmasını temenni ettiğini söyledi.