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Bakan Pekcan, Çin’de ihracat trenini karşılama törenine katıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul Çerkezköy’den başladığı yolculuğu Çin’in Xian şehrinde noktalayan ilk blok ihracat trenini karşılama törenine video konferans yöntemiyle katıldı. Pekcan, “Bu tarihi yolculuk Türkiye’nin ve ihracatçılarımızın bir başarısı olarak tarihe geçerken, ülkemizin ihracat serüveninde önemli bir kilometre taşını teşkil ediyor” dedi.

Ekonomi 23.12.2020, 11:27
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Bakan Pekcan, Çin’de ihracat trenini karşılama törenine katıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul Çerkezköy’den başladığı yolculuğu Çin’in Xian şehrinde noktalayan ilk blok ihracat trenini karşılama törenine video konferans yöntemiyle katıldı. Pekcan, “Bu tarihi yolculuk Türkiye’nin ve ihracatçılarımızın bir başarısı olarak tarihe geçerken, ülkemizin ihracat serüveninde önemli bir kilometre taşını teşkil ediyor” dedi.

Türkiye’den yola çıkarak Gürcistan ve Azerbaycan’ı geçen, Hazar Denizi’ni aşmak suretiyle Kazakistan’ı kat den ve yaklaşık 8 bin 700 kilometre yol alan ihracat treninin Türkiye’den Uzak Asya’ya demiryolu sevkiyatları açısından güzel bir başlangıcı teşkil ettiğini dile getiren Bakan Pekcan, “Karşılıklı sevkiyatlar ile Avrupa ve Asya ticaretinin zenginleşmesine katkı sağlayacağına inandığımız Orta Koridor’un demiryolu taşımacılığı ile canlandığına hep birlikte şahit oluyoruz. Bu ve bundan sonra devam edecek seferlerimizin ülkemiz ihracatına olduğu kadar Türkiye ve Çin arasındaki karşılıklı ticarete ve hatta küresel ticarete katkı sağlayacağını ümit ediyorum” dedi.

Son yıllarda küresel ekonomideki gelişmelerin güçlü lojistik imkanlara sahip olmanın önemini daha da belirgin bir şekilde açığa çıkarttığını vurgulayan Pekcan, salgın nedeniyle karayolu taşımacılığına getirilen kısıtlamaların salgından görece daha az etkilenen demiryolu taşımacılığı sektörünün stratejik önemini arttırdığını kaydetti. Bugün gelişmekte olan ekonomiler olarak öne çıkan Asya ülkelerinin küresel ticaretten aldıkları payı artırmakta ve küresel değer zincirlerinde önemli roller üstlenmeye devam ettiğine dikkat çeken Pekcan, Türkiye’nin de üretim ve ihracat altyapısındaki dinamizmin yanı sıra zengin beşeri kaynakları, yenilikçiliğe olan yatkınlığı ve sahip olduğu kalite standartları ile küresel ekonominin önemli ve belirleyici aktörlerinden biri olma özelliğini her geçen gün artırdığını bildirdi. Bakan Pekcan, Asya ve Avrupa arasında bir köprü olması nedeniyle Türkiye’nin lojistik ve taşımacılık açısından stratejik önemini sürdürdüğünü vurgulayarak, bu çerçevede Kuşak ve Yol Projesi’ni Türkiye’nin teorik avantaj ve ayrıcalıklarını pratik faydaya dönüştürecek en önemli projelerden biri olarak gördüklerini söyledi.

"Bu tarihi yolculuk, Türkiye’nin ve ihracatçılarımızın bir başarısı”

Bakanlık olarak özellikle Çin’e ulaşımda kritik geçiş noktası olan Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı üzerindeki çalışmaları da önemsediklerini ve desteklediklerini anlatan Pekcan, şöyle devam etti:

“Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının ve dolayısıyla Orta Koridor’un etkin kullanımı, ilgili tüm paydaş ülkelerin işbirliğinin artırması ve Hazar geçişlerinin sorunsuz ve daha sık kullanımı ile başarıya ulaşabilecektir. İlgili tüm ülkelerin birlikte çalışarak Orta Koridor’u daha çok kullanılır hale getirmesi bölgede sürdürülebilir büyümeye önemli katkı sunacaktır. Ayrıca, ülkemizin kurucu üyelerinden biri olduğu Asya Yatırım ve Altyapı Bankası, Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesinde stratejik imkânlar sunmaktadır. Bu nedenle Türk firmalarının Asya Yatırım ve Altyapı Bankası finansmanı ile gerçekleştirilecek projelerde etkin bir biçimde yer almasını arzu ediyoruz.”

Bugün tarihi bir güne, tarihi bir seferin başarıyla tamamlanmasına şahit olduklarını dile getiren Bakan Pekcan, “Türk mallarının tarihi İpek Yolu’nun izinde demiryolu üzerinde dünyanın en büyük pazarlarından biri olan Çin’e 13 günde ulaşmasının sevinci ve gururunu yaşıyoruz. Bu seferlerimiz artacak ve düzenli olarak sürecek. Bizler de buna gerekli her türlü katkıyı vereceğiz. Bu tarihi yolculuk, Türkiye’nin ve ihracatçılarımızın bir başarısı olarak tarihe geçmiş, ülkemizin ihracat serüveninde önemli bir kilometre taşını teşkil etmiştir” dedi.

Pekcan, önümüzdeki dönemde Türkiye-Çin ikili ilişkilerinin sürdürülebilir, istikrarlı ve dengeli bir biçimde geliştirilmesine katkı sağlayacak olan trenin bu önemli seferinin Türk ihracatçıları ve ülke için hayırlı olmasını diledi.
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