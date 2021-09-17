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Bakan Pakdemirli: "Yaklaşık 22 milyon liralık destek ödemesini bugün akşam üreticilerimizin hesaplarına aktaracağız”

Tarım ve Ormanı Bakanı Bekir Pakdemirli, yaklaşık 22 milyon liralık destek ödemesinin bugün akşam üreticilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Ekonomi 17.09.2021, 16:55
Bakan Pakdemirli: "Yaklaşık 22 milyon liralık destek ödemesini bugün akşam üreticilerimizin hesaplarına aktaracağız”

Tarım ve Ormanı Bakanı Bekir Pakdemirli, yaklaşık 22 milyon liralık destek ödemesinin bugün akşam üreticilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 22 milyon liralık desteğin, bugün akşam üreticilerin hesaplarına yatırılacağını söyledi.

Bakan Pakdemirli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“- Dane zeytin fark ödemesi desteği kapsamında 22 ilde 11.595 üreticiye 20.447.272 TL

- Büyükbaş damızlık hayvan (düve) alımı desteği kapsamında 30 üreticiye 1.480.000 TL,

Olmak üzere toplam 21.927.272 TL’lik destekleme ödemesi, bugün akşam üreticilerimizin hesaplarına yatırılacaktır. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun.”

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