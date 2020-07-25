Bakan Pakdemirli, Şarköy’de çiftçilerle bir araya geldi

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilerle bir araya geldi.

Bakan Pakdemirli Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde çeşitli ziyaret ve toplantılara katıldıktan sonra Şarköy ilçesinde çiftçilerle bir araya geldi. Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada, "Bakanlık olarak gerçekleştirdiğimiz, devrim niteliğindeki büyük, faydalı ve çok yönlü projelerimize sizleri de davet etmek isterim. Bunlardan ilki DİTAP. Sözleşmeli Tarım Modelimizin ilk adımı olan Dijital Tarım Pazarı-DİTAP ile tohumdan çatala, gıdaya dair toplumun her kesimini birleştiriyoruz. Bu vesileyle sizleri de DİTAP’ta, emeğinizin karşılığını almaya davet ediyorum. İkinci projemiz ise, gıdanı koru seferberliği. Bu konuyu çok fazla önemsiyorum. Çünkü gıda kaybı ve israfı ile mücadelede dünyaya örnek olacak, kapsamlı büyük bir mücadeleyi hayata geçirdik. Zira yüzde 2’lik gıdayı çöpe atmazsak 360 bin ailenin 1 yıllık asgari geçimini sağlamış oluruz. Bu nedenle artık Şarköy’le de birlikte ‘Gıdanı koru sofrana sahip’ çık diyoruz. Seferberlik için, gidanikoru.com web sitesini ziyaret etmenizi önemle rica ediyorum. Üçüncü büyük çalışmamız da E-tarım portalı. İnşallah bu sistemle çiftçimiz, artık köyünde en çok ihtiyacı olan hizmetlere, dijital olarak rahatlıkla ulaşabilecek. Çiftçilerimiz için 88 hizmet, vatandaş ve firmalar için 50 hizmet olmak üzere toplam 138 hizmeti inşallah bundan sonra buradan sunuyor olacağız" dedi.

Bakan Pakdemirli konuşmalarının ardından çiftçilerin sorularını yanıtladı.