Bakan Pekcan: “Almanya en stratejik pazarlarımızdan birisi olmaya devam edecek”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemi ile katıldığı ’Almanya Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti Programı’nda, “Almanya en stratejik pazarlarımızdan birisi olmaya devam edecek” dedi.

Covid-19 pandemisi nedeniyle video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen programda konuşan Ticaret Bakanı Pekcan, “En önemli ihracat pazarlarımızdan olan Almanya ve en önemli ihracat sektörümüz olan alanlardan otomotiv sektörü ile ilgili bu organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve aranızda bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bugünkü organizasyon ile birlikte Mayıs ayından bu yana sanal ortamda 16’ncı sektörel ticaret heyetimizi gerçekleştirmiş bulunuyoruz. 9 adet de genel ticaret heyetini tamamlamış bulunuyoruz. Bu şekilde 33 ülke ile genel ve sektörel sanal ticaret heyetleri gerçekleştirdik ve Mayıs ayından itibaren 4 bin 200’ün üzerinde iş görüşmesi gerçekleştirdik. İnşallah bu rakama otomotiv sektörümüzde ilave olacak. Ticaret heyetlerimizin dışında yine 4 adet sanal fuar düzenledik. 9 farklı ülkeye özel nitelikli alım heyeti düzenledik” ifadelerini kullandı.

“Covid-19 sonrası dönemde de bu sanal heyetlerin tekrar devam edeceğini de öngörüyoruz”

Covid-19 sonrasındaki dönemde de bu sanal heyetlerin devam edeceğini öngördüğünü aktaran Bakan Pekcan, “Pandemi nedeniyle Mayıs ayında pazara girişte dijital faaliyetlerin desteklenmesi hakkında Cumhurbaşkanlığı kararı yayınlandı ve bu vesile ile sanal heyetlerimizin düzenlenmesinde biz Bakanlık olarak da iş insanlarımıza maddi destek verebilir hale geldik. Firmaların sanal heyetlere olan ilgisi de inanılmaz boyutlarda ve çok başarılı sonuçlar da alıyoruz. Bu tür heyetlerin hem zaman hem de maliyet tasarrufu getirdiğini görüyoruz. Covid-19 sonrası dönemde de bu sanal heyetlerin tekrar devam edeceğini de öngörüyoruz” diye konuştu.

“Almanya bizim en büyük ticaret ortaklarımızdan birisi”

Almanya ile sadece otomotiv alanında değil birçok alanda büyük ticaret ortaklığı olduğunu vurgulayan Bakan Pekcan, “Almanya bizim en büyük ticaret ortaklarımızdan birisi. 2019’da 16.6 milyar dolarlık ihracatımız var ama 19.2 milyar dolar da ithalatımız var. Bu yıl ilk 9 ay itibariyle pandeminin oluşturduğu koşullardan ötürü geçen senenin ilk 9 aylık dönemine göre Almanya’ya ihracatımızda 1 milyar dolar, yüzde 8.6 azalma görüyoruz. Öte yandan Eylül ayında Almanya’ya ihracatımız geçen senenin Eylül ayına göre yüzde 10.6, Ağustos ayına göre yüzde 25.3 artış yakalamış olması da önemli. Almanya’ya toplam ihracatımız içerisinde otomotiv ana sanayinin payı yüzde 10, yan sanayinin payı ise yüzde 16. Bu yılın ilk 9 ayında Almanya’ya otomotiv ana sanayinde 906 milyon dolarlık, geçen seneye göre yüzde 20.2 daralma var, otomotiv yan sanayinde de 1.6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik ve yan sanayide de yüzde 9’luk azalma var. Ancak biz Almanya ile sadece ihracat yapmıyoruz. Çok ciddi miktarda da ithalat yapıyoruz Almanya’dan otomotiv sektöründe. Özellikle Ocak-Eylül dönemine baktığımız zaman geçen sene 683 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirilirken bu sene 1 milyar 475 milyon dolarlık ithalat gerçekleşti ve ilk 9 ayda Almanya’dan otomotiv ithalatımız yüzde 115 oranında artmış bulunmakta. Sadece Eylül aylarını mukayese ettiğimiz zaman da bu artış oranları Almanya’dan otomotiv ithalatımızın yüzde 128 arttığını görüyoruz. Ben ihracatçılarımızın da bu oranlarını yakalamalarını bekliyorum” şeklinde konuştu.

“Avrupa Otomobil İmalatçıları verilerine göre AB binek otomobil pazarı ilk 9 ayda otomotiv piyasası yüzde 28.8 daralmış”

Dünya genelinde ilk 9 aylık verilere göre Covid-19 pandemisi sebebiyle otomotiv piyasasının büyük oranda daraldığının altını çizen Bakan Pekcan, “Avrupa Otomobil İmalatçıları verilerine göre AB binek otomobil pazarı ilk 9 ayda otomotiv piyasası yüzde 28.8 daralmış. Eylül ayında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3.1 artmış. Eylül ayındaki genişleme yıllık bazda Avrupa’da genişleyen ilk sektör olmuş ve Almanya’nın da Eylül ayındaki otomotiv pazarı yüzde 8.4 artmış. Eylül ayında sadece İtalya ve Almanya’da artış görüyoruz otomobil pazarında. Fransa’da yüzde 3, İspanya’da yüzde 13.5, İngiltere’de yüzde 4’lük daralma devam ediyor. İlk 9 aylık daralmaya baktığımız zaman İspanya’da yüzde 38, İtalya’da yüzde 34, Fransa’da yüzde 28, Almanya’da yüzde 25, İngiltere’de otomotiv pazarının yüzde 33 daraldığını görüyoruz. Biz 2020’de otomotiv ihracatımızda ilk toparlanmayı Eylül ayında gördük. Minimal de olsa geçen senenin Eylül ayına göre yüzde 0.5 oranında bir artış gördük. Ama bir önceki aya göre de bu yüzde 82 buçuk civarında bir artışa tekabül ediyor. Bu bize pozitif bir sinyal veriyor” açıklamalarında bulundu.

“Yan sanayide ilk 9 aylık dönemde yüzde 17 düşüşle 7.2 milyar dolar gerçekleştirmişiz”

Otomotiv sektöründe ana ve yan sanayi ihracatında ciddi artışlar beklediklerini söyledi. İhracatta ilk 9 aylık verilerde yüzde 27 düşüş olduğunu hatırlatan Pekcan, “10 milyar dolar olarak gerçekleştirmişiz. Yan sanayide ilk 9 aylık dönemde yüzde 17 düşüşle 7.2 milyar dolar gerçekleştirmişiz. Eylül ayı bize daha pozitif mesajlar veriyor. Otomotiv ana sanayi ihracatında Almanya’nın payı yüzde 8, yan sanayide yüzde 22 ile oldukça yüksek bir seviyeye ulaşmış durumda. Otomotiv sektöründe dünyanın en derinlikli pazarlarından birine sahip olan Almanya gibi bir ülkeye farklı ürün kalemlerinde ihracat yapmamız özellikle teknolojik açıdan niteliği yüksek ürünlerdeki pazar kaybımızı artırabilmemiz önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.

“Almanya en stratejik pazarlarımızdan birisi olmaya devam edecek”

Ayrıca Ticaret Bakanlığı olarak her zaman ihracatçıların yanında olduklarını vurgulayan Bakan Pekcan şunları kaydetti:

“Türkiye olarak önümüzdeki dönemde küresel tedarik zincirlerinde daha etkin rol alma hedefimiz var ve bunu başaracak alt yapımız var. Almanya en stratejik pazarlarımızdan birisi olmaya devam edecek. Ticaret Bakanlığı olarak her zaman ihracatçımızın her zaman yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Küresel ticaret zincirleri desteğimizde özellikle otomotiv, savunma, havacılık ve makina sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarımızın ürün imalatçısı şirketlerin tedarik havuzlarında yer almalarını küresel boyutta destekliyoruz. Bu çerçevede firmalarımızın ihtiyaç duyduğu makina, ekipman, donanım, yazılım, kalite ve sertifika belgelerini almaya destek veriyoruz. Bugüne kadar küresel tedarik zincirleri desteğimiz kapsamında destekten yararlanan 84 firmamızın içinde 40 tane firmamızın otomotiv sektöründen olması da bu desteklerin önemini gösteriyor. İhracatta devlet desteklerinden tüm firmalarımızı yararlanmaya davet ediyorum. Web sitemizden bütün desteklerimize ulaşabilirler. Her ölçekten firmamız için çok cazip destek mekanizmalarımız var. Başvuru ve süreçlerin tamamını online hale getirdik. Firmalarımız evinden, ofisinden müracaat edip sonuçlandırabilir. Ağustos sonu itibariyle kolay ihracat dijital platformumuzu devreye aldık. Bu platformda yapay zeka ve makina öğrenmesi gibi çağın teknolojilerini kullanan ihracatçımıza kapsamlı online dijital danışmanlık yapacak bir platform oluşturduk. İhracata başlangıç aşamasından sonuçlanana kadar her türlü ihtiyaç duyacakları bilgiyi bu platform üzerinden ulaşabilirler.”

“Pandeminin etkilemediği herhangi bir ülke ve sektörde yok”

Küresel ekonomi yakın tarihin en zor dönemlerinden birisini yaşamakta olduğunu belirten Pekcan, “Pandeminin etkilemediği herhangi bir ülke ve sektörde yok. Almanya ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 11.3 küçülme yaşarken, Avrupa Birliği ekonomisinde bu oran eksi 13.9 gerçekleşti. İngiltere’de eksi 21.7 İtalya’da eksi 17.7, Fransa’da eksi 18.9 ve İspanya’da eksi 22.1 olarak gerçekleşti. Tüm bu koşullara ve ekonomik küçülmeye rağmen Türkiye olarak bu süreci daha az hasarla atlatacak ve hızlı bir toparlanma yaşayacak ülkelerden birisi olacağımızı öngörüyoruz. OECD’nin 16 Ekim itibariyle yayınladığı raporda OECD ülkeleri arasında 2020 yılında Çin ve Kore’den sonra en az hasarla kapatacak ülkenin Türkiye olduğu raporlarla belirtilmiştir” dedi.

Öte yandan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlık olarak yatırımcıların ve iş insanlarının her zaman yanlarında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini vurguladı. Ayrıca Bakan Pekcan, Bakanlık olarak eğitimlere de destek edeceklerini aktardı. Her ölçekten firmalar için destek mekanizmalarının olduğunu vurgulayan Bakan Pekcan, tüm başvuruların online olarak gerçekleştirilebileceğini söyledi. Ayrıca Ağustos sonu itibariyle kurulan “Kolay İhracat Platformu” sayesinde ihracatçılara online danışma hizmeti sunduklarını hatırlattı.