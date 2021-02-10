Bakan Pekcan: ”139 kadın kooperatifinin 149 projesine 14.6 milyon TL hibe desteği verdik”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kooperatiflerin Desteklenmesi (KOOP-DES) Programı kapsamında 2020 yılında 41 ilde 139 kadın kooperatifinin 149 projesine 14.6 milyon TL hibe desteği verildiğini belirterek, "Destek sürecimiz halen devam etmekte ve 28 Şubat tarihine kadar başvuru almayı sürdüreceğiz“ dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından düzenlenen “İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı Projesi Toplantısı”na katıldı. Bakan Pekcan, konuşmasında girişimciliğin, özellikle de kadın girişimciliğinin gelişmesini sağlayacak sağlıklı ekosistemleri oluşturmanın devlet, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları olarak herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı. ‘Kadın İletişim Ağı Projesi’nin Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu bu tür ekosistemlerin oluşumuna önemli katkı sağlayacağını aktaran Pekcan, ”Kadın girişimcilerimizi desteklemek ve kendilerini ihracata yönlendirmek, Bakanlık olarak bizim de önceliklerimiz arasındadır. Kadın İletişim Ağı Projesi’nin Bakanlığımızın kadın ve genç girişimciliği alanında yürüttüğü çalışmalar ile örtüştüğünü görmekten memnuniyet duyuyorum. Girişimciler arasında network oluşturma konusu, uluslararası uygulamalarda üzerinde hassasiyetle durulan bir konudur. Bakanlık olarak hayata geçirdiğimiz Online/Fiziki Kadın Girişimci Network Projemiz ile iller bazında çok sayıda kadın girişimcimize ulaşmak için çalışmalar başlattık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Projemiz çerçevesinde ocak sonu itibarıyla 44 ilimizde kadın girişimcilerimizin kolay ve güvenilir bir çevrede iş yapabilmek için ihtiyaç duydukları networkleri oluşturduk, bin 300’ün üzerinde kadın girişimciyi bu ağlarda bir araya getirdik” şeklinde konuştu.

“Girişimcilerimizin yüzde 44’ü Bakanlığımız etkinliklerine katıldıktan sonra gerçekleştirdikleri ihracat tutarında artış olduğunu belirttiler”

2019 yılı sonunda UPS firması iş birliğinde hayata geçirdikleri ve pandemi ile online ortama taşınan Export Akademi Programı kapsamındaki çalışmalarının devam ettiğini belirten Bakan Pekcan, bu programla Türkiye’de ihracat yapmaya istekli potansiyeli olan kadın ve genç girişimcilere ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim ve mentörlük desteği verdiklerini kaydetti. Pekcan, ”Bugüne kadar Export Akademi Programı bünyesinde gerçekleştirilen 15 eğitime 4 binin üzerinde girişimci katılmış bulunmakta. Bu bizleri oldukça memnun etmektedir. Daha önce de pek çok defa gururla belirttiğimiz üzere sözünü ettiğimiz bu iki projemiz, Birleşmiş Milletler ve Dünya Ticaret Örgütü tarafından oluşturulan Uluslararası Ticaret Merkezi’nin (ITC) SheTrades Outlook platformu tarafından iyi uygulama örnekleri arasına alındı. Geçtiğimiz ay, projelerimizin etkinliğini ölçmeye yönelik bir anket çalışması başlattık. Anket sonucunu sizinle paylaşmak isterim. Girişimcilerimizin çalışmalardan memnun olduklarını ve etkinliklerin ihracat süreçlerine olumlu katkısı olduğunu düşündüklerini görüyoruz. Bu etkinliklerden önce ihracat gerçekleştirmeyen girişimcilerimizin yüzde 18’i, etkinliklerimize katılımın ardından ihracat gerçekleştirmeye başladıklarını ifade etmişlerdir. Bu oranın zamanla çok daha artacağını öngörüyoruz. Hâlihazırda ihracat gerçekleştirmekte olan girişimcilerimizin yüzde 44’ü ise, Bakanlığımız etkinliklerine katıldıktan sonra gerçekleştirdikleri ihracat tutarında artış olduğunu belirttiler. Henüz ihracat gerçekleştirmeyen girişimcilerin yüzde 92’si katıldıkları etkinliklerden sonra ihracat yapmayı planlarına dâhil etmiş olduklarını ifade etmişlerdir” diye konuştu.

“139 kadın kooperatifinin 149 projesine 14.6 milyon TL hibe desteği verdik”

Ticaret Bakanlığının Kooperatiflerin Desteklenmesi (KOOP - DES) Programı’nı kadın kooperatiflerine odaklamış durumda olduğunu belirten Bakan Pekcan, ”Ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere hibe desteği sağlıyoruz. Program kapsamında 2020 yılında 41 ilde faaliyet gösteren 139 kadın kooperatifinin 149 projesine 14.6 milyon TL hibe desteği verdik. Destek sürecimiz halen devam etmekte ve 28 Şubat tarihine kadar başvuru almayı sürdüreceğiz” dedi.

“Covid pandemisi dinamik iş modellerinin ve dijital teknolojilere adaptasyonun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır”

Ticaret Bakanlığının ihracatı tabana yayma gibi çok temel bir önceliği olduğunu anımsatan Pekcan, ”Bu hedefimizin gerçekleştirilmesi noktasında kadın girişimciliğinin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede önümüzdeki dönemde Bakanlığımızın kadın ve genç girişimciliği alanındaki politika ve projelerinin çeşitlenerek devam edeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Tüm bu proje ve çalışmalarımızda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da özel sektörümüzle ve STK’larımızla yakın işbirliği ve eşgüdüm sağlıyor olacağız. Covid pandemisi bir taraftan pek çok zorluk ve sıkıntıya sebep olmuşken, bir taraftan da bizlere girişimciliğin, dinamik iş modellerinin ve dijital teknolojilere adaptasyonun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır. Girişimciliğe dayalı ekonomik faaliyetlerin önümüzdeki süreçte çeşitlenerek gelişeceğini öngörmek güç değildir. Bu çerçevede ülkemizdeki yüksek potansiyeli de göz önünde bulundurarak, hep birlikte çalışmalarımızı sürdürmeliyiz” ifadelerini kullandı.