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Bakan Pekcan: "Bugüne kadar 2 milyonun üzerinde vatandaşımız sisteme girerek onaylarını kontrol etti, 32,2 milyon ret işlemi ve 300 bine yakın onay işlemi gerçekleşti."
Bakan Pekcan: "Bugüne kadar 2 milyonun üzerinde vatandaşımız sisteme girerek onaylarını kontrol etti, 32,2 milyon ret işlemi ve 300 bine yakın onay işlemi gerçekleşti."
Ekonomi 17.02.2021, 10:44
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Bakan Pekcan: "Bugüne kadar 2 milyonun üzerinde vatandaşımız sisteme girerek onaylarını kontrol etti, 32,2 milyon ret işlemi ve 300 bine yakın onay işlemi gerçekleşti."