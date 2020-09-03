Bakan Pekcan "Akdeniz’de Lojistik ve Ticaret: Pandemi Sonrası Koşulların Değerlendirilmesi" forumuna katıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, videokonferans yöntemiyle İzmir Enternasyonal Fuarı ve İzmir İş Günleri kapsamında düzenlenen "Akdeniz’de Lojistik ve Ticaret: Pandemi Sonrası Koşulların Değerlendirilmesi" forumuna katıldı.

Ticaret Bakanı Pekcan, forumda videokonferans yöntemiyle yaptığı konuşmada, küresel pandemi nedeniyle bu yıl uluslararası misafirleri ağırlama şanslarının olmadığını, ancak yine de bu köklü geleneği devam ettirmek adına programın sanal ortamda uluslararası katılımla gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Bu yıl ’Akdenizlilik’ vurgusu ile yola çıktığımız İzmir İş Günleri çerçevesinde özellikle Akdeniz’de ticaretin lojistiğini ve pandemi koşullarında ticaretin gelişimini ele almayı arzu ediyoruz" ifadesini kullandı.

Birçok dilde “dünyanın ortası” olarak anılan Akdeniz ve çevresinin yüzyıllar boyunca gerek üretim potansiyeli, gerekse ticaretin seyrindeki stratejik konumu itibarı ile dünya ekonomisinin ağırlık merkezlerinden birisi olduğuna dikkat çeken Bakan Pekcan şunları söyledi:

"Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 11’lik kısmını barındıran Akdeniz havzası, 20,4 trilyonluk dolarlık toplam hasılasıyla dünya ekonomisinin yüzde 23’üne, dünya ticaretinin ise yüzde 35’ine ev sahipliği yapmaktadır. Günümüzde küresel mal ticaretinin yüzde 80’inden fazlası denizyolu taşımacılığı ile sağlanıyor. Bu trafiğin yaklaşık yüzde 25’i de Akdeniz üzerinden gerçekleşmekte. Akdeniz’in batı ucundaki Cebelitarık Boğazı’ndan yıllık 120 bin gemi geçişinin yapıldığı, güneydoğu ucundaki Süveyş Kanalı’nda ise 963 milyon tonu aşan kapasitede 18 bin 500’den fazla geminin elleçlendiği görülmektedir. Akdeniz bölgesi farklı büyüklüklerde 87 limana ev sahipliği yapmaktadır. Ancak, dünyadaki en işlek limanlar sıralamasına baktığımızda Akdeniz limanlarının ilk 20 işlek liman arasında yer almadıklarını görüyoruz. Bununla beraber sadece Avrupa’nın en işlek limanlarını incelersek en çok konteyner elleçlemesi gerçekleştirilen ilk 20 limanın yarısını Akdeniz limanları oluşturmaktadır.”

Türkiye’de bulunan Ambarlı, Mersin ve İzmit limanlarının Avrupa’nın en çok konteyner elleçlemesi gerçekleştirilen limanları sıralamasında yer aldığına dikkat çeken Bakan Pekcan, "Akdeniz limanlarının stratejik konumları, kargo miktarları ve lojistik kapasiteleri ile Avrupa ve dünya ticaretine, ayrıca küresel tedarik zincirlerine önemli katkı sağlamaktadır. Öte yandan bu kapasitenin daha da geliştirilmesine yönelik büyük de bir potansiyel olduğu görülmektedir. Uluslararası ticari işbirlikleri ile ticaretin kolaylaştırılması yönünde atılacak adımlarla söz konusu lojistik kapasitenin çok daha ileri seviyelere gelmemesi için herhangi bir sebep yoktur. Akdeniz havzası, Türkiye için hem bu bölgede önemli ticaret partnerlerimizin olması hem de Akdeniz’in ülkemiz için uzak coğrafyalara çıkış kapısı olması nedeniyle büyük önem taşımaktadır” ifadesini kullandı.