Bakan Pakdemirli: "(Sürdürülebilir Gıda Sistemlerine Doğru Türkiye’nin Ulusal Yol Haritası ) Türkiye’nin yol haritasında öncelikli olarak besin değeri yüksek, yeterli ve güvenilir gıdaya herkesin makul fiyatlarla erişimi var."