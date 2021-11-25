Bakan Pakdemirli’den süt fiyatlarına ilişkin açıklama: "Çalışmalarımız hazır"

İzmir’in Aliağa ilçesinde hayta geçirilen Damızlık Kıvırcık Koyun Üretim Tesisi’ndeki törene katılan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, üreticilerin merakla beklediği süt fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı. Pakdemirli, "Çalışmalarımız hazır. İnşallah süt fiyatlarıyla ilgili olumlu gelişmeleri de kısa bir süre içerisinde özellikle besicimiz ve yetiştiricimiz ile paylaşabiliriz diye düşünüyorum" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Aliağa Belediyesi iş birliğinde Aliağa’nın Çoraklar Mahallesi’nde hayata geçirilecek Damızlık Kıvırcık Koyun Üretim Tesisi için imza töreni düzenlendi.

Güzelhisar Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine; Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, kurum müdürleri, daire amirleri ve muhtarlar katıldı.

Başkan Serkan Acar: "Proje tarımsal kalkınmaya yeni bir soluk getirecek"

Programın açılış konuşmasını Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yaptı. Aliağa’nın doğal güzellikleri, antik kentleri, verimli topraklarıyla; kültür, turizm, tarım ve hayvancılık alanında önemli bir potansiyeli barındırdığını belirten Başkan Serkan Acar, "Göreve geldiğimiz günden bu yana Aliağamızın potansiyelini öne çıkarmak amacıyla gayret gösteriyoruz. Aliağamızda tarım ve hayvancılığın gelişimi açısından çok önemli bir projenin imza törenini gerçekleştiriyoruz. Ülkemizde hayvancılık alanında öncü olacak, tarımsal kalkınmaya yeni bir soluk getirecek, damızlık koyun üretim merkezimizi Çoraklar Mahallemizde hayata geçiriyoruz. Projenin gerçekleşmesinde desteğini esirgemeyen Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’ye şükranlarımı sunuyor, projemizin Aliağamıza, İzmir’imize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Küçükbaş Damızlık Koyun Üretim Merkezi protokol töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, son 19 yılda küçükbaş hayvan sayısında önemli artışların sağlandığının altını çizdi.

"Gururla söylüyorum ki Türkiye küçükbaş varlığında Avrupa’da 1’nci sırada yer alıyor

Pakdemirli, “Koyun sayımızı yüzde 80 artışla 45,2 milyon başa, keçi sayımızı yüzde 81 artışla 12,2 milyon başa, toplam küçükbaş hayvan sayımızı yüzde 80 artışla 57,4 milyon başa çıkardık. Son 3 yılda ise küçükbaş hayvancılıkta her vatandaşımız için bir küçükbaş hedefiyle önemli bir gelişme ivmesi yakaladık. Toplam küçükbaş hayvan sayısında yakaladığımız yüzde 30 artışla 13,1 milyon küçükbaşı sürülere kattık. Küçükbaş hayvan sayımız bugün son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Gururla söylüyorum ki Türkiye, küçükbaş varlığında Avrupa’da 1’nci sırada yer alıyor. Küçükbaş hayvancılıkta Ar-Ge ve İnovasyona verdiğimiz destek son 19 yılda koyun süt verimini yüzde 60 artışla 77 litreye, keçi süt verimini ise yüzde 78 artışla 105 litreye yükseldi. Bu sayede neredeyse 2 koyundan ve keçiden aldığımız sütü bugün 1 hayvandan alıyoruz. Bu gelişmelerin yanı sıra bu yıl içerisinde şimdiye kadar Azerbaycan, Katar, Lübnan, Kuveyt ve Suudi Arabistan olmak üzere toplam 5 ülkeye, 142 bin küçükbaş hayvan ihraç ettik" şeklinde konuştu.

"İzmir’de küçükbaş hayvan varlığımızı son 19 yılda yaklaşık yüzde 70 artırdık"

İzmir’de de küçükbaş hayvanlarının sayısının yüzde 70 arttığını belirten Tarım ve Orman Bakanı, “İzmir’de 2002 yılında 625 bin olan küçükbaş hayvan varlığımızı son 19 yılda yaklaşık yüzde 70 artırarak 1 milyon 55 bin küçükbaşa çıkardık. İlimizdeki 17 bin küçükbaş işletmesi ve bu işletmelerde kayıtlı küçükbaş hayvan varlığımızı, yatırımlarımız ve sağladığımız desteklerle daha da yukarılara taşıyacağız. Halk Elinde Islah Projemiz kapsamında İzmir’de 202 çiftçimizin, 37 bin 876 küçükbaş hayvanını yaklaşık 9 milyon lira hibe ile destekledik. Orman köylerinde yaşayan İzmirli 372 ailemize de ORKÖY kapsamında 9 milyon lira küçükbaş hayvan desteği sağladık. 19 yılda toplam 52 bin dekar mera alanını ıslah ettik. İnşallah başlattığımız projeler sayesinde en kısa sürede 41 bin dekar meranın da ıslahını yapmış olacağız; ayrıca, İzmir ilimizde küçükbaş hayvancılığımızın gelişmesi için 300 işletmeye yüzde 85 hibeli 15 koyun veya keçi ve 1 koç veya teke dağıtımı yapacağız. Bu kapsamda ilimizde toplam 4 bin 500 koyun veya keçi ile 300 koç veya teke dağıtımı yaparak küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine de can suyu katmış olacağız” diye konuştu.

Küçükbaş Damızlık Koyun Üretim Merkezi projesi hakkında bilgiler veren Bekir Pakdemirli, proje tam kapasiteye ulaştığında 5 bin küçükbaş hayvanı bünyesinde barındıracağını dile getirdi.

Pakdemirli, “İlk etapta yaklaşık 2 milyon lira yatırımla başlanacak proje, tam kapasiteye ulaştığında 5 bin küçükbaşı bünyesinde barındıracak. Bu sayede kayıtlı, pedigrili ve kaliteli damızlık değeri yüksek koç ve koyunlar yetiştirilerek bölge yetiştiricisinin hizmetine sunulacak. Bu projemizle damızlık koyun ve koçların her yıl yüzde 20-30’u anaç sürüye katılacak. Bunların sayısı kadar dişi koyun sürü dışına çıkarılacaktır. Böylece sürünün giderek daha üstün bir sürü haline gelmesi sağlanacak. Öncelikle Bakırçay Havzası’nda yer alan; Aliağa, Menemen, Foça, Bergama, Dikili, Kınık ilçelerinde koyun yetiştiricileri başta olmak üzere İzmir’in tüm küçükbaş yetiştiricilerinin projeden yararlanmasını hedefliyoruz. Proje ile kırsal kalkınmada refahı yükseltmek, tarımsal üretimde verim ve kaliteyi artırmayı, hayvansal ürünlerde arz güvencesini sağlamayı ve yeni ırk, metot ve teknoloji geliştirmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca kırsalda üreticimizin yüzünü güldürecek ve verdiği emeğin karşılığını alacak böyle projelerin, diğer tüm belediyelerimizin kırsal kalkınma yatırımlarına örnek olacağına inancım tam” dedi.

Tarım ve hayvancılığa verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Pakdemirli, “Kendisi daima bizlerin, tarım ve orman sektörünün yanında oldu. İnşallah onun liderliğinde ülkemiz, tarım-orman sektöründe, dünyada söz sahibi ülkeler arasında yer almaya devam edecektir. İnanıyorum ki 2022 yılının arifesinde olduğumuz bu günlerde 2022 yılının küçükbaş hayvancılıkta rekorlarla dolu bir hamle yılı olacağına yürekten inanıyorum” dedi.

Süt fiyatlarıyla ilgili açıklama

Süt fiyatlarına değinen Pakdemirli, üreticilerin merakla beklediği fiyatlarla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Sözlerime son vermeden önce, önemli bir beklenti var süt fiyatlarıyla ilgili üreticilerimiz tarafından. Çok kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Çalışmalarımız hazır. Gıda Komitesindeki çalışmalarımız halen devam ediyor. İnşallah süt fiyatlarıyla ilgili olumlu gelişmeleri de kısa bir süre içerisinde özellikle besicimiz ve yetiştiricimiz ile paylaşabiliriz diye düşünüyorum” diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, kaba yem ihtiyacının karşılanması amacıyla mera ıslah çalışmalarına hız verdiklerini ve yem fiyatlarındaki aşırı artışa müsaade etmeyeceklerinin de altını çizdi.