banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
O takım Ümit Karan'ın favorisi oldu!
O takım Ümit Karan'ın favorisi oldu!
Z kuşağının yaşam amaç becerisi düşük çıktı!
Z kuşağının yaşam amaç becerisi düşük çıktı!
Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD ortak eğitimler gerçekleştirecek
Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD ortak eğitimler gerçekleştirecek
Polis ve vatandaş arasında gerilim: '2 ay bunun için mi çalışacağım?'
Polis ve vatandaş arasında gerilim: '2 ay bunun için mi çalışacağım?'

Bakan Pekcan: “Dış Ticaret Meslek Liselerimiz 81 ilimizdeki ihracatçılarımız için insan kaynağı yetiştirecek”

ANKARA (İHA) – Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Dış Ticaret Meslek Liselerinin ihracat konusunda insan kaynağı yetiştireceğini belirterek, öğrencileri staj, burs ve istihdam imkanları sağlanacak okullara kayıt yaptırmaya çağırdı.

Ekonomi 16.03.2021, 13:43
1
Bakan Pekcan: “Dış Ticaret Meslek Liselerimiz 81 ilimizdeki ihracatçılarımız için insan kaynağı yetiştirecek”

ANKARA (İHA) – Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Dış Ticaret Meslek Liselerinin ihracat konusunda insan kaynağı yetiştireceğini belirterek, öğrencileri staj, burs ve istihdam imkanları sağlanacak okullara kayıt yaptırmaya çağırdı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi arasında Dış Ticaret Meslek Liseleri Ortak Protokolü imzalandı. Ticaret Bakanlığı binasında düzenlenen törene Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle katıldı. Programda konuşan Bakan Pekcan, “Bakanlıklarımız ve Türkiye İhracatçılar Meclisimizin ortak çalışması ile belli okullarımız Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri adıyla yeniden yapılandırıldı. Bu okullarımızda günümüzün uluslararası ticaret ortamına uygun, zengin ve etkili bir müfredatla dış ticarete yönelik mesleki eğitim sağlanması yönünde tüm hazırlıklar ve altyapı tamamlandı. Bugün bakanlıklarımız ve TİM arasında imzalanacak alt protokol ile işbirliğimizi geleceğe taşıyor, sağlamlaştırıyor, daha da kurumsal, süreklilik arz eden bir yapıya kavuşturuyoruz. Bu çerçevede özellikle protokolümüzün uygulanmasının takibini ve gerekli etki analizlerini yapmak üzere, hem bakanlıklarımızdan hem de İhracatçılar Meclisimizden temsilcilerin yer alacağı yürütme ve danışma kurullarımızı oluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yeni bir kamu-özel sektör ortaklığı ile gençlerimize yatırım yapıyoruz”

Ticaret Bakanlığının ihracatı desteklediğini ve ülke geneline yayılmasının sağlanması konusunda politika geliştirmeye devam ettiğini belirten Bakan Pekcan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz hafta yeni Ekonomi Reformları kapsamında açıkladığı üzere ekonomimizi yatırımlar, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hedeflerimize ulaşmak için de nitelikli iş gücünün önemini göz ardı edemeyiz. Tüm ekonomik yapımız için olduğu gibi dış ticaret politikalarımızı şekillendirirken de, gençlerimizin eğitimi konusunda atacağımız her bir adımın son derece önemli ve belirleyici olduğunun farkındayız. Tüm bu çalışmalarımızın yanında, daha da temele, lise düzeyine inerek, gençlerimizin eğitimi ile ilgili çalışma yapmaktan ayrı bir heyecan, ayrı bir memnuniyet duyuyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisimiz ve özel sektörümüzü de devreye alarak yeni bir kamu-özel sektör ortaklığı ile en büyük değerimiz, en büyük umudumuz olan gençlerimize yatırım yapıyoruz” dedi.

“Dış Ticaret Meslek Liseleri Projesi kapsamında öğrencilere staj, burs ve istihdam imkanları sağlanacak”

Bakan Pekcan, öğrenciler için en etkin ve en doğru müfredat içeriğini belirleyebilmek ve okulların yeni nesil Dış Ticaret Meslek Liseleri olarak faaliyet gösterilebilmesi adına çalıştay gerçekleştirildiğini söyledi. Bu çalıştayda hem müfredat hem de okulların yapısına ilişkin önerilerin değerlendirilmeye alındığını belirten Bakan Pekcan, “Bu kapsamda, E-ticaret uygulamaları, dış ticarette riskler ve korunma yöntemleri, dış ticaret istihbaratı, uluslararası ve dijital pazarlama gibi güncel konular da müfredata eklenmiştir. Etkin bir dış ticaret için yabancı dil bilgisinin önemine istinaden, İngilizcenin yanı sıra, ikinci yabancı dil olarak Çince, Rusça, İspanyolca, Portekizce ve Japonca gibi çoklu coğrafyalarda konuşulan diller de okullarımızın müfredatına alınmıştır. Dış Ticaret Meslek Liseleri Projesi kapsamında öğrencilere staj, burs ve diğer istihdamı kolaylaştırıcı imkânlar sağlanmasını, beceri eğitim ve staj uygulamalarının gerçek hizmet ve üretim ortamlarında yapılmasını, öğretmenlere yönelik olarak uygulamalı hizmet içi eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesini, alanında uzman konuşmacıların katılımıyla düzenlenecek olan toplantı, seminer ve konferanslar ile söz konusu okullardaki öğrenci ve öğretmenlerin mesleki ve teknik farkındalıklarının geliştirilmesini ve açılacak yarışmalar ile öğrencilerin bilgilerini değerlendirmelerine katkı sağlanmalarını hedefliyoruz” diye konuştu.

“Dış Ticaret Meslek Liselerimiz 81 ilimizdeki ihracatçılarımız için insan kaynağı yetiştirecek”

İlk aşamada İstanbul, Gaziantep, Mersin ve İzmir illerinden başlanacağını bilgisini veren Bakan Pekcan, şunları kaydetti:

“Bu 4 ilimizdeki 6 proje okulumuzda şimdilik 305 öğrencimiz ve 63 öğretmenimiz ile yola çıktık. Öğrencilerimiz bu okullarımızda eğitim anlamında aradıklarından çok daha fazlasını bulacaklar. Bu vesileyle, ilgi duyan tüm öğrencilerimize, buradan sesleniyorum, kendilerine çağrı yapıyorum. Dış Ticaret Meslek Liselerine kayıt yaptırmalarını, geleceğin dış ticaretçileri olmak adına güzel bir başlangıç yapmalarını kendilerine tavsiye ediyorum. Tabii tüm ihracatçı birliklerimizden ve sanayicilerimizden de bu okullara destek istiyoruz. Keza öğretmenlerimiz ve eğitmenlerimizden uluslararası kariyer yapabilme potansiyeli gördükleri öğrencilerini Dış Ticaret Meslek Liselerine yönlendirmelerini rica ediyorum. Bakanlığımızın bürokratları da bu okullarda görev yapacaklar, değerli öğretmenlerimize her aşamada destek vermeye devam edeceklerdir. Ticaret Bakanlığı olarak Milli Eğitim Bakanlığımızın ve Türkiye İhracatçılar Meclisimizin destekleri ve iş birliğinde ülkemiz ihracatının sadece bugününe değil, yüz yıl sonrasına da yatırım yapıyor olmanın kıvancını yaşıyoruz. Meslek liseleri ile ilgili bu projemiz Bakanlığımızın diğer projeleri ile oldukça uyumlu bir projedir. Sizlere belirttiğim üzere 81 ilde İhracata İlk Adım Programımızla ihracatımızı ülkemiz geneline yayıyoruz. İşte yakın gelecekte ülke geneline yayılmasını umduğumuz Dış Ticaret Meslek Liselerimiz de 81 ilimizdeki ihracatçılarımız için gerekli insan kaynağını yetiştirecek, bu okullardan mezun olan gençlerimiz ülkemizin dört bir yanında iş imkanları bulabileceklerdir.”
Yorumlar (0)
banner422
12°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 28 63
2. Galatasaray 29 61
3. Fenerbahçe 29 58
4. Trabzonspor 29 52
5. Alanyaspor 29 49
6. Hatayspor 29 46
7. Gaziantep FK 29 46
8. Karagümrük 29 41
9. Göztepe 29 39
10. Sivasspor 28 37
11. Antalyaspor 29 36
12. Konyaspor 28 33
13. Malatyaspor 28 31
14. Rizespor 28 31
15. Kasımpaşa 29 31
16. Kayserispor 28 31
17. Ankaragücü 28 29
18. Başakşehir 29 29
19. Erzurumspor 29 27
20. Denizlispor 28 24
21. Gençlerbirliği 28 24
Takımlar O P
1. Giresunspor 26 53
2. Samsunspor 26 51
3. Adana Demirspor 26 48
4. Altay 26 47
5. İstanbulspor 26 47
6. Altınordu 26 46
7. Ankara Keçiörengücü 26 43
8. Tuzlaspor 26 41
9. Bursaspor 26 37
10. Ümraniye 26 37
11. Bandırmaspor 26 35
12. Boluspor 26 29
13. Adanaspor 26 28
14. Menemenspor 26 28
15. Balıkesirspor 26 26
16. Akhisar Bld.Spor 26 25
17. Ankaraspor 26 16
18. Eskişehirspor 26 7
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 28 48
6. Liverpool 29 46
7. Everton 28 46
8. Tottenham 28 45
9. Aston Villa 27 41
10. Arsenal 28 41
11. Crystal Palace 29 37
12. Leeds United 28 36
13. Wolverhampton 29 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 28 29
17. Newcastle 28 28
18. Fulham 29 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 27 63
2. Barcelona 27 59
3. Real Madrid 27 57
4. Sevilla 26 51
5. Real Sociedad 27 45
6. Real Betis 27 42
7. Villarreal 27 40
8. Granada 27 36
9. Levante 27 35
10. Celta de Vigo 27 34
11. Athletic Bilbao 27 34
12. Valencia 27 30
13. Osasuna 27 29
14. Cádiz 27 29
15. Getafe 27 28
16. Real Valladolid 27 26
17. Elche 26 24
18. Deportivo Alaves 27 23
19. Eibar 27 22
20. Huesca 27 20