Bakan Pekcan: Esnafın takipteki kredilerini yapılandıracağız

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlarımızın Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandıkları kredilerden takipte olanları yapılandıracaklarını bildirdi. Bakan Pekcan, “30 Haziran 2020 tarihinden önce kredi borcu takibe düşen esnaf ve sanatkarlarımızın kredi kefalet kooperatifine yazılı olarak başvurmaları ve talepte bulunmaları halinde yeniden yapılandırmadan faydalanması mümkün olacak” diye konuştu.

Yazılı bir açıklama yapan Ruhsar Pekcan, bu yapılandırma uygulamasıyla borçlu ve bunların kefilleriyle birlikte yaklaşık 220 bin esnaf ve sanatkarın gecikmiş 2 milyar liraya ulaşan borcunda iyileştirme sağlanacağını aktardı.

Bu yolla 322 milyon liralık gecikme faizinin düşürüleceği bilgisini veren Pekcan, esnaf ve sanatkarların ekonomik-sosyal hayatın temel direklerinden olduğunu söyledi. Bugüne kadar gerçekleştirdikleri istişare toplantıları ve diğer organizasyonlarda esnafın taleplerini aldıklarını belirten Bakan Pekcan, “Esnaf ve sanatkarların, finansmana erişiminin kolaylaştırılması amacıyla Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) aracılığıyla teminat ve kredi ihtiyaçları karşılanıyor” diye konuştu.

Türkiye genelinde TESKOMB çatısı altında bine yakın Kredi Kefalet Kooperatifleri tarafından 1.7 milyon esnaf ve sanatkara Halkbank kaynaklı düşük faizli kredi kullandırıldığını söyleyen Ruhsar Pekcan,

“Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirleri kapsamında da nakit akışı sıkıntısı yaşayan esnaf ve sanatkarlara finansman imkan sağlamak amacıyla Halkbank tarafından “Esnaf Destek Paketi” adı altında “İşletme Kredisi” ve “Esnaf Kredi Kartı” uygulamalarının hayata geçirildi. Ayrıca 24 Mart 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile esnaf ve sanatkarların Halkbank’a olan kredi geri ödemelerinin faizsiz olarak üç ay ertelendi” ifadelerini kullandı.

COVID-19’un ticari faaliyetler üzerindeki etkisini ilk günden bu yana değerlendirdiklerini söyleyen Pekcan, şunları söyledi:

“Bu süreçte Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ortaklarında da takibe düşen kooperatif kredileri için yapılandırma imkanı getirilmesine yönelik de bir beklenti oluşmuştur. Bu durum karşısında TESKOMB tarafından kooperatif takibine intikal etmiş borçların yeniden yapılandırılmasına yönelik Bakanlığımız görüşü alınarak bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışma sonucu esnaf ve sanatkarlarımızın Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandıkları kredilerden takipte olanları yapılandırıyoruz.”

Düzenlemeden yararlanmak isteyen esnaf ve sanatkarların 30 Haziran öncesi borçları için kredi kefalet kooperatiflerine yazılı başvurması gerektiğini söyleyen Ruhsar Pekcan, düzenlemenin kooperatifçiliğin yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla çalışan kredi kefalet kooperatiflerinin ortaklarına sağlanan önemli bir imkan olduğunu dile getirdi.