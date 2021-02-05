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Bakan Pekcan: Eximbank'ın destek verdiği ihracatçı firma sayısı 13 bin 102'ye ulaştı

Ticaret Bakanı Pekcan, "Eximbank'ın destek verdiği ihracatçı firma sayısı 2020'de 2019'a göre yüzde 4'ün üzerinde artarak 13 bin 102'ye ulaştı. Eximbank’ın 2020'de toplam desteği 2019'a göre yüzde 4 artışla 45.6 milyar dolara, ihracatı destekleme oranı yüzde 24.3’ten 26,9’a çıktı." dedi.

Ekonomi 05.02.2021, 12:39 05.02.2021, 13:07
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Bakan Pekcan: Eximbank'ın destek verdiği ihracatçı firma sayısı 13 bin 102'ye ulaştı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Türk Eximbank'ın 2020 yılı faaliyet sonuçlarını değerlendirerek 2021 yılı hedef ve stratejilerini paylaştı.

Küresel salgın koşullarının egemen olduğu 2020 yılını 169,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek program hedefinin üzerinde kapatmayı başardıklarını belirten Pekcan, 2021 yılı için 184 milyar dolarlık ihracat hedefinin bulunduğunu söyledi.

Pekcan, bu hedef doğrultusunda bir yandan çeşitli destek ve finansman imkanlarıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından zarar gören esnaf ve sanatkarlar ile küçük işletmelerin yanında olurken, bir yandan benzer gerekçelerle ortaya çıkan küresel talep daralmalarına karşın dış ticarette gösterdikleri güçlü performansı sürdürülebilir kılmak üzere tüm imkanlarını seferber ettiklerini vurguladı.

İhracat artışını sürdürülebilir kılacak ve ekonomik büyümeye etki edecek bir ihracat için katma değeri yüksek ihracatın finansmanının önem arz ettiğine dikkati çeken Pekcan, "Bu koşullar altında Bakanlığımızın ihracatta devlet desteklerinin yanı sıra Türk Eximbank ülkemizin üretim gücünün ihracata dönüştürülmesi bakımından kilit rol oynamaktadır." dedi.

Pekcan, Türk Eximbank'ın 2020'de açıklanan son verilere göre bankacılık sektörünün aktif büyüklüğünde 9'uncu ve kredi büyüklüğünde 8'inci büyük bankası olduğunu ifade ederek, "Eximbank toplam ihracat kredilerinin yüzde 53,9'unu kullandırmıştır. Alacak sigortasında ise ülkemizin en büyük şirketi konumundadır. Banka, uluslararası kredi derecelendirme kurumları tarafından bankacılık sektörünün 1 not üzerinde derecelendirilmiştir." diye konuştu.

"TOPLAM DESTEK 45.6 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ"

Bakan Pekcan, bankanın ihracatçılara desteklerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Türk Eximbank, 2020 yılında ihracatçılarımıza yüzde 7 artışla 28,5 milyar dolar nakdi kredi ile 17,1 milyar dolar ihracat kredi sigortası temin etmiştir. Böylece, Eximbank'ın toplam desteği bir önceki yıla göre dolar bazında yüzde 4 artışla 45,6 milyar dolara yükselmiştir. İhracatı destekleme oranı yüzde 24,3'ten yüzde 26,9'a çıkmıştır. Bankanın destek verdiği ihracatçı firma sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 4'ün üzerinde artarak 13 bin 102'ye ulaşmıştır. Buradaki en önemli gelişme, artık daha fazla KOBİ ihracatçımıza destek veriliyor olmasıdır. Son 1 yılda banka desteklerden ilk defa yararlanan 953 ihracatçı firmanın yüzde 90'ı KOBİ olmuştur."

Türk Eximbank'ın hizmet ağını genişletmeye ve ihracatçılara doğrudan hizmet verme anlayışı çerçevesinde 20 şube ve 11 irtibat bürosu ile desteklerini sunmaya devam ettiğini dile getiren Pekcan, 2021 yılında da ihracatın ve ihracatçıların yoğun olduğu bölgelerde 5 yeni şube daha açarak ihracatçıların yakınında olmaya devam edeceklerini söyledi. Pekcan, bu kapsamda öncelikle fizibilite çalışmaları neticesinde belirlenen Kahramanmaraş ile İstanbul İkitelli OSB'de olmak üzere iki yeni şubeyi yakın zamanda açacaklarını kaydetti.

Ticaret Bakanı Pekcan, "Türk Eximbank, pandeminin finansal piyasalardaki olumsuz etkilerine rağmen uluslararası piyasalardan gerçekleştirdiği yaklaşık 2,8 milyar dolar fon teminiyle ülkemize uygun maliyetli kaynak girişi sağlayarak ihracatçılarımızı desteklemeye devam etti." diye konuştu.

Bakan Pekcan, "Salgının ekonomiye etkisini hafifletmek için ihracatçılara sunulan TL Reeskont Kredisi Programı ile 7,9 milyar lira kullandırdık." dedi.

Pekcan konuşmasına şöyle devam etti:

"Türk Eximbank, salgın döneminde ihracatçıların orta ve uzun vadeli finansman ihtiyaçlarını karşılamaya özel önem verdi. Böylelikle uzun vadeli kredi desteği, bir önceki yıla göre 3 kat arttı."

"HİZMET İHRACATINI DA ALACAK SİGORTASI KAPSAMINA ALIYORUZ"

Bakan Pekcan, "Türk Eximbank'ta hizmet ihracatını da alacak sigortası kapsamına alıyoruz." dedi.

Pekcan, "Eximbank'ta hedefimiz bu yıl ihracat desteğimizi yüzde 11 artırarak 50 milyar doların üzerine, ihracat destek oranını yüzde 27,7’ye çıkarmak." diye konuştu.

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