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Bakan Bilgin’den 3600 ek gösterge açıklaması: “İnsanların sahip oldukları hayat tarzını emekli olduktan sonra kaybetmeleri ciddi bir sorundur ve biz bu sorunu çözeceğiz”
Bakan Pakdemirli: "(Sürdürülebilir Gıda Sistemlerine Doğru Türkiye’nin Ulusal Yol Haritası ) Türkiye’nin yol haritasında öncelikli olarak besin değeri yüksek, yeterli ve güvenilir gıdaya herkesin makul fiyatlarla erişimi var."
Bakan Pakdemirli: "(Sürdürülebilir Gıda Sistemlerine Doğru Türkiye’nin Ulusal Yol Haritası ) Türkiye’nin yol haritasında öncelikli olarak besin değeri yüksek, yeterli ve güvenilir gıdaya herkesin makul fiyatlarla erişimi var."
Ekonomi 30.11.2021, 11:14
Bakan Pakdemirli: "(Sürdürülebilir Gıda Sistemlerine Doğru Türkiye’nin Ulusal Yol Haritası ) Türkiye’nin yol haritasında öncelikli olarak besin değeri yüksek, yeterli ve güvenilir gıdaya herkesin makul fiyatlarla erişimi var."