banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Kaftancıoğlu davasında yeni gelişme
Kaftancıoğlu davasında yeni gelişme
Sanatçı Emre Altuğ'dan kötü haber!
Sanatçı Emre Altuğ'dan kötü haber!
Roma ve Everton, Zeki Çelik için kıyasıya yarışa hazırlanıyor
Roma ve Everton, Zeki Çelik için kıyasıya yarışa hazırlanıyor
Otomobil fiyatlarında ilk kez düşüş var
Otomobil fiyatlarında ilk kez düşüş var

Bakan Pekcan: ”Aralık ayı ihracatımız tüm zamanların en yüksek aylık ihracat tutarıdır“

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ”2020 Aralık ayında ihracatımız, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 artışla 17,8 milyar dolar olmuştur. Bu tüm zamanların en yüksek aylık ihracat tutarıdır” dedi.

Ekonomi 05.01.2021, 14:43
5
Bakan Pekcan: ”Aralık ayı ihracatımız tüm zamanların en yüksek aylık ihracat tutarıdır“

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ”2020 Aralık ayında ihracatımız, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 artışla 17,8 milyar dolar olmuştur. Bu tüm zamanların en yüksek aylık ihracat tutarıdır” dedi.

2020 Yılı Dış Ticaret Değerlendirme Toplantısı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TİM Başkanı İsmail Gülle’nin katılımı ile Ticaret Bakanlığında yapıldı. Toplantıda aralık ayı dış ticaret verileri, Ticaret Bakanlığı tarafından 2020 yılında dış ticaret alanında gerçekleştirilen çalışmalar ve 2021 yılı hedefleri gibi konu başlıkları ele alındı.

2020 Aralık ayında ihracatta tüm zamanların en yüksek aylık ihracat tutarına ulaşıldığını aktaran Bakan Pekcan, ”2020 Aralık ayında ihracatımız, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 artışla 17,8 milyar dolar olmuştur. Bu tüm zamanların en yüksek aylık ihracat tutarıdır. 2020 gibi zor bir yılın böylesine önemli bir rekorla kapatılmasını temin eden ihracatçılarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. 17.8 milyar dolarlık ihracat, Türkiye’nin dış ticaretteki gücü ve dinamizminin somut bir göstergesidir. Bu şekilde 2020 yılını 169,5 milyar dolarlık ihracatla kapamış olduk. Başta Avrupa Birliği olmak üzere, pek çok ihracat pazarımızda yaşanan ciddi ekonomik küçülmeye ve dış talep daralmalarına rağmen gerçekleştirilen 169,5 milyar dolarlık ihracat ihracatçılarımızın başarısıdır; Türkiye’nin başarısıdır” diye konuştu.

“Yılın son çeyreğinde artık büyüme fazına geçilmiş ve çeyreklik ihracat ilk defa 50 milyar dolar seviyesinin üzerinde gerçekleşmiştir”

Yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 33,8 oranı ile hızlı bir toparlanmaya ulaşıldığını belirten Pekcan, ”Pandeminin etkisiyle ihracatımız yılın ikinci çeyreğinde 32,4 milyar dolara gerilemiştir. Yılın üçüncü çeyreğinde ise bir önceki çeyreğe göre yüzde yüzde 33,8 oranında hızlı bir toparlanma ile 43,3 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Yılın son çeyreğinde artık büyüme fazına geçilmiş ve çeyreklik ihracat ilk defa 50 milyar dolar seviyesinin üzerinde gerçekleşmiştir. En büyük ticaret ortağımız olan Avrupa Birliği’nde salgında ikinci dalganın yaşandığı ve kısıtlama tedbirlerinin alındığı yılın son çeyreğinde ihracatımız bir önceki çeyreğe göre yüzde 18,4, 2019 yılının son çeyreğine göre ise yüzde 6,7 artarak 51,2 milyar dolar olmuştur. Dolayısıyla 2020 yılı Aralık ayı ile gelen en yüksek aylık ihracat rekorunun yanında 2020 yılı son çeyreği itibarıyla 51,2 milyar dolarlık ihracatla en yüksek çeyrek dönem ihracat rekoru da kırılmıştır. Pandeminin getirdiği olumsuzluklarla mücadele ettiğimiz 2020 yılında bu tarihi rekorların gerçekleşmesinden memnuniyet duydum” şeklinde konuştu.

2020 yılı ithalatında yüzde 2,4’lük düşüş sağlandığını vurgulayan Bakan Pekcan, ”Aralık ayında ithalatımız 2019 yılı Aralık ayına göre yüzde 11.7 artışla 22,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Altın hariç aralık ayı ithalatımız ise 20,3 milyar dolardır. 2020 yılı geneli ithalatımız yüzde 4,3 artışla 219,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Altın hariç olarak baktığımızda ise 2020 yılı ithalat değeri 194,2 milyar dolardır. Bu da 2020 yılı için ithalatımızda yüzde 2,4’lük bir düşüşe karşılık gelmektedir” ifadelerini kullandı.

2020 yılı ihracatın ithalatı karşılama oranlarını açıklayan Bakan Pekcan, ”Nisan ayında yüzde 66,2 seviyesine kadar gerileyen ihracatın ithalatı karşılama oranı aralık ayında yüzde 79,6 olmuştur. Altın ticareti hariç tutulduğunda ise nisan ayında yüzde 68,8’e kadar gerileyen ihracatın ithalatı karşılama oranı aralık ayında yüzde 86,8’e ulaşmıştır. 2020 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 77,3 iken, altın hariç tutulduğunda ise yüzde 85,8 olarak gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 yılının 3. çeyreğinden itibaren artmıştır. Son çeyrekte ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 81, altın hariç tutulduğunda ise yüzde 89,4 olarak kaydedilmiştir” dedi.

Bakan Ruhsar Pekcan, ayrıca IMF’ye göre 2020 yılında dünya mal ihracatının nominal olarak yüzde 11,7 oranında azalmasının öngörüldüğünü hatırlatarak, Türkiye’deki 2020 yılı ihracat düşüşünün bu oranın altında, yüzde 6,3 oranında olduğunu kaydetti. Pekcan, Türkiye’nin 2019 yılında küresel ihracattan aldığı payı yüzde 0,96’ya çıkararak Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre 72 yıl boyunca en yüksek seviyeyi gördüğünü belirtti. Pekcan ayrıca pandeminin etkilerinin sert bir şekilde hissedildiği 2020 Ocak-Ekim döneminde verileri açıklanan ülkelerin toplam ihracatı içerisinde Türkiye’nin payının ilk defa yüzde 1’i aşarak yüzde 1,03 seviyesine çıktığını söyledi.

Ülkelere göre ihracat sıralamasına değinen Bakan Pekcan, ”Ülkelere göre ihracatımıza bakıldığında 2020 yılında en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkenin yaklaşık 16 milyar dolar ihracat ile Almanya olduğu görülmektedir. Almanya’yı 11,2 milyar dolar ihracat ile İngiltere izlerken üçüncü sırada 10,2 milyar dolar ihracat ile Amerika Birleşik Devletleri yer almıştır. Ayrıca 2020 yılında bir önceki yıla göre İsrail ve Rusya Federasyonu’na ihracatımızda artış gözlenmektedir” şeklinde konuştu.

Ülke bazlı ihracat rakamları açısından da bazı rekorlar gerçekleştiğini hatırlatan Bakan Pekcan, 2020 yılında ülkelere göre Türkiye’nin ihracatta ihracat rekoru kırdığı 44 ülke olduğunu, bunlardan ilk 3’ünün sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Güney Kore olduğunu açıkladı. Bakan Pekcan, 2020 yılında sektörlere göre ihracatta 29 fasılda ihracat rekoru kırıldığını belirterek, plastik ve mamulleri, meyve ve halılar gibi fasıllarda en yüksek ihracat seviyelerine ulaşıldığını kaydetti. Türkiye’de 2020 yılında en fazla ithalatın Çin’den gerçekleştiğini söyleyen Bakan Pekcan şunları kaydetti:

“2020 yılında en fazla ithalat Çin’den gerçekleştirilmiştir. Bu artışta pandemi şartlarındaki talebe de bağlı olarak, cep telefonu ve tabletler gibi elektronik ürün ithalatındaki artış etkili olmuştur. Çin’i Almanya ve Rusya takip etmiştir. 2020 yılında en fazla ithalat yaptığımız fasıl 2019 yılında olduğu gibi mineral yakıtlar olmuştur. Bu fasılda 29 milyar dolarlık ithalat yapılmıştır. Bu faslı 26,6 milyar dolar ile kıymetli taşlar ve 25,3 milyar dolar ile kazan ve makinalar izlemiştir. Aralık ayında altın ithalatı 2019 yılı Aralık ayına kıyasla yüzde 45,4 artışla 2,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı genelinde ise bir önceki yıla göre yüzde 123,5 gibi önemli bir artışla 25,2 milyar dolar olmuştur. Bu noktada, ithalatımızda kayda değer bir yer tutan altının; büyük oranda tasarruf ve yatırım saikiyle ithal edildiği değerlendirilmektedir.”

Pandemi döneminde tüm dünyada ihracatın daraldığını anımsatan Pekcan, ”Pandemi, arz ve talep yönlü şoklar oluştururken, dünya ticareti önemli oranda daralmış ve bu gelişmeler neticesinde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’nin de ihracatı düşüş göstermekle birlikte yılın üçüncü çeyreğindeki güçlü toparlanmadan sonra yılın son çeyreğinde ihracat tarihimizde ilk defa 50 milyar doları aşmış ve büyüme fazına girilmiştir. Ülkemiz bu performansı ile ihracatta diğer ülkelerden olumlu yönde ayrışmıştır. Ayrıca, 2020 yılında Orta Vadeli Program’da hedeflenen ihracat düzeyini aşmayı başarmıştır. Birazdan ayrıntılarını sizlerle paylaşacağım temassız ticaret, sanal ticaret organizasyonları, kağıtsız gümrük gibi alınan tedbirlerin neticesinde Türkiye, pandemiye rağmen dünya ihracatındaki payını (yüzde 1,03 gibi) tarihi seviyelere yükseltmiştir ve pandemi döneminden küresel ticaretteki konumunu güçlendirerek çıkmaktadır” şeklinde konuştu.

Esnaf ve sanatkarlara gelir kaybı ve kira desteği konusuna değinen Pekcan, ”Salgından etkilenen esnaflarımıza ocak, şubat ve mart aylarında ödenmek üzere aylık bin TL, toplamda 3 bin TL doğrudan gelir desteği sağlanacaktır. Ayrıca ocak, şubat ve mart aylarında büyükşehirlerde aylık 750 TL, diğer illerde aylık 500 TL kira desteği sağlıyoruz” dedi.

Ticaret Bakanlığının 2021 yılı vizyonu olarak ticareti daha kolay, daha güvenli ve daha verimli hale getirerek Türkiye’nin ticaret kapasitesini çok daha büyütecek çalışmalar yapılacağını belirten Bakan Pekcan, ‘Güçlü iç ticaret, güçlü dış ticaret’ hedefi doğrultusunda Türkiye’yi ticarette cazibe merkezi haline getirecek projeler geliştirileceğini söyledi.
Yorumlar (0)
banner429
15°
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 15 31
2. Alanyaspor 16 30
3. Galatasaray 15 30
4. Fenerbahçe 15 29
5. Gaziantep FK 15 28
6. Hatayspor 15 27
7. Trabzonspor 16 23
8. Karagümrük 15 21
9. Malatyaspor 15 20
10. Rizespor 15 20
11. Göztepe 15 19
12. Konyaspor 15 19
13. Kasımpaşa 16 19
14. Sivasspor 15 18
15. Antalyaspor 16 18
16. Başakşehir 15 16
17. Gençlerbirliği 15 16
18. Ankaragücü 15 15
19. Denizlispor 15 13
20. Erzurumspor 16 13
21. Kayserispor 15 10
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. Samsunspor 17 33
3. Altay 17 32
4. Adana Demirspor 17 31
5. İstanbulspor 16 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Balıkesirspor 16 16
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Adanaspor 15 15
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 16 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 16 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Everton 16 29
7. Aston Villa 15 26
8. Chelsea 17 26
9. Southampton 16 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Real Sociedad 18 30
4. Villarreal 17 29
5. Barcelona 16 28
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 17 21
10. Real Betis 17 20
11. Eibar 17 19
12. Cádiz 16 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Elche 15 16
18. Valencia 16 15
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12